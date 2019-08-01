В Сибири начали искусственно вызывать дожди для борьбы с пожарами

«Авиалесохрана» приступила к попыткам искусственно вызвать дожди в районах Сибири, где продолжаются лесные пожары. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Из Иркутска 1 августа взлетел специальный самолет-зондировщик Ан-26. Он направился на север, в пострадавшие от огня районы. «Запуск летчиками-наблюдателями ФБУ «Авиалесоохрана» в облачные системы пиропатронов с йодистым серебром инициирует процесс образования дождей. Без такого воздействия облака могут развиваться и находиться в атмосфере, не проливая над пожарами долгожданных дождей», — заявили в ведомстве.

В Усть-Куте самолет дозаправится и полетит в следующий регион — в Эвенкийский район Красноярского края. В ведомстве пояснили, что выбор мест, где будут пытаться вызвать осадки связан с тем, накопились пригодные для этого облака.

В «Авиалесохране» сообщили, что подобные работы уже проводились в июле. Пиропатроны с йодистым серебром, которые должны вызывать дождь, распылялись почти над 100 очагами пожаров. «В 67% случаях над пожарами выпали осадки средней и высокой интенсивности, содержащие килотонны воды», — отчитались в ведомстве.