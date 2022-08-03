Кого Госдума лишала депутатской неприкосновенности. Фотогалерея

Вадим Белоусов, «Справедливая Россия»

Был лишен депутатской неприкосновенности в декабре 2018 года, сохранил мандат.

Голосование Госдумы о лишении Вадима Белоусова иммунитета проходило после обращения Генпрокуратуры. Депутата планировали привлечь к ответственности по делу о взятке экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу. Следствие считало, что с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший глава региона получили взятки на сумму более 3 млрд руб. за покровительство предприятиям, участвующим в аукционах на обслуживание дорог Челябинской области. Посредниками при передаче взяток следователи называли тещу Белоусова Маргариту Бутакову и его помощника Андрея Чуркина. Парламентарий был не согласен с обвинениями, суд отказался арестовать его по делу о взятке, в качестве меры пресечения ему оставили подписку о невыезде. Белоусов был переизбран депутатом Госдумы на выборах 2021 года.

3 августа 2022 года Белоусов не явился на судебное заседание по делу о взятке, на котором его признали виновным и приговорили к десяти годам тюремного заключения. Суд счел нужным объявить Белоусова в розыск при наличии оснований