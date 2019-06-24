Депутат Госдумы опроверг свой побег с места ДТП с мотоциклистом в Москве

Депутат Госдумы опроверг свой побег с места ДТП с мотоциклистом в Москве

Депутат Госдумы от «Единой России» и заслуженный врач Николай Герасименко попал в аварию с мотоциклистом в Москве. Информацию об этом он подтвердил «РИА Новости».

«Да, было такое. Он врезался в меня. Я дождался скорой помощи», — сказал он.

Депутат отметил, что в результате никто не получил значительных травм, и он не скрывался с места ДТП. Информацию об этом он назвал «враньем». В пресс-службе ГИБДД МВД России по Москве РБК заявили, что не располагают информацией о данном ДТП.

Ранее Telegram-канал «112» сообщал, что Герасименко ехал на Lexus и сбил мотоциклиста. В сообщении утверждалось, что когда отец пострадавшего прибыл на место происшествия, депутат уже уехал.