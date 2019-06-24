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Полюс ₽7 099,42 (+21,36%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
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Депутат Госдумы опроверг свой побег с места ДТП с мотоциклистом в Москве

Депутат Госдумы от «Единой России» и заслуженный врач Николай Герасименко попал в аварию с мотоциклистом в Москве. Информацию об этом он подтвердил «РИА Новости».

«Да, было такое. Он врезался в меня. Я дождался скорой помощи», — сказал он.

Депутат отметил, что в результате никто не получил значительных травм, и он не скрывался с места ДТП. Информацию об этом он назвал «враньем». В пресс-службе ГИБДД МВД России по Москве РБК заявили, что не располагают информацией о данном ДТП.

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Ранее Telegram-канал «112» сообщал, что Герасименко ехал на Lexus и сбил мотоциклиста. В сообщении утверждалось, что когда отец пострадавшего прибыл на место происшествия, депутат уже уехал.

РЕН ТВ сообщал, что авария произошла накануне, 23 июня, на Ленинском проспекте. По данным телеканала, мотоциклиста госпитализировали.

Теги: депутат Госдумы, авария, Москва, новости РБК
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