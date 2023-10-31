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Комиссия Госдумы нашла основания для лишения депутата Власова мандата

Претензии к 28-летнему депутату заключаются в отсутствии на заседаниях по регламенту, где он не появлялся около 40 дней. Сам Власов утверждает, что голосовал опросным листом, такая возможность есть со времен пандемии
Василий Власов
Василий Власов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Комиссия Госдумы по этике нашла основания для досрочного прекращения полномочий депутатов Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова («Справедливая Россия — За правду»). Об этом сообщили источники РБК в нижней палате. Со ссылкой на собственные источники об этом также сообщает «Интерфакс».

Касательно Власова депутаты решили, что основанием для досрочного прекращения его полномочий является неисполнение им обязанностей в течение 30 и более дней. Речь идет в том числе о личном участии в заседаниях комиссии по регламенту, членом которой он является, пояснил источник «Интерфакса». По его данным, Власов не появлялся на них более чем по 40 дней.

Сам он ранее говорил о готовности прийти на заседание комитета и объяснить причины по каждому дню отсутствия, несмотря на то что не получил приглашение. Депутат заверил, что голосовал на заседаниях комиссии по регламенту опросным листом и это допустимая форма для выражения мнения, которая применялась во время пандемии.

Власову 28 лет. Впервые он был избран в Госдуму в 2016 году, став самым молодым депутатом VII созыва. Его помощниками были блогеры Юрий Хованский и Илья Мэддисон. Власов также известен рядом инициатив, среди которых понижение возраста для управления легковым автомобилем до 16 лет, приглашение Греты Тунберг в Госдуму и другие.

Депутата Белоусова в прошлом году заочно приговорили к десяти годам колонии строгого режима, оштрафовали на 500 тыс. руб. и лишили ордена «За заслуги перед Отечеством». Суд постановил, что тот получил взятку на сумму свыше 3 млрд руб. Местонахождение депутата неизвестно. Белоусов отрицает свою вину, он также пытался оспорить в Конституционном суде нормы УПК, на основании которых его объявили в розыск. Суд жалобу рассматривать отказался.

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