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Медведев предложил готовиться к «худшему сценарию» в Иркутской области

Президенту Владимиру Путину доложат о ситуации, которая сложилась из-за паводков в Иркутской области. Об этом сообщил на совещании с вице-премьерами глава правительства Дмитрий Медведев, передает «РИА Новости».

«В среду также президент, как было сказано, должен будет заслушать доклад о том, как идет работа», — сказал глава кабмина, призвав, что «никто расслабляться не должен».

«Нужно ориентироваться на более сложный, худший, что называется, сценарий и к нему готовиться, потому что это стихия. Естественно, это нужно принимать во внимание», — добавил премьер.

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Последствия паводка в Иркутской области. Фоторепортаж

В конце июня из-за обильных осадков и подъема воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей в Иркутской области начался паводок. Власти объявили чрезвычайную ситуацию. По данным МЧС, в регионе подтоплено почти 6,7 тыс. жилых домов, в которых проживают порядка 32 тыс. человек. Паводок унес жизни 12 человек, еще девять пропали без вести.

Теги: Дмитрий Медведев, Иркутская область
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