Власти Канска эвакуировали из-за подтопления 184 человека

Уровень воды в реке в городе Канск Красноярского края поднялся до 440 см, в связи с чем эвакуировано 184 человека. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Накануне сообщалось, что из зоны подтопления вывезли 43 человека. Мэр Канска Андрей Береснев сообщил в своем Instagram, что в связи с тяжелой паводковой ситуацией на территории города был введен режим чрезвычайной ситуации.

Береснев отметил, что водой подтопило 17 дачных участков, а также 59 придомовых территорий в районах индивидуальной жилой застройки. Он поручил создать штаб для координации действий всех служб, задействованных в спасательной операции. Кроме того, в Канск из Красноярска прибыл объединенный отряд спасателей со специализированной техникой.

Массовая эвакуация людей из-за паводка проходит в Красноярском крае из-за поднятия уровня реки Кан. Аналогичная ситуация наблюдается в соседней Иркутской области, где в зоне бедствия оказался город Тулун. Город подтопило паводком из-за проливных дождей, начавшихся в регионе в конце июня.

По состоянию на утро 1 июля уровень воды в реке Ия, которая подтопила Тулун, снизился до 1091 см.