Иркутский губернатор заявил об отсутствии предупреждений МЧС о наводнении

Экстренные службы не предупредили власти о повышении уровня воды в реках. Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко на совещании в затопленном городе Тулуне, передает ТАСС.

«Службами, которые должны были это делать [сообщить о повышении уровня воды], власти не были проинформированы. И областные, и городские», — сказал Левченко.

Жительница Тулуна Алена Баженова рассказала изданию «Тайга.Инфо», что МЧС не предупреждало о возможном затоплении города. По словам женщины, о том, что дамбу прорвало 29 июня, она узнала от жителей соседних улиц, которые уже подтопило. Местные также сами спрашивали МЧС, затопит ли город и какого уровня достигнет вода.

«И представители администрации приезжали к нам, смотрели нашу дамбу и сказали, что все нормально, вода будет 9−10 метров: «Дамба выдержит, не волнуйтесь», — отметила Баженова.