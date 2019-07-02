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МЧС подтвердил гибель 14 человек из-за наводнения в Иркутской области

Из-за наводнения в результате паводка в Иркутской области погибли 14 человек, еще 13 считаются пропавшими без вести. Об этом ТАСС сообщили в МЧС.

В министерстве уточнили, что четыре человека погибли в Нижнеудинском районе, девять — в Тулунском и один — в Тайшетском. Шесть из них, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, умерли в результате утопления и один человек скончался в больнице из-за переохлаждения. Опознать удалось 13 человек.

Десять пропавших без вести — жители Тулунского района, еще трое — Нижнеудинского. МЧС отмечает, что среди них есть ребенок.

Общество
В МЧС сообщили о госпитализации 191 человека в Иркутской области

Ранее источник «Интерфакса» сообщил о 16 погибших в результате наводнения.

По данным министерства, за медицинской помощью обратились 1,2 тыс. местных жителей. Госпитализирован 191 человек. Переохлаждение — основной диагноз. Из затопленных районов эвакуировали 2563 человека, включая 574 ребенка. В 15-ти пунктах временного размещения находятся 676 человек, остальные нашли приют у родственников и знакомых, отметили в МЧС.

Из-за обильных осадков и подъема воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей в Иркутской области затопило 83 населенных пункта в нескольких районах. В области объявили режим ЧС. На 1 июля подтопленными оставались 3296 домов, в которых проживает 9809 человек, 18 социально значимых участков и 3525 усадеб.

Общество
ЦВО перебросил в Иркутскую область автоцистерны для подвоза питьевой воды

Президент России Владимир Путин поручил выплатить пострадавшим компенсации и начать восстановление жилья. Отчет по выполнению его распоряжений должны предоставить 3 июля.

Теги: Иркутская область, Наводнение, ГУ МЧС, погибшие
Материалы по теме
СМИ сообщили о 16 погибших в результате наводнения в Иркутской области
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