МЧС подтвердил гибель 14 человек из-за наводнения в Иркутской области

Из-за наводнения в результате паводка в Иркутской области погибли 14 человек, еще 13 считаются пропавшими без вести. Об этом ТАСС сообщили в МЧС.

В министерстве уточнили, что четыре человека погибли в Нижнеудинском районе, девять — в Тулунском и один — в Тайшетском. Шесть из них, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, умерли в результате утопления и один человек скончался в больнице из-за переохлаждения. Опознать удалось 13 человек.

Десять пропавших без вести — жители Тулунского района, еще трое — Нижнеудинского. МЧС отмечает, что среди них есть ребенок.

Ранее источник «Интерфакса» сообщил о 16 погибших в результате наводнения.