Кто из членов правительства Медведева нашел работу. Фотогалерея
21 января было назначено новое правительство, обновившее состав почти на половину. Какие должности получили покинувшие Белый дом бывшие вице-премьеры и министры — в обзоре РБК
Должность в прошлом составе правительства: председатель правительства
Новая должность: зампред Совета безопасности России. Должность была создана после отставки Медведева
Должность в прошлом составе правительства: вице-премьер, куратор по вопросам промышленности и ТЭК
Новая должность: замглавы администрации президента
Должность в прошлом составе правительства: министр экономического развития
Новая должность: помощник президента России
Должность в прошлом составе правительства: министр здравоохранения
Новая должность: руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА)
Должность в прошлом составе правительства: министр культуры
Новая должность: помощник президента России
Должность в прошлом составе правительства: министр труда и соцзащиты
Новая должность: председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР)
Новая должность: глава госкорпорации «Дом.РФ»
Новая должность: гендиректор «Почты России»
Должность в прошлом составе правительства: министр юстиции
Новая должность: полномочный представитель президента в Конституционном суде
Должность в прошлом составе правительства: вице-премьер
Новая должность: заместитель председателя правления Сбербанка
Должность в прошлом составе правительства: вице-премьер
Новая должность: депутат Госдумы
Должность в прошлом составе правительства: министр спорта
Новая должность: заместитель генерального директора «Газпром нефти» по работе с федеральными органами власти