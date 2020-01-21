Кто покинул российское правительство. Фотогалерея
15 января 2020 года Дмитрий Медведев объявил об отставке своего кабмина. Новым премьером стал Михаил Мишустин, анонсировавший «кардинальные перемены» в правительстве. Новый состав кабмина был представлен 21 января. Кто потерял министерские посты — в фотогалерее РБК
Должность в прошлом составе правительства: премьер-министр
Возраст: 54 года
Возглавлял правительство с 2012 года, был переназначен в качестве премьера в 2018 году — в связи с вступлением Путина в должность президента на новый срок.
В 1990-х Медведев преподавал гражданское право и, как и Путин, работал в мэрии Санкт-Петербурга при Анатолии Собчаке. С 1999 года занимал разные должности в правительстве и администрации президента. На президентских выборах 2000 года возглавлял штаб Владимира Путина. В 2005-м стал первым вице-премьером (в кабмине Михаила Фрадкова).
В 2008-м его избрали президентом России, в этой должности он находился в течение одного срока, до 2012 года. Медведев возглавляет партию «Единая Россия»
Должность в прошлом составе правительства: министр экономического развития
Возраст: 37 лет
До прихода в правительство работал в банковской сфере, в том числе в ЦБ. С 2013 года возглавил департамент долгосрочного стратегического планирования Минфина, а в 2015-м стал заместителем министра. Минэкономразвития возглавил в 2016 году после увольнения Алексея Улюкаева в связи с утратой доверия (экс-министр осужден на восемь лет строгого режима за получение взятки. — РБК)
Должность в прошлом составе правительства: министр просвещения
Возраст: 60 лет
Возглавила Минобрнауки в 2016 году после отставки Дмитрия Ливанова. Предлагая на эту должность Васильеву, премьер Дмитрий Медведев упомянул ее «хороший послужной список». Начав свой путь с преподавания пения, а затем отечественной истории, к 1990 году она стала сотрудником Института истории РАН. Ее кандидатская и докторская диссертации посвящены деятельности РПЦ при советской власти.
В правительство Васильева пришла в 2012 году — на должность замдиректора департамента культуры. Через год она стала замначальника управления президента по общественным проектам.
В 2018 году Васильева возглавила Минпросвещения, появившееся после разделения Министерства образования и науки
Должность в прошлом составе правительства: министр науки и высшего образования
Возраст: 43 года
Родом из Красноярска, после вуза работал в краевой администрации, туда его позвал губернатор Валерий Зубов, преподававший у него на экономфаке Красноярского государственного университета. С 2003 по 2007 год Котюков там был заместителем начальника главного финансового управления (его шефом был будущий министр энергетики Александр Новак. — РБК). В 2007–2008 годах был заместителем Александра Хлопонина, будущего вице-премьера, занимавшего тогда пост губернатора края. В федеральном правительстве Котюков работал с 2010 года, занимал различные должности в Минфине. В 2013 году возглавил Федеральное агентство научных организаций, созданное тогда же для инвентаризации имущества и контроля деятельности учреждений РАН. В 2018 году ФАНО было ликвидировано, а Котюков возглавил Министерство науки и высшего образования, появившееся после разделения Минобрнауки
Должность в прошлом составе правительства: министр здравоохранения
Возраст: 59 лет
Медицинская специальность экс-министра — «нервные болезни», до 2005 года она возглавляла кафедру фундаментальной и клинической неврологии и нейрохирургии Российского государственного медицинского университета, была избрана членом-корреспондентом РАМН, до 2008-го руководила НИИ инсульта. В правительстве начала работать в премьерство Путина, в должности замглавы Минздрава. Возглавила ведомство она уже в 2012-м, при Медведеве
Должность в прошлом составе правительства: министр труда и соцзащиты
Возраст: 52 года
В начале 1990-х работал старшим научным сотрудником НИИ труда, а уже в 1994 году пришел в аппарат правительства — консультантом по занятости и миграции. Через три года, в 1997-м, Топилин возглавил в аппарате департамент соцразвития. С начала 2000-х последовательно занимал должности замминистра труда, главы Роструда, замминистра здравоохранения. Минтруд Топилин возглавлял с 2012 года
Должность в прошлом составе правительства: вице-премьер (курировал промышленный сектор и ТЭК)
Возраст: 61 год
Окончил юрфак ЛГУ, после вуза некоторое время работал прокурором, затем — в юридических структурах горсовета, мэрии и канцелярии губернатора Санкт-Петербурга. В кабмин пришел в 1999 году — руководителем аппарата, с 2000-го был замглавы администрации президента. В середине 2000-х был полпредом президента в ЮФО, затем министром регионального развития. Вице-премьером Козак был в трех правительствах подряд — с 2008 года.
В последние два года в правительстве Козак занимался несколькими болезненными вопросами: скачком цен на бензин, скандалом с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» и согласованием нового контракта на экспорт газа с Украиной
Должность в прошлом составе правительства: вице-премьер (курировал вопросы транспорта, связи и нацпроект «Цифровая экономика»)
Возраст: 49 лет
Родом из Калужской области, работал там на госслужбе (в том числе возглавлял областное министерство экономического развития и был заместителем губернатора). В федеральном правительстве проработал с 2012 года: сначала замруководителя аппарата правительства, а затем, с 2018-го, вице-премьером. В 2009 году был включен в первую сотню президентского кадрового резерва
Должность в прошлом составе правительства: министр цифрового развития
Возраст: 41 год
Носков возглавлял Минцифразвития с 2018 года — тогда же ведомство и получило это название (с момента создания в 2008 году и до 2018-го оно было Министерством связи и массовых коммуникаций. — РБК).
В начале 2000-х Носков был экономическим аналитиком на НТВ, затем работал на разных должностях в Минэкономразвития и кабмине. С 2012 года возглавлял аналитический центр при правительстве
Должность в прошлом составе правительства: вице-премьер (курировал сферу строительства)
Возраст: 61 год
Родом из Краснодарского края, высшее образование получил в Ленинграде (Институт водного транспорта и юрфак ЛГУ).
Вопросами спорта занимался с середины 1990-х: до 2003 года он был президентом ФК «Зенит», был инициатором создания РФПЛ. С 2003 года был сенатором, а с 2008-го возглавил федеральное Министерство спорта. В этой должности он оставался и в правительстве Путина, и в кабмине Медведева — до допингового скандала в 2016 году. Тогда было решено закрепить за одним вице-премьером вопросы спорта, культуры и молодежной политики (ранее этим занимались разные заместители премьер-министра) — эту должность и доверили Мутко, а министром спорта стал Павел Колобков.
Во втором правительстве Медведева, сформированном в 2018 году, культура и спорт достались вице-премьеру Ольге Голодец, а Мутко поручили курировать сферу строительства
Должность в прошлом составе правительства: министр по делам Северного Кавказа
Возраст: 50 лет
Чеботарев родом из Амурской области, получил военное образование. Служил в погранвойсках, потом занимался преподавательской деятельностью. С 2006 года работал в администрации президента — занимался межрегиональными и культурными связями с зарубежными странами. Под его кураторством находились отношения с Грузией, Азербайджаном, Арменией, Южной Осетией и Абхазией.
В 2018 году возглавил Министерство по делам Северного Кавказа, созданное в 2014 году. Его предшественником был Лев Кузнецов. Среди целей министерства указывались создание условий для социально-экономического развития СКФО и содействие реализации инвестпроектов в регионе.
В 2020 году министерство упразднили
Должность в прошлом составе правительства: вице-премьер (курировала вопросы культуры, спорта и туризма)
Возраст: 57 лет
Работала в должности вице-премьера с 2012 года (в первом кабмине Медведева она занималась вопросами соцполитики, образования и здравоохранения).
В 1980-е и 1990-е годы занималась научной деятельностью в НИИ труда и Институте занятости РАН. В начале 2000-х работала в «Норникеле» (руководила управлением социальной политики и персонала), с 2008 по 2010 год возглавляла совет директоров страховой компании «Согласие», а также Общероссийское межотраслевое объединение работодателей — производителей никеля. С 2010 по 2012 год была заместителем мэра Москвы по здравоохранению и образованию
Должность в прошлом составе правительства: министр культуры
Возраст: 49
Родился на Украине, в Черкасской области. После окончания МГИМО (диплом с отличием) недолго проработал в посольстве России в Вашингтоне, а затем до конца 1990-х трудился в рекламном бизнесе. На государственной и партийной службе с 1998 года. Был депутатом Госдумы, замглавы исполкома «Единой России». С 2010 по 2012 год был членом президентской комиссии по противодействию фальсификации истории. Министром культуры стал еще в первом правительстве Медведева
Должность в прошлом составе правительства: министр спорта
Возраст: 50 лет
Колобков — заслуженный мастер спорта в фехтовании на шпаге, многократный призер и победитель чемпионатов Европы, мира и Олимпиад. С 2007 года работал инструктором по спорту в команде фехтования ЦСКА, затем — зампредом физкультурно-спортивного общества «Динамо». В правительстве работал с 2010 года — все это время был заместителем Мутко. Впервые стал министром спорта в 2016-м, после перестановок в правительстве, произошедших на фоне допингового скандала. В 2018 году при Колобкове российская сторона в письме в WADA (Всемирное антидопинговое агентство) признала выводы комиссии Международного олимпийского комитета о допинговых манипуляциях. В начале 2019 года исполком WADA объявил о новых санкциях против российского спорта
Должность в прошлом составе правительства: вице-премьер (курировал сельское хозяйство)
Возраст: 64 года
В агропромышленной сфере Гордеев — с начала 1980-х: занимал разные должности в Министерстве плодоовощного хозяйства РСФСР, агропромышленном комбинате «Москва», в конце 1990-х руководил департаментом Минсельхоза, потом был заместителем министра.
Гордеев был министром сельского хозяйства на протяжении десяти лет до 2009 года — в правительствах Путина, Касьянова, Фрадкова, Зубкова и снова Путина.
Трижды избирался в Госдуму и отказывался от мандата. С 2009 года был губернатором Воронежской области, с 2017 года и до назначения во второе правительство Медведева был полпредом президента в ЦФО
Должность в прошлом составе правительства: министр юстиции
Возраст: 51 год
После получения высшего образования работал в органах следствия и прокуратуры на разных уровнях: к началу 2000-х стал заместителем прокурора Санкт-Петербурга, в 2005 году — прокурором Башкирии. После этого три года был полпредом президента в Приволжском федеральном округе.
Должность министра юстиции занимал в трех правительствах подряд — с 2008 года