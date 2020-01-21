Кто покинул российское правительство. Фотогалерея

Дмитрий Медведев

Должность в прошлом составе правительства: премьер-министр

Возраст: 54 года

Возглавлял правительство с 2012 года, был переназначен в качестве премьера в 2018 году — в связи с вступлением Путина в должность президента на новый срок.

В 1990-х Медведев преподавал гражданское право и, как и Путин, работал в мэрии Санкт-Петербурга при Анатолии Собчаке. С 1999 года занимал разные должности в правительстве и администрации президента. На президентских выборах 2000 года возглавлял штаб Владимира Путина. В 2005-м стал первым вице-премьером (в кабмине Михаила Фрадкова).

В 2008-м его избрали президентом России, в этой должности он находился в течение одного срока, до 2012 года. Медведев возглавляет партию «Единая Россия»