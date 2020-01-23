Скворцова стала главой Федерального медико-биологического агентства

Экс-глава Минздрава сменила на этом посту Владимира Уйбу, который, в свою очередь, назначен на должность заместителя министра здравоохранения

Владимир Уйба и Вероника Скворцова (Фото: РИА Новости)

Премьер-министр Михаил Мишустин принял решение назначить Веронику Скворцову на должность руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

«Назначить Скворцову Веронику Игоревну руководителем Федерального медико-биологического агентства», — говорится в тексте документа.

Другим распоряжением глава кабмина уволил с должности главы ФМБА Владимира Уйбу и назначил его заместителем министра здравоохранения.

Вероника Скворцова была назначена министром здравоохранения в 2012 году, до этого с 2008 года она занимала должность замминистра здравоохранения и соцразвития. После того, как 15 января было объявлено об отставке правительства, Скворцова стала и.о. главы Минздрава.