Кого Госдума лишала депутатской неприкосновенности и мандата. Фотогалере

Вадим Белоусов, «Справедливая Россия»

Был лишен депутатской неприкосновенности в декабре 2018 года, сохранил мандат. Лишен мандата уже в следующем созыве, 1 ноября 2023 года.

Депутатской неприкосновенности Белоусова лишили, чтобы привлечь к ответственности по делу о взятке экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу. Следствие считало, что с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший глава региона получили взятки на сумму более 3 млрд руб. за покровительство предприятиям, участвующим в аукционах на обслуживание дорог Челябинской области. Посредниками при передаче взяток следователи называли тещу Белоусова Маргариту Бутакову и его помощника Андрея Чуркина. Парламентарий был не согласен с обвинениями, суд отказался арестовать его по делу о взятке, в качестве меры пресечения ему оставили подписку о невыезде. Несмотря на это, Белоусов был переизбран депутатом Госдумы на выборах 2021 года.

3 августа 2022 года Белоусов не явился на судебное заседание по делу о взятке, на котором его признали виновным и приговорили к десяти годам тюремного заключения, а также штрафу в 500 тыс. руб. Мосгорсуд объявил Белоусова в розыск. По закону вступление обвинительного приговора в отношении депутата в силу является основанием для прекращения его полномочий, однако Белоусов сохранил свой мандат до 1 ноября 2023 года. В этот день Госдума проголосовала за лишение его места в парламенте, но уже по другому основанию — за неявку на заседания профильного комитета более 30 дней и неисполнение им депутатских обязанностей.