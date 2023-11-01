Кого Госдума лишала депутатской неприкосновенности и мандата. Фотогалере
Госдума досрочно прекратила полномочия двух депутатов — члена фракции ЛДПР Василия Власова и представителя «Справедливая Россия — За правду» Вадима Белоусова. Парламентариев лишили мандата из-за неисполнения депутатских обязанностей: они не появлялись на заседаниях профильных комитетов более 30 дней. Белоусов до этого момента сохранял статус депутата, несмотря на вступивший в силу приговор и объявление его в розыск. РБК вспомнил, кого из депутатов Госдума в разные годы лишала неприкосновенности и мандатов
Лишен депутатского мандата 1 ноября 2023 года.
Госдума проголосовала за лишение полномочий Василия Власова после того, как его обвинили в прогулах. Как отмечают в палате, депутат не появлялся на заседаниях комиссии по регламенту, членом которой являлся, более 40 дней. По закону основанием для досрочного прекращения является неисполнение депутатом обязанностей в течение 30 и более календарных дней.
Сам Власов утверждал, что участвовал в заседаниях и голосованиях комиссии дистанционно, с помощью опросного листа. Он заявил, что у него есть сохраненные скрины решений аппарата комиссии о проведении заседаний онлайн, а также подтверждения того, что он в них участвовал. По мнению Власова, за его исключением из депутатского корпуса стоит партия ЛДПР. Власову 28 лет, он был впервые избран в Госдуму в 2016 году, став самым молодым депутатом VII созыва.
Был лишен депутатской неприкосновенности в декабре 2018 года, сохранил мандат. Лишен мандата уже в следующем созыве, 1 ноября 2023 года.
Депутатской неприкосновенности Белоусова лишили, чтобы привлечь к ответственности по делу о взятке экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу. Следствие считало, что с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший глава региона получили взятки на сумму более 3 млрд руб. за покровительство предприятиям, участвующим в аукционах на обслуживание дорог Челябинской области. Посредниками при передаче взяток следователи называли тещу Белоусова Маргариту Бутакову и его помощника Андрея Чуркина. Парламентарий был не согласен с обвинениями, суд отказался арестовать его по делу о взятке, в качестве меры пресечения ему оставили подписку о невыезде. Несмотря на это, Белоусов был переизбран депутатом Госдумы на выборах 2021 года.
3 августа 2022 года Белоусов не явился на судебное заседание по делу о взятке, на котором его признали виновным и приговорили к десяти годам тюремного заключения, а также штрафу в 500 тыс. руб. Мосгорсуд объявил Белоусова в розыск. По закону вступление обвинительного приговора в отношении депутата в силу является основанием для прекращения его полномочий, однако Белоусов сохранил свой мандат до 1 ноября 2023 года. В этот день Госдума проголосовала за лишение его места в парламенте, но уже по другому основанию — за неявку на заседания профильного комитета более 30 дней и неисполнение им депутатских обязанностей.
Лишился депутатской неприкосновенности в ноябре 2021 года, был лишен мандата 25 мая 2022 года.
В конце октября полиция Саратовской области задержала Рашкина с тушей лося в багажнике. В машине также нашли топор, ножи со следами крови; на месте, где разделывалась туша, — ружье с прицелом ночного видения, патроны, треногу и охотничий билет. Депутат стал подозреваемым по делу о незаконной охоте, ему может грозить до двух лет лишения свободы. После задержания Рашкин отрицал причастность к убийству животного: он говорил, что нашел его тушу, собирался везти ее в полицию. Позже депутат признался, что убил лося, хотя отметил, что считает себя жертвой стечения обстоятельств. Весной 2022 года суд приговорил Рашкина к трем годам условно по делу о незаконной охоте, а вскоре Госдума проголосовала за лишение депутата мандата.
Лишился депутатской неприкосновенности в октябре 2019 года.
Летом 2019 года Герасименко стал участником ДТП с мотоциклистом на Ленинском проспекте в Москве. СМИ сообщали, что депутат ехал на автомобиле Lexus, сбил мотоциклиста, а потом скрылся с места происшествия. Герасимов опровергал эту информацию. По его словам, он, наоборот, остался на месте, чтобы дождаться скорой помощи. Герасименко добавлял, что врачи не нашли серьезных повреждений у мотоциклиста. Депутата привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.24 КоАП («Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего средней тяжести»). Суд запретил ему управлять транспортным средством в течение года и шести месяцев. Депутатские полномочия Герасименко истекли с избранием нового созыва Госдумы в сентябре 2021 года
*Внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.
Лишился депутатской неприкосновенности в апреле 2015 года, не сохранил мандат.
Генпрокуратура запросила у Госдумы согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Пономарева по делу, связанному с соучастием в растрате (ч. 5 ст. 33 и 160 УК РФ). Депутата заподозрили в том, что он вместе с ныне бывшим вице-президентом фонда «Сколково» Алексеем Бельтюковым участвовал в растрате 22,05 млн руб.
Уголовное дело в отношении Бельтюкова завели еще в 2013 году, ему вменяли оформление подложных отчетов, позволявших Пономареву получить деньги за научно-исследовательские работы для фонда, который тот, по данным следствия, так и не выполнил. «Сколково» подало иск к Пономареву на 9 млн руб., требование частично удовлетворили, обязав депутата выплатить 2,7 млн руб. В июле 2015 года Басманный суд заочно арестовал депутата, который к этому моменту находился в США, СК решил объявить его в международный розыск. В 2016 году он переехал на Украину, в 2019-м получил гражданство этой страны
Лишен депутатской неприкосновенности в июле 2014 года.
Паршина заподозрили в причастности к мошеннической схеме с недвижимостью в селе Рахинка Среднеахтубинского района Волгоградской области. Госдума дала согласие на привлечение депутата к уголовной ответственности по запросу Генпрокуратуры. Надзорное ведомство и Следственный комитет считали, что, будучи депутатом Волгоградской областной думы, Паршин придумал способ обогащения за счет покупки здания школы за 25 млн руб. — по цене, существенно превышающей его реальную стоимость. Из-за неявок на допрос в СК депутата объявили в федеральный и международный розыск. В июле 2021 года Волжский городской суд заочно приговорил Паршина к трем годам колонии и оштрафовал его на 500 тыс. руб.
Лишен неприкосновенности в июне 2014 года.
Госдума дала согласие на привлечение Митрофанова к ответственности по уголовному делу о мошенничестве в особо крупных размерах в составе организованной группы (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК). Следствие заподозрило Митрофанова в вымогательстве взятки у московского предпринимателя — соучредителя строительной компании «Арктур-строй» Вячеслава Жарова. Депутат обещал урегулировать арбитражную тяжбу в пользу Жарова за $200 тыс. Вскоре после возбуждения уголовного дела Митрофанов уехал из России, сообщалось, что в 2015 году он находился в Хорватии. Госдума также освободила парламентария от должности главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи
Лишен депутатской неприкосновенности в феврале 2013 года, сохранил мандат до конца работы созыва.
Зампред думского комитета по энергетике Михеев подозревался Генпрокуратурой в мошенничестве с недвижимостью Волгоградского мотостроительного завода на 500 млн руб. и покушении на хищение у Промсвязьбанка 2,1 млрд руб. Следственные действия по его уголовному делу завершились в мае 2014 года, дело направили для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. В 2016 суд признал Олега Михеева несостоятельным банкротом и постановил начать реализацию имущества должника. В 2017 экс-депутат был объявлен в федеральный розыск
Лишен депутатской неприкосновенности в феврале 2013 года, сохранил мандат.
Член думского комитета по земельным отношениям и строительству Ширшов обвинялся в попытке продать место в избирательном списке на выборах в Госдуму за €7,5 млн. Предполагаемые сообщники депутата уже осуждены на различные сроки. В мае 2014 года прокурор попросил признать Ширшова виновным и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима, суд назначил пять лет
Лишился депутатского мандата в октябре 2012 года.
В 2012 году в отношении Алексея Кнышова начали проверку по поводу незаконного участия в предпринимательской деятельности. Ее инициировали на основании заявления замглавы комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству, члена «Справедливой России» Александра Агеева. В Следственном комитете сообщили о документах, подтверждающих, что уже после избрания в парламент Кнышов оставался исполнительным директором компании Inbister в Словакии. Кнышов решил добровольно сложить полномочия, хотя заявлял, что не занимался бизнесом. При этом он признал, что не может предоставить документов, которые оправдали бы его или доказали бы, что он не был в составе управленцев коммерческой организации
*Внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.
Лишился депутатского мандата в сентябре 2012 года.
Рассмотреть вопрос о лишении Гудкова-старшего депутатского мандата попросил занимавший тогда пост генпрокурора Юрий Чайка. Надзорное ведомство и Следственный комитет заподозрили депутата в нарушении закона о статусе депутата Госдумы, который запрещает парламентарию входить в число учредителей компаний.
Комиссия Госдумы по контролю за доходами депутатов выяснила, что Гудков незаконно участвовал в предпринимательстве. Депутат связывал процесс с его оппозиционной деятельностью. Он обжаловал лишение мандата в Конституционном суде. Решение Госдумы отменить не удалось, КС уточнил, что неприкосновенность сохранится за ним, если он сможет обжаловать лишение мандата в Верховном суде. Верховный суд также не удовлетворил жалобу Гудкова. Позже в Генпрокуратуре признали, что незаконной коммерческой деятельности за Гудковым замечено не было
Лишен депутатской неприкосновенности в июле 2012 года, сохранил мандат.
Член думского комитета по обороне Бессонов в 2011 году собрал несогласованный митинг в Ростовской области и вступил в драку с полицией, которая хотела прервать акцию. В июле 2013 года следователи закончили расследование дела, в январе 2014-го Бессонов получил повторное обвинение по тому же делу. В 2018 году Владимир Бессонов был заочно приговорен к трем годам лишения свободы. Осужденного объявили в розыск, а срок наказания суд постановил исчислять с момента фактического задержания экс-депутата
Лишен депутатской неприкосновенности в ноябре 2010 года, сохранил мандат до конца работы созыва.
Егиазарян был фигурантом нескольких дел о мошенничестве. По версии следствия, в 2002 и 2003 годах Егиазарян завладел средствами своего знакомого, которому предложил поучаствовать в финансировании строительства торгового комплекса в Москве и реконструкции гостиницы «Москва». Кроме того, его обвиняли в незаконном приобретении акций. В декабре 2010 года Егиазарян бежал в США и был объявлен в международный розыск. Власти США отказались выдавать его России
Лишен депутатской неприкосновенности в ноябре 2001 года, сохранил мандат до дня смерти.
Член фракции СПС Головлев обвинялся в хищении государственных средств в крупных размерах в ходе приватизации в Челябинской области, где в середине 1990-х возглавлял комитет по управлению имуществом. До завершения следствия и возможного сложения мандата не дожил — его застрелили во дворе дома в Москве 21 августа 2002 года
Лишен депутатской неприкосновенности в сентябре 1998 года, сохранил мандат до конца работы созыва.
Хачилаев осенью 1998 года был обвинен в пособничестве чеченским сепаратистам и организации массовых беспорядков в Дагестане в мае 1995 года. В 2000 году суд приговорил его к полутора годам лишения свободы, но освободил из-под стражи в связи с амнистией. 11 августа 2003 года Хачилаев был убит в Махачкале
Лишен депутатской неприкосновенности и мандата в октябре 1995 года.
Основатель МММ попал в Госдуму в 1994 году на дополнительных выборах, на которые он выдвинулся, сидя в СИЗО по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Став депутатом, Мавроди не посетил ни одного заседания и продолжал заниматься коммерческой деятельностью. Даже после лишения депутатской неприкосновенности продолжал успешно уклоняться от попыток правоохранительных органов привлечь его к ответственности. Лишь в январе 2003 года был задержан по делу о финансовых махинациях и в 2007 году осужден на четыре с половиной года, но вскоре вышел на свободу