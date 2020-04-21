Директивная раздача: почему не заработали зарплатные кредиты

Государству пришлось предложить банкам механизм компенсации потерь из-за выдачи льготных антикризисных кредитов. Это хороший сигнал с точки зрения работы рыночных принципов, но на корректировку программы ушло драгоценное время

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Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о возможности нарастить внутренние заимствования с учетом хранящихся в банках вкладов граждан, наделавшие много пустого шума, на самом деле выявили более глубокую проблему: эффективность банковского канала антикризисной поддержки экономики сейчас крайне низка. Пожалуй, красноречивее всего это показывают данные, приведенные председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной: на середину апреля было выдано 1,1 млрд руб. зарплатных кредитов под 0% при уровне одобрения 30%. При этом власти вроде бы понимают проблему. Здесь можно вспомнить жесткий комментарий премьер-министра Михаила Мишустина и высказывание представителя Кремля.

Логика банков

Почему же банковский канал не сработал? Идея властей об использовании банковского сектора в качестве проводника и источника государственной поддержки понятна. Как ранее отмечали аналитики НКР, отрасль подошла к текущему кризису в лучшем состоянии, чем перед 2014-м и тем более 2008 годом. Как по достаточности капитала, так и по ликвидности накоплены серьезные буферы, которые могут не только демпфировать негативное влияние экономического спада на финансовое состояние самих банков, но и позволяют направить дополнительные (и так необходимые) денежные ресурсы в реальную экономику. А с учетом того, что около 70% банковского сектора находится в государственной и квазигосударственной собственности, казалось бы, не стоило сомневаться в исполнении антикризисных поручений. Но выяснилось, что эти рассуждения работают только в теории.

В реальности же логика госкапитализма встретилась с базовыми рыночными принципами, которые оказались сильнее. Кредитование — основной источник дохода банков (около 70% в его структуре — процентный доход по кредитам) и, соответственно, формирования капитала. При принятии решений о кредитовании ключевой фактор — соотношение риск/доходность. С точки зрения банка-кредитора предложенные меры создают проблемы как с первым, так и со второй. С доходностью все очевидно: даже при бесплатном фондировании на протяжении всего срока такого кредита банки несут административно-хозяйственные расходы, которые при нулевой ставке по кредиту становятся прямым убытком. Механизма же компенсации таких убытков государство не предложило. С точки же зрения риска, если следовать нормальной логике риск-менеджмента, кредиты таким заемщикам и в такой экономической ситуации никогда бы не предоставлялись, поскольку вероятность их невозврата крайне высока. Лимиты на эти отрасли были бы принудительно закрыты.