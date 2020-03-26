Кремлевский пакет: кому помогут антикризисные инициативы Владимира Путина

Предложения президента улучшают слишком умеренный план правительства. Но их недостаточно, чтобы компенсировать малому бизнесу и сфере услуг потери от снижения спроса, а также оказать помощь оставшимся без работы в крупных городах

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Представленный президентом план борьбы с эпидемией коронавируса, точнее, его экономическая часть, содержит в себе как очевидные и легко исполнимые меры, так и неочевидные, результат которых как раз будет зависеть от качества исполнения. Наконец, некоторые предложения, может быть, и полезные, но явно несвоевременные.

Цена щедрости

К категории очевидных мер можно отнести повышение пособия по безработице и выплат по больничным, а в еще большей степени — налоговые и кредитные каникулы. Здесь удалось пройти между «раздачей денег с вертолета», которая происходит в развитых странах и за которую ратуют многие видные экономисты, и защитой бюджета любой ценой. У варианта с вертолетом слишком много получателей помощи, которым она не очень нужна и которые не потратят выплаты, а отправят в накопления или на погашение кредитов. Даже увеличенное пособие по безработице не сильно поможет работникам сферы услуг, особенно высокооплачиваемым, в крупных городах, а вот кредитные каникулы, позволяющие отсрочить платежи на полгода и пролонгировать кредиты или ипотеку без штрафных санкций будут весьма полезны. Правда, для получения этой льготы надо будет доказывать снижение доходов более чем на 30%. Остается надеяться, что формат будет разумный и не слишком сложный — иначе виноваты будут не только банкиры, но и верховная власть. Так как это не списание, а отсрочка, то провести ее можно за счет банков, а не бюджета. Автоматическое продление пособий и субсидий также позволит снизить давление на госаппарат и облегчить жизнь получателям, не создавая нагрузки на бюджет. Налоговые отсрочки могут сильно облегчить жизнь компаниям — при условии, что кризис будет недолгим, хотя и болезненным, — иначе налоговые обязательства, по которым обещан льготный платеж, просто не возникнут.

Снижение социальных взносов для малого бизнеса и объявление недельных каникул за счет работодателей относятся к категории неочевидных. Распространение на весь малый бизнес (или существенную его часть) льготных ставок, применяемых в специальных экономических зонах или для высокотехнологичных компаний, выглядит весьма щедрым. Фактически регрессивная ставка, начинающаяся для крупных компаний с 1,29 млн руб. в год для малого бизнеса начнется примерно с 150 тыс. руб., или 12 МРОТ. Однако надо подождать принятия поправок к Налоговому кодексу, которые должны быть разработаны для реализации инициатив президента. Только после этого будет понятно, кто получит льготу и каков будет объем выпадающих доходов Пенсионного фонда (ПФР) и системы обязательного медицинского страхования, которые придется покрыть из бюджета.

Другой тяжелой в исполнении идеей является объявление недельных каникул — слишком коротких и без идущего с ним «в одном флаконе» тотального карантина, что предусматривает принятый в большинстве стран Европы и штатов США подход к борьбе с пандемией. Да, каникулы могут быть продлены, а карантинные меры уже начали вводить на уровне регионов. Отдельный вопрос, нужны ли такие каникулы компаниям и организациям, которые уже перешли на удаленную работу, а теперь будут вынуждены прекращать работу или платить сотрудникам за переработку. Такие платежи — это последнее, что нужно большинству работодателей, особенно тем, кто пострадал от коллапса спроса. Каникулы могут стоить бизнесу до 700 млрд руб., которые государство компенсировать не собирается. Возможно, общенациональный карантин и нужен, но в данном случае банкет происходит за счет тех, кому как раз нужно помогать, а эффект в пресечении распространения вируса вызывает большие вопросы.