Компании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам

Часть компаний из пострадавших от кризиса отраслей не может получить господдержку из-за несовпадения кода деятельности в ЕГРЮЛ со списком правительства. С проблемой столкнулись гостиницы, кабинеты стоматологии и детские центры

Фото: Валерий Лукьянов / Global Look Press

Большинство объявленных президентом и правительством мер поддержки касаются только отраслей, которые правительство определило в качестве наиболее пострадавших. То есть льготы распространяются только на юрлиц и индивидуальных предпринимателей, у которых указанный в едином государственном реестре (ЕГРЮЛ) основной код вида деятельности (ОКВЭД) входит в правительственный список таких отраслей.

Однако многие предприниматели жалуются, что выбор ОКВЭД в качестве критерия для господдержки не дает возможности реально пострадавшему бизнесу получить необходимую помощь по формальным основаниям. Это связано как с несовпадением ОКВЭД с фактическими видами деятельности у конкретных компаний, так и с ограниченным подбором властями кодов для списка. О многочисленных жалобах бизнеса на эту проблему РБК рассказали представители «Опоры России» и Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Подробнее о том, что предпринять компаниям, чтобы получить антикризисную поддержку от государства, читайте в материале «РБК Pro».

ОНФ направил в Минэкономразвития письмо (есть у РБК) с просьбой разобраться в ситуации. По мнению организации, объективный перечень наиболее пострадавших отраслей может быть сформирован только после получения полной и достоверной информации о падении доходов и выручки конкретной компании по разным видам деятельности за несколько месяцев.