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Компании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам

Часть компаний из пострадавших от кризиса отраслей не может получить господдержку из-за несовпадения кода деятельности в ЕГРЮЛ со списком правительства. С проблемой столкнулись гостиницы, кабинеты стоматологии и детские центры
Фото: Валерий Лукьянов / Global Look Press

Большинство объявленных президентом и правительством мер поддержки касаются только отраслей, которые правительство определило в качестве наиболее пострадавших. То есть льготы распространяются только на юрлиц и индивидуальных предпринимателей, у которых указанный в едином государственном реестре (ЕГРЮЛ) основной код вида деятельности (ОКВЭД) входит в правительственный список таких отраслей.

Однако многие предприниматели жалуются, что выбор ОКВЭД в качестве критерия для господдержки не дает возможности реально пострадавшему бизнесу получить необходимую помощь по формальным основаниям. Это связано как с несовпадением ОКВЭД с фактическими видами деятельности у конкретных компаний, так и с ограниченным подбором властями кодов для списка. О многочисленных жалобах бизнеса на эту проблему РБК рассказали представители «Опоры России» и Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Подробнее о том, что предпринять компаниям, чтобы получить антикризисную поддержку от государства, читайте в материале «РБК Pro».

ОНФ направил в Минэкономразвития письмо (есть у РБК) с просьбой разобраться в ситуации. По мнению организации, объективный перечень наиболее пострадавших отраслей может быть сформирован только после получения полной и достоверной информации о падении доходов и выручки конкретной компании по разным видам деятельности за несколько месяцев.

В список пострадавших отраслей правительство изначально внесло девять направлений, в том числе туризм, авиаперевозки, общепит, гостиницы, дополнительное образование. 13 апреля список дополнили стоматологической практикой и демонстрацией фильмов. Кроме того, в список по решению президента включат непродовольственный ретейл. Четыре крупнейших российских бизнес-объединения сочли список правительства недостаточным и попросили поддержать все отрасли экономики.

Какой бизнес столкнулся с проблемой

Заявленные в реестре коды ОКВЭД достаточно часто не совпадают с фактическими видами деятельности: либо они изначально указаны неверно, либо впоследствии предприятие изменило вид деятельности; некоторые виды деятельности являются смешанными или «пограничными», рассказали РБК эксперты.

Например, гостиницы обнаружили, что их основной ОКВЭД в ЕГРЮЛ — 68.3 «Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе», а в списке правительства для гостиничного бизнеса указан другой код — 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания», рассказала РБК адвокат и партнер практики налоговых споров МЭФ PKF Александра Амбрасовская.

С аналогичной проблемой столкнулись стоматологические клиники. Эта сфера вошла в правительственный список с кодом 86.23 «Стоматологическая практика». По нему работает примерно треть клиник, сообщил РБК результаты мониторинга президент «Опоры России» Александр Калинин. Еще треть работает с кодом 86.21 «Общая врачебная практика», остальные — по коду 86.22 «Специальная врачебная практика». «Получая коды, предприниматели не задумывались о различиях, а теперь оказались без господдержки, хотя работают в наиболее пострадавших отраслях», — рассказал Калинин.

Не могут получить льготы и частные образовательные организации дошкольного образования. В правительственный список вошли два кода: 85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых» и 88.91 «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми». Тогда как в основном частные детские развивающие центры работают с кодом 85.11 «Образование дошкольное», потому что только с таким кодом возможно получить лицензию на образовательную деятельность, отмечается в обращении предпринимателей в «Опору России» (есть в РБК).

Перечень составлен субъективно, подытожила Амбрасовская: «Например, деятельность в области искусства и организации развлечений с кодом 90 включена, а деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры с кодом 91 — нет».

Как можно решить проблему

Проблема может быть решена, только если правительство откажется от детализации кодов и изменит постановления или же существенно расширит список, считает Александр Калинин.

Меры поддержки не должны распределяться только на основе ОКВЭД, сходятся во мнении эксперты. Ранее, когда какие-либо условия или преференции зависели от вида деятельности, обычно требовалось представить сведения о выручке в разрезе вида деятельности, отмечает Амбрасовская.

Было бы правильно, если бы дополнительно налоговые органы оценивали претендующие на господдержку компании и выдавали справки о фактическом виде деятельности компаний, считает глава совета Торгово-промышленной палаты по финансовой политике и инвестиционной деятельности Владимир Гамза.

По мнению экспертов ОНФ, нужно дополнительно учитывать данные о потере дохода, снижении выручки, снижении среднего чека. Организация направила министру экономического развития Максиму Решетникову письмо с просьбой дополнить перечень на основе ОКВЭД информацией о финансовых показателях по каждому виду деятельности за март—апрель 2020 года.

РБК направил запрос в Минэкономразвития.

Автор: Ольга Агеева
Теги: господдержка, льготы, малый и средний бизнес, ЕГРЮЛ
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