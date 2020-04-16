Компании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам
Большинство объявленных президентом и правительством мер поддержки касаются только отраслей, которые правительство определило в качестве наиболее пострадавших. То есть льготы распространяются только на юрлиц и индивидуальных предпринимателей, у которых указанный в едином государственном реестре (ЕГРЮЛ) основной код вида деятельности (ОКВЭД) входит в правительственный список таких отраслей.
Однако многие предприниматели жалуются, что выбор ОКВЭД в качестве критерия для господдержки не дает возможности реально пострадавшему бизнесу получить необходимую помощь по формальным основаниям. Это связано как с несовпадением ОКВЭД с фактическими видами деятельности у конкретных компаний, так и с ограниченным подбором властями кодов для списка. О многочисленных жалобах бизнеса на эту проблему РБК рассказали представители «Опоры России» и Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Подробнее о том, что предпринять компаниям, чтобы получить антикризисную поддержку от государства, читайте в материале «РБК Pro».
ОНФ направил в Минэкономразвития письмо (есть у РБК) с просьбой разобраться в ситуации. По мнению организации, объективный перечень наиболее пострадавших отраслей может быть сформирован только после получения полной и достоверной информации о падении доходов и выручки конкретной компании по разным видам деятельности за несколько месяцев.
В список пострадавших отраслей правительство изначально внесло девять направлений, в том числе туризм, авиаперевозки, общепит, гостиницы, дополнительное образование. 13 апреля список дополнили стоматологической практикой и демонстрацией фильмов. Кроме того, в список по решению президента включат непродовольственный ретейл. Четыре крупнейших российских бизнес-объединения сочли список правительства недостаточным и попросили поддержать все отрасли экономики.