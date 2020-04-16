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Антикризисные меры ,  
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Мишустин ответил на слова главы МЭР фразой «это поручение президента»

По словам главы МЭР Максима Решетникова, льготные кредиты для малого и среднего бизнеса убыточны для банков, поскольку тем приходится брать на себя административные расходы
Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова, назвавшего льготные кредиты для малого и среднего бизнеса убыточными для банков.

«Сразу надо сказать, что, конечно, для банков это убыточно, так как административные расходы банкам приходится брать на себя», — сказал Решетников во время заседания правительства.

«Что значит — убыточно или нет? Это поручение президента, которое мы обсудили много раз и сделали абсолютно доступными все условия, по которым банки должны выдавать», — заявил в ответ Мишустин.

Он поручил Минэкономразвития наладить ежедневный мониторинг исполнения поручения правительства. «И фактически по объему — мы сегодня сказали, что это примерно 150 млрд, — чтобы у нас была картина, когда по планам банки выйдут на соответствующий уровень», — сказал Мишустин. Решетников в ответ пообещал «жестко» контролировать ситуацию.

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Накануне 15 апреля президент Владимир Путин потребовал ввести дополнительные антикризисные меры по поддержке экономики на фоне эпидемии коронавируса. Чтобы зарплатные кредиты стали доступнее, он поручил обеспечить не менее 75% их объема гарантиями ВЭБ.РФ, а также распространить эти займы на предприятия среднего и крупного бизнеса, наиболее пострадавшие от последствий пандемии.

По словам Мишустина, банки уже получили заявок более чем на 3,5 млрд руб., однако этого мало, поскольку программа рассчитана на 150 млрд руб. «Я еще раз прошу банки, руководителей финансовых организаций обратить внимание на эту меру и как можно быстрее включиться в эту программу», — сказал премьер-министр.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Михаил Мишустин, Минэкономразвития, Максим Решетников
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