Мишустин ответил на слова главы МЭР фразой «это поручение президента»

По словам главы МЭР Максима Решетникова, льготные кредиты для малого и среднего бизнеса убыточны для банков, поскольку тем приходится брать на себя административные расходы

Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова, назвавшего льготные кредиты для малого и среднего бизнеса убыточными для банков.

«Сразу надо сказать, что, конечно, для банков это убыточно, так как административные расходы банкам приходится брать на себя», — сказал Решетников во время заседания правительства.

«Что значит — убыточно или нет? Это поручение президента, которое мы обсудили много раз и сделали абсолютно доступными все условия, по которым банки должны выдавать», — заявил в ответ Мишустин.

Он поручил Минэкономразвития наладить ежедневный мониторинг исполнения поручения правительства. «И фактически по объему — мы сегодня сказали, что это примерно 150 млрд, — чтобы у нас была картина, когда по планам банки выйдут на соответствующий уровень», — сказал Мишустин. Решетников в ответ пообещал «жестко» контролировать ситуацию.