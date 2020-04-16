Глава Минэкономики лично попробовал получить займ под 0% в двух банках

Максим Решетников (Фото: Global Look Press)

Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично узнать о возможности получения кредита под 0% для бизнеса и позвонил с соответствующими вопросами в два крупнейших банка. Об этом он написал на своей странице в соцсети Instagram.

По его словам, в одном из банков сотрудники сообщили, что организация сможет выдать такой займ в мае, а в другом сослались на то, что постановление правительства о запуске программы еще не подписано.

«Обратил на это внимание руководства банков», — написал министр. О каких именно банках шла речь, Решетников не уточнил.

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