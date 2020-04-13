Кудрин предупредил об ударе следующей стадии кризиса по банкам

Глава Счетной палаты отметил, что ЦБ уже отреагировал на происходящее, отказавшись требовать от банков быстрого начисления резервов на долги малых и средних предприятий и физических лиц.
«Это накапливание рисков, но ЦБ считает, что у него мощи достаточно, чтобы в случае чего банки эти поддержать», — пояснил Кудрин. По его словам, предоставление отсрочек по платежам и реструктуризация кредитов увеличивают риски в банковской системе, но вряд ли эти риски будут сильнее, чем во время кризиса 2008–2009 годов или в 2014-м.
Кудрин также напомнил о возможности использовать в рамках борьбы с кризисом 30 трлн руб., которые лежат в российских банках на счетах и вкладах физических лиц. По словам главы Счетной палаты, часть этих средств может быть привлечена государством в рамках заимствований на внутреннем рынке.
«Они, конечно, не просто так лежат. Они банками использованы в виде кредитов, которые выгодны экономике. Сейчас экономика не будет в таком объеме потреблять кредиты. Поэтому, я думаю, банки будут искать более надежные источники вложения денег под проценты. На период кризиса, я думаю, такой маневр очень оправдан», — отметил Кудрин.
По его словам, экономике сейчас нужно «добавлять денег» также за счет смягчения денежно-финансовой политики ЦБ и использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
«Чтобы больше было ликвидности. Поэтому 7% [ВВП] минимум должен быть пакет поддержки, ФНБ и заимствования на рынке при смягчении денежной политики регулятора. ФНБ открывать — нужно. Аккуратно. Примерно балансируя с заимствованиями», — уверен Кудрин.
Ранее глава Счетной палаты говорил, что уже объявленные правительством России меры поддержки экономики превышают 5% ВВП, но этого недостаточно.