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Кудрин предупредил об ударе следующей стадии кризиса по банкам

Через два месяца проблемы у пострадавших от распространения коронавируса компаний станут проблемой банков, а через три-шесть месяцев банки придется спасать, полагает глава Счетной палаты

Пик кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, еще не достигнут, трудности у пострадавших от падения спроса компаний будут нарастать, а примерно через два месяца их «плохие долги» станут проблемой банков. Об этом заявил в интервью телеканалу РБК председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Следующая стадия кризиса затронет банки. Возможно, не в такой степени, но, скорее всего, этого не избежать», — полагает Кудрин.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Отвечая на вопрос о том, когда наступит момент, когда банки нужно будет спасать, глава Счетной палаты сказал, что это произойдет в течение полугода. «Через три месяца. Через шесть — в полной мере», — сказал Кудрин, не исключив, что банкам нужно будет добавлять капитал.

Глава Счетной палаты отметил, что ЦБ уже отреагировал на происходящее, отказавшись требовать от банков быстрого начисления резервов на долги малых и средних предприятий и физических лиц.

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«Это накапливание рисков, но ЦБ считает, что у него мощи достаточно, чтобы в случае чего банки эти поддержать», — пояснил Кудрин. По его словам, предоставление отсрочек по платежам и реструктуризация кредитов увеличивают риски в банковской системе, но вряд ли эти риски будут сильнее, чем во время кризиса 2008–2009 годов или в 2014-м.

Кудрин также напомнил о возможности использовать в рамках борьбы с кризисом 30 трлн руб., которые лежат в российских банках на счетах и вкладах физических лиц. По словам главы Счетной палаты, часть этих средств может быть привлечена государством в рамках заимствований на внутреннем рынке.

«Они, конечно, не просто так лежат. Они банками использованы в виде кредитов, которые выгодны экономике. Сейчас экономика не будет в таком объеме потреблять кредиты. Поэтому, я думаю, банки будут искать более надежные источники вложения денег под проценты. На период кризиса, я думаю, такой маневр очень оправдан», — отметил Кудрин.

По его словам, экономике сейчас нужно «добавлять денег» также за счет смягчения денежно-финансовой политики ЦБ и использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«Чтобы больше было ликвидности. Поэтому 7% [ВВП] минимум должен быть пакет поддержки, ФНБ и заимствования на рынке при смягчении денежной политики регулятора. ФНБ открывать — нужно. Аккуратно. Примерно балансируя с заимствованиями», — уверен Кудрин.

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Ранее глава Счетной палаты говорил, что уже объявленные правительством России меры поддержки экономики превышают 5% ВВП, но этого недостаточно.

Автор: Евгений Калюков, Илья Доронов
Теги: Алексей Кудрин, коронавирус, банки
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