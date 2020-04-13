Кудрин предупредил об ударе следующей стадии кризиса по банкам

Через два месяца проблемы у пострадавших от распространения коронавируса компаний станут проблемой банков, а через три-шесть месяцев банки придется спасать, полагает глава Счетной палаты

Пик кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, еще не достигнут, трудности у пострадавших от падения спроса компаний будут нарастать, а примерно через два месяца их «плохие долги» станут проблемой банков. Об этом заявил в интервью телеканалу РБК председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Следующая стадия кризиса затронет банки. Возможно, не в такой степени, но, скорее всего, этого не избежать», — полагает Кудрин.

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Отвечая на вопрос о том, когда наступит момент, когда банки нужно будет спасать, глава Счетной палаты сказал, что это произойдет в течение полугода. «Через три месяца. Через шесть — в полной мере», — сказал Кудрин, не исключив, что банкам нужно будет добавлять капитал.