Лимоны и чеснок потеряли лекарственную наценку

Как в 2021 году изменился спрос на продукты

Весной 2020-го, в разгар пандемии, наценка на лимоны доходила до 500%. Сейчас популярный «противовирусный» цитрус, а также чеснок оказались одними из немногих продуктов, которые подешевели по итогам первого полугодия

Фото: Brent Stirton / Getty Images

Средняя цена за 1 кг лимонов в рознице в январе—июне 2021 года снизилась по сравнению с тем же периодом 2020-го более чем на 30%, подсчитал РБК на основе данных Росстата. Если по итогам шести месяцев 2020 года это были 189,4 руб. за 1 кг, то в этом — уже 131,9 руб. Ни на один другой продукт питания цены не падали так стремительно, свидетельствуют подсчеты РБК.

Подешевел в рознице в первом полугодии и чеснок: цена упала почти на 10% — с 254,5 руб. до 229,6 руб. за 1 кг.

За последние полгода цены в категории «овощи и фрукты» в магазинах в среднем выросли, но лимоны, лайм и чеснок — действительно одни из немногих продуктов, которые демонстрируют противоположный тренд, подтвердили РБК в исследовательской компании GfK, которая отслеживает покупки 20 тыс. российских домохозяйств по всей стране. По данным GfK, за первое полугодие средняя стоимость за 1 кг лимонов и лаймов снизилась на 31% к аналогичному периоду 2020 года, до 111,5 руб., 1 кг чеснока — на 9%, до 224,2 руб.

За первые шесть месяцев 2021 года российские семьи покупали лимоны или лаймы в среднем 3,8 раза, чеснок — 2,4 раза, следует из данных GfK. Частота покупок лимонов в сравнении с первым полугодием 2020-го незначительно выросла, чеснока — снизилась.

На то, что в этом году лимоны подешевели, обращал внимание и Центробанк: по его данным, в апреле 2021-го в Санкт-Петербурге, например, лимоны стоили дешевле в сравнении с тем же месяцем прошлого года более чем в три раза.

Какие продукты еще подешевели Кроме лимонов и чеснока в первом полугодии 2021 года заметно подешевело пшено — на 11% (с 68,4 до 60,8 руб. за 1 кг). Снизилась также стоимость репчатого лука — на 7% (с 34,8 до 32 руб. за 1 кг). Остальные продукты, в том числе те, которые относятся к социально значимым, в первой половине года подорожали. Лидерами роста цен стали так называемые овощи борщевого набора — свекла, морковь, картофель. Эти овощи подорожали на 69% (до 48,3 руб. за 1 кг), на 56% (до 52,5 руб.), на 50% (до 41,4 руб.) соответственно. Кроме того, на 47%, до 49,8 руб. за 1 кг, подорожал в магазинах сахар, цены на который поставщики и торговые сети по инициативе правительства зафиксировали до 1 июня 2021 года.

РБК направил запрос в торговые сети X5 Group (магазины «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель»), «Магнит», «Лента», «Ашан».

Почему подешевели лимоны и чеснок

Нынешнее падение цен связано со снижением спроса на продукцию, на которую в прошлом году спрос был ажиотажный, напоминает партнер «НЭО Центра» Инна Гольфанд. В начале 2020 года было мало что известно про коронавирус, и по этой причине большая часть россиян, привыкших использовать лимоны и чеснок для профилактики простудных заболеваний, начали скупать эти продукты. Магазины, продолжает Гольфанд, были не готовы к такому спросу — лимонов, например, порой просто не было на прилавках, и ретейлеры, желавшие в том числе заработать на панике людей, повысили цены.

Помимо растущего спроса в прошлом году были «некоторые задержки» в поставках лимона и чеснока, в апреле прошлого года они подорожали на 65 и 48% соответственно, и по этой же причине было сложно найти имбирь, уточняет Гольфанд. В феврале—апреле 2020-го цены на чеснок и лимоны достигали своего пика из-за ажиотажного спроса, согласен зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов.

В прошлом году проблемы первоначально были связаны с напряженной ситуацией с распространением коронавируса в Китае, основном мировом экспортере чеснока и одном из крупнейших поставщиков цитрусовых для России. В феврале 2020-го Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка предупредил о грозящем России дефиците чеснока: из-за коронавируса торговые сети начали отказываться от китайских продуктов, на которые тогда приходилось 80% всего российского импорта чеснока. К апрелю в торговых сетях и у поставщиков «кратно» выросли цены на лимоны и имбирь, а также чеснок.

Потребители жаловались на подорожание укрепляющих иммунитет продуктов в Генпрокуратуру, которая поручила разобраться с завышением цен Федеральной антимонопольной службе. В некоторых «вопиющих» случаях ФАС обнаружила наценку на лимоны до 300–500%, констатировала тогда служба. Но она же признавала, что рост цен вызван объективными причинами: подорожали продукты, по которым Россия почти полностью зависит от импортных поставок и на которые возник кратковременный ажиотажный спрос.

У россиян вырос спрос на лимоны после появления недостоверной информации в интернете и СМИ об эффективности некоторых продуктов для профилактики коронавируса, и ситуацией воспользовались «спекулянты и недобросовестные торговцы», отмечала ФАС. Не верить недоказанным выводам об эффективности имбиря и лимона для лечения COVID-19 призывала и Всемирная организация здравоохранения, но советовала использовать эти продукты, чтобы «поддержать себя».

Блок видео рекомендаций

К началу июня 2020-го цены на лимоны, как сообщала ФАС, стабилизировались. Для того чтобы обеспечить население достаточным количеством чеснока, власти вводили временный запрет на вывоз этого продукта за пределы стран Евразийского экономического союза (в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) до 30 июня 2020 года.

В 2021 году Россия ввозила лимоны прежде всего из Турции, ЮАР, Аргентины, Египта и Марокко. Доступная статистика Федеральной таможенной службы за январь—май 2021 года свидетельствует о том, что лимонов в этом году завезли 99,8 тыс. т, что на 7% больше, чем годом ранее. Чеснок ввозили в основном из Китая и Египта. Но импорт за пять месяцев этого года оказался на 19% ниже, чем за те же месяцы 2020-го, — 27,2 тыс. т.

Собственного чеснока в России в этом году может быть выращено больше, чем в прошлом. Под чеснок в 2021 году было засеяно на 5,5% больше площадей, чем годом ранее, производство ожидается выше уровня среднемноголетних значений и может составить 9,7 тыс. т, что на 15,5% больше, чем в 2020 году, сообщили РБК в Минсельхозе. Новый урожай чеснока уже начали собирать в южных регионах, и это способствует «сохранению стабильных цен», добавляет представитель министерства.

РБК направил запросы в Минпромторг и Национальный союз производителей плодов и овощей.