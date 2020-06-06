ФАС сообщила о стабилизации цен на лимоны и гречку

К началу июня цены на лимоны, гречку и сахар стабилизировались, дефицита этих продуктов нет. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«Жалобы на завышение цен на этих рынках отсутствуют», — говорится в сообщении.

Ранее лимоны резко подорожали из-за снижения поставок, распространения коронавирусной инфекции и увеличения стоимости импорта, уточнили в ведомстве. Так, по данным ФАС, в апреле темп прироста цен на лимоны составил 151,8%.

Материал дополняется.