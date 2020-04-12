В России вступил в силу запрет на экспорт гречки, риса и чеснока

С 12 апреля из России временно запрещен экспорт ряда продовольственных товаров в связи с пандемией коронавируса.

Решение о запрете вывоза гречки, риса, репчатого лука, чеснока и других товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приняла Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).

Ограничение вступило в силу через десять дней с момента публикации документа на сайте ЕЭК, то есть 12 апреля. Кроме вышеперечисленных продуктов оно коснется круп, муки, ржи, соевых бобов, семечек подсолнечника, репы, некоторых видов готовых пищевых продуктов.

Запрет на экспорт продлится до 30 июня. Он преследует задачу обеспечить население стран-участниц ЕАЭС — России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии — достаточным количеством продовольствия во время пандемии COVID-19.