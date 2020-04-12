Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 73,75 (-0,85) Quote, 10 апр, 13:47
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 80,74 (-0,35) Quote, 10 апр, 13:47
Вирусолог согласился с прогнозом спада эпидемии COVID-19 в России к июню Общество, 02:52 В России вступил в силу запрет на экспорт гречки, риса и чеснока Экономика, 02:28 Трамп впервые в истории США объявил «масштабное бедствие» во всей стране Общество, 01:58 В Москве активируют «спящие» штрафы для нарушивших изоляцию водителей Общество, 01:51 В аэропорту Схипхол в Нидерландах задержали вооруженного мужчину Общество, 01:40 В Петербург прибыл самолет с российскими туристами из Таиланда Общество, 01:09 Певицу Татьяну Буланову экстренно госпитализировали в Петербурге Общество, 00:49 РПЦ рекомендовала проводить службы в Москве и Подмосковье без прихожан Общество, 00:45 Осужденный в России банкир Бородин пожертвовал £1 млн клинике в Британии Общество, 00:29 Умер кинокритик Александр Тимофеевский-младший Общество, 00:07 Московских таксистов обяжут проверять спецпропуска у пассажиров Общество, 11 апр, 23:35 В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом Общество, 11 апр, 23:27 Число смертей от коронавируса в США превысило 20 тысяч Общество, 11 апр, 23:06 В Ленобласти закрыли на карантин нелегальный хостел Общество, 11 апр, 22:49
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России вступил в силу запрет на экспорт гречки, риса и чеснока

С 12 апреля из России временно запрещен экспорт ряда продовольственных товаров в связи с пандемией коронавируса.

Решение о запрете вывоза гречки, риса, репчатого лука, чеснока и других товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приняла Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).

Ограничение вступило в силу через десять дней с момента публикации документа на сайте ЕЭК, то есть 12 апреля. Кроме вышеперечисленных продуктов оно коснется круп, муки, ржи, соевых бобов, семечек подсолнечника, репы, некоторых видов готовых пищевых продуктов.

Ретейлеры предупредили о росте цен у поставщиков продуктов
Бизнес

Запрет на экспорт продлится до 30 июня. Он преследует задачу обеспечить население стран-участниц ЕАЭС — России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии — достаточным количеством продовольствия во время пандемии COVID-19.

До этого в марте Россельхознадзор уже приостанавливал на десять дней вывоз из России гречки и других круп из-за повышенного спроса на эти продукты во время вспышки коронавируса.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Ранее в апреле премьер-министр Михаил Мишустин поддержал инициативу «Единой России» о заморозке цен на продукты питания, медикаменты и средства индивидуальной защиты.

Теги: коронавирус, экспорт, запрет, ЕЭК
Материалы по теме
Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России
Бизнес
ЕЭК временно запретит вывоз гречки и риса из стран ЕАЭС из-за вируса
Общество
Правительство ограничило госзакупки импортных огурцов и помидоров
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter