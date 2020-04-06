ФАС поручили проверить обоснованность роста цен на имбирь и чеснок
Генеральная прокуратура поручила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность роста цен на имбирь, чеснок и лимоны в условиях распространения коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
«В результате анализа сведений, размещенных в сети Интернет, получена информация о завышении сетевыми предприятиями торговли цен на продукты, способствующие укреплению иммунитета: корень имбиря, чеснок и лимоны», — говорится в сообщении.
В Генпрокуратуре считают, что подобное может повлечь нарушения прав потребителей, а также другие «негативные социальные последствия». В связи с этим ФАС было поручено дать правовую оценку тому, обоснованно ли увеличение цен на вышеуказанные продукты.
В случае необходимости, как указали в Генпрокуратуре, ведомство осуществит прокурорское реагирование для пресечения нарушений антимонопольного законодательства и привлечения виновных к ответственности.