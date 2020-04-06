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Пандемия коронавируса ,  
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ФАС поручили проверить обоснованность роста цен на имбирь и чеснок

Соответствующее поручение ведомство получило в связи с появившейся в Сети информацией о завышении ретейлерами цен на продукты, которые способствуют укреплению иммунитета. Среди них называются корень имбиря, чеснок и лимоны
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Генеральная прокуратура поручила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность роста цен на имбирь, чеснок и лимоны в условиях распространения коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«В результате анализа сведений, размещенных в сети Интернет, получена информация о завышении сетевыми предприятиями торговли цен на продукты, способствующие укреплению иммунитета: корень имбиря, чеснок и лимоны», — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре считают, что подобное может повлечь нарушения прав потребителей, а также другие «негативные социальные последствия». В связи с этим ФАС было поручено дать правовую оценку тому, обоснованно ли увеличение цен на вышеуказанные продукты.

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В случае необходимости, как указали в Генпрокуратуре, ведомство осуществит прокурорское реагирование для пресечения нарушений антимонопольного законодательства и привлечения виновных к ответственности.

6 апреля начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко заявила, что ведомство начало получать жалобы на рост цен на имбирь, лимоны и чеснок. «Действительно, в ФАС поступают обращения на рост цен на имбирь, лимоны и чеснок. В основном, эти жалобы касаются цен на данные товары, которые устанавливаются в небольших магазинах или на рынках», — отметила она (цитата по ТАСС).

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При этом она сообщила, что, по данным на 1 апреля, в крупных торговых сетях Москвы и Санкт-Петербурга («Перекресток», «Пятерочка», «Дикси» и Metro) средняя цена лимонов составляла менее 145 руб. за кг. В магазинах сети «Магнит», расположенных во всех российских регионах, средняя цена лимонов составила менее 130 руб. за кг, а корня имбиря — около 400 руб.

«Вместе с тем, внутренний рынок по этим товарам практически полностью зависит от импортных поставок», — отметила Мирочиненко. По ее словам, повышение цен на них вызвано снижением предложения в связи с ограничениями, которые были введены со стороны государств-импортеров из-за угрозы распространения коронавируса, а также заметным кратковременным повышением спроса. «После нормализации ситуации с импортными поставками цены также пойдут вниз», — заверила она.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Генпрокуратура, коронавирус, ФАС, рост цен
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