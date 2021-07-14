БАМ получил частную альтернативу

Компания «А-Проперти» готова построить железную дорогу протяженностью 500 км

Компания Альберта Авдоляна заявила о планах построить за свой счет частную железную дорогу от Эльги до Охотского моря. Эксперты оценивают проект в $2,5–3 млрд, он может стать альтернативой третьему этапу расширения БАМа

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

«А-Проперти» Альберта Авдоляна намеревается построить частную железную дорогу от Эльгинского месторождения (95% принадлежит компании, еще 5% у «Ростеха») до Охотского моря Эльга — Чумикан и порта для экспорта угля. Об этом РБК рассказала представитель компании Анастасия Харитонова.

По ее словам, протяженность дороги составит около 500 км и по ней можно будет поставлять 30 млн т угля в год. По оценке управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, железная дорога вместе с портом может обойтись «А-Проперти» в $2,5–3 млрд. Харитонова не стала комментировать инвестиции.

Об этом проекте упомянул глава РЖД Олег Белозеров на совещании с президентом Владимиром Путиным 7 июля. «Коллеги предложили вариант — построить вообще отдельную ветку в сторону Тихого океана <...>. То есть это будет даже не БАМ и не Транссиб, а еще одна новая ветка выше, третья, параллельная, в сторону Тихого океана», — сказал он. Другие детали проекта он не раскрыл.

Путин сказал, что первый раз об этом слышит, но поручил «делать, если это целесообразно». «Просто надо что-то делать, нельзя сидеть там просто», — добавил президент, имея в виду необходимость увеличивать транспортные возможности для поставок угля.

В 2020 году предприятия Якутии (помимо «дочки» «А-Проперти» — «Эльгауголь» — одной из крупнейших компаний в республике является «Колмар», принадлежащий Анне Цивилевой) добыли 20 млн т, в этом году собираются удвоить добычу, а с 2025 года они планируют отправлять на экспорт 64 млн т, из них 30 млн т — Эльга. Это вдвое превышает возможности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, даже с учетом модернизации (предусматривает вывоз только 32 млн т).

Что известно о проекте

Описание проекта «А-Проперти» содержится в письме Олега Белозерова, которое он отправил вице-премьеру Марату Хуснуллину (курирует в правительстве строительство в том числе железнодорожной инфраструктуры) 30 июня. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил один из грузоотправителей.

«Первый вариант [обеспечение вывоза дополнительных объемов угля из Якутии] предусматривает строительство нового угольного терминала в заливе Удская губа Охотского моря (в районе п. Чумикан) и железнодорожной линии от Эльгинского месторождения до п. Чумикан за счет средств грузоотправителя без привлечения средств государственной поддержки», — пишет Белозеров.

По его словам, это позволит высвободить пропускные и провозные способности БАМа, сократит расстояние перевозки угля из Якутии более чем в два раза по сравнению с перевозкой в порты Ванино-Совгаваньского узла и более чем в пять раз, чем через порты Приморского края. По предварительным оценкам, срок реализации такого проекта может составить пять лет, добавляет глава РЖД.

Представитель «А-Проперти» не стала комментировать это письмо, но подтвердила, что строительство дороги и порта займет «примерно пять лет» и проект будет реализован исключительно за счет операционного потока группы Эльгинского угольного комплекса, собственных и привлеченных средств. «Привлечение субсидий и/или иных мер государственной поддержки в рамках данного проекта не предполагается», — подчеркнула Харитонова.

Оценивая стоимость новой железной дороги и порта, Гришунин приводит в пример проект строительства другой частной дороги — Кызыл — Курагино в Туве, которую собирался реализовать бизнесмен Руслан Байсаров также для вывоза угля со своего месторождения. По данным на 2017 год, однопутная ветка длинной 410 км, которая должна была проходить в крайне пересеченной местности, оценивалась в 126,6 млрд руб. ($1,69 млрд), или $4,1 млн за километр пути. Но этот проект так и не был реализован, в апреле 2021 года его отложили на пять лет. Поскольку строительство дороги до Охотского моря вряд ли будет сильно легче технически, то его стоимость можно предположить на уровне $5–6 млн за километр двухпутного пути, или $2,5–3 млрд, объясняет эксперт.

По словам Гришунина, этот проект может окупиться в течение десяти лет при отправке минимум 22,5 млн т ежегодно при условии, что компания не будет платить инфраструктурный тариф. Проект очень амбициозный, и его реализация могла бы существенно расширить транспортные возможности страны, добавил он.

РЖД прорабатывают различные варианты вывоза угля из Якутии в рамках поручения президента, а также все возможности эффективного использования государственных средств на реализацию инфраструктурных проектов, сообщили РБК в пресс-службе компании. РБК направил запрос представителю Марата Хуснуллина.

Альтернатива третьему этапу БАМа РЖД привлекут в Фонде национального благосостояния (ФНБ) 25% финансирования для расширения железнодорожной инфраструктуры под вывоз угля из Якутии (так называемый третий этап расширения БАМа), говорил Олег Белозеров в мае. По его словам, стоимость проекта составит от 350 млрд руб. (с тепловозной тягой) до более чем 700 млрд руб. (с электрификацией). Речь идет о строительстве дополнительных путей от станции Тында до порта Ванино в Хабаровском крае. По данным источника РБК, знакомого с поданной в правительство заявкой, РЖД запросили в ФНБ 188 млрд руб. на проект развития Восточной части БАМа для вывоза угля из Якутии, который оценивается в 752,4 млрд руб.



Но компания планировала приступить к реализации этого проекта не ранее 2024 года и завершить его в 2026–2027 годах. На совещании 7 июля Путин спросил первого вице-премьера, председателя совета директоров РЖД Андрея Белоусова, почему это строительство так откладывается: «Чего ждать-то? Я не понимаю. Не надо откладывать». Тогда Белоусов пообещал еще раз вернуться к этому проекту, чтобы сдвинуть его реализацию «влево», то есть пораньше. Но, по сути, частная дорога «А-Проперти» до Охотского моря может стать альтернативой третьего этапа расширения БАМа, следует из письма Белозерова Хуснуллину. РЖД неоднократно упрекали в срыве сроков программы модернизации БАМа и Транссиба. Например, по итогам аудита Счетной палаты выяснилось, что компания построила там только один объект в 2018 году. Путин недавно поручил правительству и РЖД найти ответственных за срыв сроков модернизации.

Что нужно для реализации проекта

«А-Проперти» приобрела контроль над Эльгинским месторождением (крупнейшее месторождение коксующегося угля в России с запасами 2,2 млрд т) в апреле 2020 года у «Мечела» Игоря Зюзина и активно наращивает добычу. В прошлом году она увеличила производство на 60%, до 7 млн т, в 2021 году собирается ее довести до 18 млн т. План на 2023 год — 45 млн т в год.



У Эльгинского угольного комплекса уже есть одна частная дорога Улак — Эльга протяженностью 321 км, соединяющая месторождение с БАМом в Амурской области. «Мечел» строил эту дорогу шесть лет, с 2008 по 2014 год, она обошлась в 80 млрд руб. Компания Авдоляна заявляла , что также увеличит пропускную способность дороги Улак — Эльга. До продажи «А-Проперти» по ней можно было поставлять только 4 млн т угля в год, но в 2021 году этот показатель должен увеличиться до 24 млн т. После завершения развития инфраструктуры провозная способность железнодорожной линии достигнет 30 млн т.

Для того чтобы владелец Эльги построил новую дорогу до Охотского моря, РЖД необходимо заключить с ним долгосрочный договор перевозки 30 млн т угольной продукции в год на пять лет начиная с 2022 года, говорится в письме Белозерова Хуснуллину. В этом договоре должны быть закреплены сроки предоставления гарантий по перевозке угля с объемами и корреспонденциями по годам, указано в документе. Об этом же условии вывоза эльгинского угля Белозеров также сказал на совещании с Путиным 7 июля.

Для заключения такого договора потребуется внести изменения в федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации», а также в правила недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования, предупреждает глава РЖД. Но такой вариант «может повлечь за собой неполное удовлетворение спроса на перевозку грузов из других регионов на время действия долгосрочного договора перевозки», добавил он.

«А-Проперти» не ставит условием строительства новой дороги от Эльги до Охотского моря заключение долгосрочного договора на перевозку 30 млн т угля на пять лет, парирует источник, близкий к «А-Проперти» (Анастасия Харитонова это не комментирует). «Что компания просит, так это подтверждение со стороны РЖД вывоза 30 млн т эльгинского угля в порты Дальнего Востока в соответствии с многократно ранее заявленными планами развития Эльги», — подчеркивает он.

По данным «Коммерсанта», против приоритета угольщикам при вывозе грузов по инфраструктуре Восточного полигона недавно выступил глава «Роснефти» и ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК Игорь Сечин. Приоритет для угля создаст риски того, что «маршруты, традиционно востребованные крупными грузоотправителями, представляющими не менее важные для государства отрасли экономики, в частности предприятия нефтяной промышленности, не заключающими долгосрочных договоров на условиях «вези или плати», будут для них недоступны, учитывая загруженность маршрутов», говорится в письме Сечина, которое он отправил премьеру Михаилу Мишустину 17 июня.