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СМИ узнали о письме Сечина Путину о риске потери угольных рынков Азии

Игорь Сечин предупредил президента о попытках «ревизии и торможения» решений о расширении экспорта угля на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Путин в 2019 году выражал недовольство ситуацией с экспортом угля
«Роснефть» ROSN ₽566,55 -1,71% Купить
Игорь Сечин
Игорь Сечин (Фото: Михаил Метцель / фотохост-агентство ТАСС)

Глава «Роснефти» и секретарь президентской комиссии по ТЭК Игорь Сечин обратился с письмом к Владимиру Путину и предупредил главу государства о попытках «ревизии и торможения» решений о расширении экспорта угля на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и перенаправлении экспортных потоков угля в направлении порта Тамань, сообщает «Коммерсантъ», который ознакомился с письмом. Газета пишет, что Владимир Путин поставил на нем резолюцию «согласен» и сейчас поднятые в письме вопросы прорабатывает правительство.

По данным газеты, Сечин напомнил, что в 2018 году на совещании в Кемерово было принято решение расширить Восточный полигон так, чтобы он пропускал на восток 195 млн т российского угля к 2025 году, из них не менее 100 млн т в направлении портов Приморского края и не менее 85 млн т на Ванино-Совгаванский узел.

Однако, констатировал глава «Роснефти», государственные ведомства и инфраструктурные компании не только не представили планы воплощения этих решений в жизнь, но и пытаются развернуть потоки экспортируемого угля в направлении порта Тамань. Он отметил, что «попытки нерыночного принуждения участников рынка» к перенаправлению экспорта на Тамань, где ставки перевалки составляют $17–18 за тонну, «что более чем в полтора раза превышает» тарифы в Ванино, «не отвечают задачам развития российской угольной промышленности, а также экономически неоправданны» и приведут к потере Россией доли на угольных рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Наша ставка на перевалку находится на одном уровне со ставками ведущих, а также сопоставимых по доступным мощностям перевалочных комплексов Дальневосточного морского бассейна. Мы построили терминал за счет собственных средств в чисто рыночных условиях, без привлечения государственного финансирования. Он уже принимает самые крупные проходящие через Босфор на регулярной основе суда дедвейтом до 220 тыс. т, что является существенным преимуществом для любого грузоотправителя», — ответили изданию в компании ОТЭКО, которой принадлежит терминал в Тамани.

Газета также приводит данные Argus Russian Coal на 5 марта, по которым ставки на перевалку в порту Тамань составляли $13,88 за тонну, в Ванино и порту Восточный — $13,5.

Больше угля: как Путин предлагает увеличить экспорт российского сырья
Бизнес
Фото:Илья Наймушин / Reuters

Кроме того, издание узнало, что поднятые в письме проблемы уже обсудили в правительстве, а премьер Михаил Мишустин поручил правительству совместно с РЖД подготовить детальный план по увеличению пропускной способности Восточного полигона.

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Упомянутое Сечиным заседание комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) прошло 27 августа 2018 года в Кемерово в присутствии Путина. Президент тогда предупредил, что на глобальном энергорынке обостряется конкуренция, в связи с чем России следует начать выходить и закрепляться на новых рынках. Он обратил внимание на то, что для увеличения экспорта угольные компании должны координировать свои планы с РЖД, которая развивает свой Восточный полигон железных дорог.

«В прошлом году отечественные компании экспортировали более 190 млн т угля. По этому показателю наша страна уверенно занимает третье место в мире (после Австралии и Индонезии. — РБК). Текущая конъюнктура дает возможность расширить присутствие России на мировом угольном рынке, укрепить свои позиции и нарастить нашу долю», — сказал президент на заседании комиссии.

Он поручил проработать связку планов РЖД, угольных компаний и инвестиционных проектов морских портов. «Как вы знаете, развитие Восточного полигона железных дорог, расшивка узких мест на БАМе и Транссибе обозначены как приоритетные цели развития транспортной инфраструктуры России на ближайшие годы. Вновь подчеркну, должна действовать постоянная связка, стыковка планов угольных компаний по наращиванию добычи с программами развития РЖД, а также с инвестиционными проектами морских портов», — сказал тогда президент.

В августе 2019 года Кремль сообщил о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли. Тогда президент поручил, среди прочего, проработать с участием ФСБ меры для развития международных пунктов пропуска, а также автомобильных и железнодорожных подъездов к ним в связке с экспортом угля.

«Президент остался весьма недоволен и посчитал недопустимой ситуацию, о которой ему рассказали участники встречи (встреча с руководителями угледобывающих компаний, которая прошла 22 августа. — РБК), в частности профсоюзы. Речь о системе оплаты труда, когда работникам, выполняющим одну и ту же работу, платят разную зарплату», — рассказал он журналистам.

В феврале 2020 года РЖД представили план ускоренной модернизации Восточного полигона — Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали. Принадлежащий государству крупнейший российский перевозчик составил перечень из 212 приоритетных участков, где нужно построить дополнительные пути и расширить станции, чтобы увеличить провозные способности этих двух магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока. Сроки реализации проектов планируется сократить на один-два года.

Автор
Владислав Гордеев
При участии
Людмила Подобедова
Владимир Путин Игорь Сечин уголь экспорт Мишель Литвак Морской порт Тамань
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