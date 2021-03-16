СМИ узнали о письме Сечина Путину о риске потери угольных рынков Азии

Игорь Сечин предупредил президента о попытках «ревизии и торможения» решений о расширении экспорта угля на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Путин в 2019 году выражал недовольство ситуацией с экспортом угля

Игорь Сечин (Фото: Михаил Метцель / фотохост-агентство ТАСС)

Глава «Роснефти» и секретарь президентской комиссии по ТЭК Игорь Сечин обратился с письмом к Владимиру Путину и предупредил главу государства о попытках «ревизии и торможения» решений о расширении экспорта угля на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и перенаправлении экспортных потоков угля в направлении порта Тамань, сообщает «Коммерсантъ», который ознакомился с письмом. Газета пишет, что Владимир Путин поставил на нем резолюцию «согласен» и сейчас поднятые в письме вопросы прорабатывает правительство.

По данным газеты, Сечин напомнил, что в 2018 году на совещании в Кемерово было принято решение расширить Восточный полигон так, чтобы он пропускал на восток 195 млн т российского угля к 2025 году, из них не менее 100 млн т в направлении портов Приморского края и не менее 85 млн т на Ванино-Совгаванский узел.

Однако, констатировал глава «Роснефти», государственные ведомства и инфраструктурные компании не только не представили планы воплощения этих решений в жизнь, но и пытаются развернуть потоки экспортируемого угля в направлении порта Тамань. Он отметил, что «попытки нерыночного принуждения участников рынка» к перенаправлению экспорта на Тамань, где ставки перевалки составляют $17–18 за тонну, «что более чем в полтора раза превышает» тарифы в Ванино, «не отвечают задачам развития российской угольной промышленности, а также экономически неоправданны» и приведут к потере Россией доли на угольных рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Наша ставка на перевалку находится на одном уровне со ставками ведущих, а также сопоставимых по доступным мощностям перевалочных комплексов Дальневосточного морского бассейна. Мы построили терминал за счет собственных средств в чисто рыночных условиях, без привлечения государственного финансирования. Он уже принимает самые крупные проходящие через Босфор на регулярной основе суда дедвейтом до 220 тыс. т, что является существенным преимуществом для любого грузоотправителя», — ответили изданию в компании ОТЭКО, которой принадлежит терминал в Тамани.

Газета также приводит данные Argus Russian Coal на 5 марта, по которым ставки на перевалку в порту Тамань составляли $13,88 за тонну, в Ванино и порту Восточный — $13,5.