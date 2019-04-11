Счетная палата уличила РЖД в срыве сроков модернизации БАМа и Транссиба

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,29 -0,63 EUR Бирж. 72,48 -0,65 Brent 71,33 +0,89% USD Нал. 64,91 63,95 EUR Нал. 73,15 72,13 USD ЦБ 64,74 -0,04 EUR ЦБ 72,95 -0,02 EUR/USD 1,1271 +0,0008 BTC/USD Бирж. 5 213,50 -102,90 IMOEX 2 578,58 +0,32% RTSI 1 262,48 +1,13% DJIA 26 157,16 +0,03% Nasdaq 7 964,24 +0,70%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Золото $1 415 (+7,56%) прогноз BNP Paribas к 31.12.20
Walmart $115 (+15,76%) прогноз CFRA к 01.04.20 Купить
Wells Fargo $56 (+17,8%) прогноз UBS к 01.02.20 Купить
BRENT $60 (-15,88%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.20
Caterpillar $160 (+16,53%) прогноз BMO Capital Markets к 01.02.20 Купить
Золото $1 415 (+7,56%) прогноз BNP Paribas к 31.12.20
Walmart $115 (+15,76%) прогноз CFRA к 01.04.20 Купить
Wells Fargo $56 (+17,8%) прогноз UBS к 01.02.20 Купить
BRENT $60 (-15,88%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.20
Caterpillar $160 (+16,53%) прогноз BMO Capital Markets к 01.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 64,74 (-0,04) Quote, 10 апр, 15:03
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 72,95 (-0,02) Quote, 10 апр, 15:03
На Украине распространили ролик со сбитым фурой Зеленским Политика, 09:50 WSJ узнала о продаже связанным с Фридманом фондом доли в ИТ-фирме Бизнес, 09:42 Пистолет «Удав» допустили к серийному производству Технологии и медиа, 09:37 Телеканал Al-Hadath сообщил об аресте президента Судана Политика, 09:24 Будущее торговли: чем удобны маркетплейсы для бизнеса РБК и ВТБ, 09:18 «Матч ТВ» лишился прав на показ матчей Английской премьер-лиги Технологии и медиа, 09:15 Счетная палата уличила РЖД в срыве сроков модернизации БАМа и Транссиба Бизнес, 09:00 В Китае шесть человек пропали без вести после схода поезда с рельсов Общество, 08:53 «Роскосмос» сообщил о планах ОАЭ купить корабль «Союз» Технологии и медиа, 08:36 Государственно-частное партнерство: куда и зачем инвестируют частники Pro, 08:34 СМИ сообщили о военном перевороте в Судане Политика, 08:32 Business talk: как инвестору приумножить состояние в эпоху нестабильности РБК и Сбербанк Первый, 08:18 Сибиряк получил три года колонии за «минирование» вокзала Общество, 08:09 Bloomberg: как Unilever притворилась крафтовым брендом в угоду клиентам Pro, 08:06
Бизнес ,  
0 
Счетная палата уличила РЖД в срыве сроков модернизации БАМа и Транссиба
В 2018 году РЖД не успели построить несколько объектов на БАМе и Транссибе, сорвав планы по увеличению их пропускной способности, сообщила Счетная палата. С нарушением сроков идет и подготовка проекта ВСМ до Казани
Байкало-Амурская магистраль (Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости)

РЖД по итогам 2018 года не достроили несколько объектов на участках Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (Транссиб), нарушив выполнение плана по повышению их пропускной способности, говорится в сообщении Счетной палаты (СП), поступившем в РБК.

Железнодорожная монополия еще в 2013 году взялась за модернизацию этих проектов стоимостью 562,4 млрд руб. Проект развития железных дорог Восточного полигона предусматривает увеличение в 2020 году провозной способности БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 124,9 млн т, что на 66,8 млн т больше по сравнению с уровнем 2012 года. А в феврале 2019 года Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба в полтора раза, до 210 млн т к 2025 году.

«По итогам 2018 года РЖД не достроили ряд объектов. Например, в соответствии с паспортом проекта «Развитие БАМа и Транссиба» в 2018 году должны были построить 11 разъездов и 78 км дополнительных путей. По итогам года был принят только один объект (реконструкция земляного полотна на участке западного БАМа «Хани — Тында»), — указывают аудиторы. По их подсчетам, срыв сроков привел к тому, что пропускная способность не увеличена на 17 участках БАМа и Транссиба.

При этом РЖД потратили на развитие БАМа и Транссиба в 2018 году более 47 млрд руб., сообщал ТАСС.

Вопросы у Счетной палаты появились и к подготовке проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань: госмонополия не успела разработать проектную документацию на большинство объектов ВСМ. «Завершить данную работу компания должна была до конца 2018 года», — напоминают аудиторы.

Строительство магистрали от Москвы до Казани длиной 800 км также обсуждается с 2013 года. Первый этап строительства ВСМ Москва — Гороховец оценивается в 621 млрд руб. Однако в конце марта источники РБК сообщили, что этот проект не получил поддержку Путина.

Политика
«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы

Счетная палата также отмечает, что плановые показатели не выполнены на участке Междуреченск — Тайшет (часть железнодорожной линии Кызыл — Курагино), а также при строительстве вторых путей и сортировочных станций к портам Азово-Черноморского бассейна. В результате под угрозой оказалось и достижение показателей федерального проекта «Железнодорожный транспорт и транзит» по увеличению провозной способности в 2019 году, предупреждают аудиторы.

Первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов признал наличие проблем. «Мы подготовили планы-графики реализации проектов. Все ушло в правительственную комиссию по транспорту», — заявил Михайлов на коллегии Счетной палаты. Его слова приводятся в сообщении ведомства, представитель РЖД подтвердил это РБК. По словам топ-менеджера, РЖД будут проводить ежемесячный мониторинг графиков строек и расходов на них. ​

По итогам рассмотрения отчета аудиторов коллегия Счетной палаты приняла решение направить информационные письма в правительство, Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) и сами РЖД, а отчет — в Госдуму и Совет Федерации, говорится в сообщении ведомства.

Автор: Мария Кокорева
При участии: Антон Фейнберг
Теги: РЖД, БАМ, Транссиб
Материалы по теме
Оператор связи РЖД собрался выйти из капитала «Локомотива»
Бизнес
Глава РЖД заявил о планах построить в Петербурге железнодорожное кольцо
Бизнес
Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter