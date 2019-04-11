Счетная палата уличила РЖД в срыве сроков модернизации БАМа и Транссиба

В 2018 году РЖД не успели построить несколько объектов на БАМе и Транссибе, сорвав планы по увеличению их пропускной способности, сообщила Счетная палата. С нарушением сроков идет и подготовка проекта ВСМ до Казани

Байкало-Амурская магистраль (Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости)

РЖД по итогам 2018 года не достроили несколько объектов на участках Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (Транссиб), нарушив выполнение плана по повышению их пропускной способности, говорится в сообщении Счетной палаты (СП), поступившем в РБК.

Железнодорожная монополия еще в 2013 году взялась за модернизацию этих проектов стоимостью 562,4 млрд руб. Проект развития железных дорог Восточного полигона предусматривает увеличение в 2020 году провозной способности БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 124,9 млн т, что на 66,8 млн т больше по сравнению с уровнем 2012 года. А в феврале 2019 года Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба в полтора раза, до 210 млн т к 2025 году.

«По итогам 2018 года РЖД не достроили ряд объектов. Например, в соответствии с паспортом проекта «Развитие БАМа и Транссиба» в 2018 году должны были построить 11 разъездов и 78 км дополнительных путей. По итогам года был принят только один объект (реконструкция земляного полотна на участке западного БАМа «Хани — Тында»), — указывают аудиторы. По их подсчетам, срыв сроков привел к тому, что пропускная способность не увеличена на 17 участках БАМа и Транссиба.

При этом РЖД потратили на развитие БАМа и Транссиба в 2018 году более 47 млрд руб., сообщал ТАСС.

Вопросы у Счетной палаты появились и к подготовке проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань: госмонополия не успела разработать проектную документацию на большинство объектов ВСМ. «Завершить данную работу компания должна была до конца 2018 года», — напоминают аудиторы.