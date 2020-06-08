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Новый владелец Эльги вложит ₽130 млрд для увеличения добычи в 10 раз

Выкупив Эльгинское месторождение у «Мечела», «А-Проперти» Альберта Авдоляна заявила о планах вложить в ее развитие 130 млрд руб. Это должно увеличить добычу проекта в 10 раз — до 45 млн т в год
Мечел MTLR ₽70,79 +0,21% Купить
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

«А-Проперти» Альберта Авдоляна, которая в апреле приобрела 51% Эльгинского угольного комплекса в Якутии у «Мечела» Игоря Зюзина, планирует вложить около 130 млрд руб. в развитие проекта, сообщила РБК представитель компании.

По ее словам, это позволит увеличить добычу проекта в 2023 году в 10 раз — с 4,3 млн т до 45 млн т в год.

В рамках программы развития «А-Проперти» намерена построить горно-обогатительный комбинат (ГОК) на Эльгинском месторождении с мощностью переработки 32 млн т угля на первом этапе, который завершится в третьем квартале 2021 года, и 45 млн т — на втором этапе (2023 год). При этом производство готовой продукции должно увеличиться с более 22 млн т до более 30 млн т.

Добыча на Эльге началась еще в 2011 году. «Мечел» планировал добывать на этом месторождении 11,7 млн т угля в год, а в дальнейшем — 20–30 млн т, но эти планы не были реализованы. Власти Якутии были недовольны медленным развитием проекта из-за нехватки инвестиций. «У компании [«Мечел»] пока отсутствует возможность для активного развития Эльги, в этом году добыча будет в районе 5 млн т или, к сожалению, даже меньше, хотя в 2020 году она должна была дойти до 20 млн т», — заявлял РБК губернатор республики Айсен Николаев в декабре 2019 года. По итогам прошлого года компания даже сократила добычу на 12%, до 4,3 млн т.

Новый собственник проекта намерен увеличить производство уже в 2020 году — до 7 млн т — благодаря использованию современной техники, утверждает представитель «А-Проперти».

Компания также планирует расширить провозную способность железнодорожного пути Эльга — Улак, который соединяет Эльгинское месторождение с Байкало-Амурской магистралью (БАМ), с 3,5 млн до 12 млн т угля до конца 2020 года. К третьему кварталу 2021 года пропускная способность должна быть увеличена еще в два раза — до 24 млн т в год, а к 2023 году — до 30 млн т в год.

Бывший партнер Босова возглавил крупнейший угольный проект в России
Бизнес
Александр Исаев

«Развитие Эльгинского угольного проекта позволит создать крупного игрока на мировом рынке», — передал РБК через представителя гендиректор управляющей компании «Эльгауголь» Александр Исаев. По его словам, на этом месторождении добывается твердый коксующийся уголь премиального качества с очень низким содержанием серы и фосфора, сравнимый по качеству австралийскими месторождениями. «Все это вкупе с низкими затратами на добычу и переработку, благоприятным географическим положением, экспортным потенциалом ставит Эльгинский угольный комплекс в выгодное конкурентное положение», — заключил он.

Представитель компании добавила, что «А-Проперти» инвестирует в развитие проекта как собственные, так и привлеченные средства. Но деталей она не раскрыла.

«А-Проперти» выкупила 51% Эльгинского проекта у «Мечела» за 97 млрд руб., эти деньги пошли на погашение долгов компании Зюзина. Она также получила опцион на выкуп оставшихся 49% в этом проекте у Газпромбанка за 45 млрд руб., он должен быть реализован в течение четырех лет.

Еще до покупки Эльги представитель «А-Проперти» говорила, что Авдолян и его партнер Сергей Адоньев (они вместе основали телекоммуникационного оператора Yota) намерены создать промышленный кластер на базе Эльгинского месторождения, Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК, крупнейшая газовая компания Якутии, контроль над которой Авдолян получил в сентябре 2019 года, скупив ее долги), а также Огоджинского угольного проекта и порта Вера в Приморье.

В начале мая «А-Проперти» объявила о масштабных инвестициях в ЯТЭК: она планирует вложить более $10 млрд в проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Якутии «Якутский газовый проект (СПГ)», предполагающий выпуск до 13 млн т СПГ в год.

Авторы: Тимофей Дзядко, Светлана Бурмистрова
Теги: «Эльгауголь», Альберт Авдолян
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