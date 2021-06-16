Регионы возвращают меры

Какие ограничения появились после нового всплеска пандемии

В России начался резкий рост заболеваемости коронавирусом — количество ежедневно выявляемых случаев за неделю выросло на треть. На этом фоне регионы стали снова вводить ограничения. Главные из них — в материале РБК

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В России ежедневно выявляемое число заражений с середины марта до 9 июня не превышало 10 тыс., а к середине июня перевалило за 14 тыс. — аналогичные показатели фиксировались в октябре. До половины ежедневного прироста случаев приходится на Москву — столица достигла декабрьской статистики.

Москва

Власти столицы усилили ограничения и ввели нерабочие дни с 15 по 19 июня. Подобная мера пока действует только в Москве. Весной 2020 года такие ограничения работали на федеральном уровне.

С 13 июня работодатели должны перевести на удаленку не менее трети сотрудников, а также всех пожилых (от 65 лет) и людей с хроническими заболеваниями, если те не вакцинировались.

С 23:00 до 06:00 запрещена работа общепита (исключение — торговля навынос и доставка), сервисов, которые оказывают бытовые услуги, а также отменены развлекательные мероприятия в ночных клубах, барах, на дискотеках и в караоке.

Для посетителей закрыты фуд-корты, детские игровые комнаты и объекты городской инфраструктуры в парках.

В Москве отменили школьный выпускной в Парке Горького.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

Подмосковье

В Московской области с 13 по 20 июня потребовали надевать маски во всех общественных местах. Без них посетителей не пустят в помещения, как и работников, которые не переболели COVID-19 или не сделали прививку. «Злостных нарушителей» ждут штрафы: от 1 тыс. до 30 тыс. руб. — для граждан, от 10 тыс. до 50 тыс. — для должностных лиц, от 30 тыс. до 50 тыс. для индивидуальных предпринимателей и от 100 тыс. до 300 тыс. руб. для юридических лиц.

С 15 июня на месяц запретили массовые мероприятия. Какие именно, губернатор Андрей Воробьев не уточнил. Но общегородские школьные выпускные уже отменили. Их будут проводить на свежем воздухе или отдельно для каждого класса, говорится в Telegram-канале «Большая перемена», который ведет пресс-служба Минпросвещения.

Санкт-Петербург

Власти Санкт-Петербурга, где проходит Евро-2020, ввели новые ограничения через несколько часов после того, как меры усилили в Москве.

С 17 июня правила для общепита станут строже: ночью (с 02:00 до 06:00) перестанут работать рестораны, кроме производственных кухонь (брать еду навынос, заказывать на дом и в гостиницы можно).

С этого дня будут закрыты фуд-корты (кроме корнеров на вокзалах, заправках, в аэропортах и фуд-кортов с доставкой).

В общепите запретят проводить зрелищные мероприятия.

Детские комнаты в ресторанах, кафе и торговых центрах будут закрыты (кроме тех, что находятся в аквапарках, океанариумах, кинотеатрах, библиотеках и фитнес-центрах).

Также в городе:

Запретят продавать товары на «островках» в торговых центрах.

Отменят «Бал медалистов» для лучших выпускников.

Потребуют заполнять кинотеатры на 50% (до этого зрители могли занимать 75% мест).

Снизят максимальное количество участников массовых мероприятий до 3 тыс. человек, им запретят приходить без масок.

С 14 июня посетители фан-зоны Евро-2020 будут обязаны носить маски, а с 17 июня там запретят продавать еду (но не напитки).

Потребуют от компаний оставить минимальное количество сотрудников в офисах и регулярно дезинфицировать поверхности.

Ивановская область

С 13 июня в Ивановской области действует пропускной режим для тех, кто приезжает из Москвы, Костромы и Ярославля. Все прибывающие в регион должны отправиться на двухнедельный карантин.

Без прохождения самоизоляции обойтись могут те, кто получил две прививки или имеет справку о наличии антител (ее нужно получить не позднее 1 января 2021 года) или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за три дня до поездки.

Карелия

С 11 июня власти предписали работодателям перевести сотрудников на удаленку, в первую очередь людей старше 60 лет, и создать график прибытия на работу и ухода с рабочего места, чтобы избежать скопления людей в помещении.

В обычном порядке в офисы будут пускать тех, кто переболел COVID-19 или сделал прививку, а тех, кто не вакцинировался и не заразился, размещать с учетом социальной дистанции и организовывать работу по сменам для сотрудников, которые не переболели COVID-19 и не были привиты.

С 11 июня организаторам публичных, зрелищных и массовых мероприятий нужно следить, чтобы посетители присутствовали в масках, а персонал — и в масках, и в перчатках.

Хабаровский край

Власти региона рекомендовали работодателям перевести на удаленку людей старше 65 лет и беременных. Ограничения, вероятно, вступят в силу с 17 июня, но официальных документов пока нет.

Вылететь в северные районы края теперь можно только с отрицательным ПЦР-тестом. Бесплатно его могут сделать перед вылетом люди с пропиской в северных районах, а также те, кто выезжает, чтобы ухаживать за тяжелобольными близкими родственниками или в случае смерти родных.

Сезонным рабочим, которые уезжают в северные районы, понадобится отрицательный тест на коронавирус или сертификат о вакцинации против COVID-19.

Темпы распространения коронавируса в России Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.

Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс. Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

Бурятия

До 1 июля в регионе будут закрыты все:

парки;

скверы и общественные зоны;

бассейны;

массажные салоны;

спа-центры;

солярии и термальные источники;

фитнес-клубы;

физкультурно-оздоровительные комплексы;

открытые и закрытые спортивные площадки.

Заниматься спортом смогут только члены региональных сборных, которые не могут прерывать тренировки накануне важных национальных и международных стартов. Парикмахерские и салоны красоты будут работать, если организуют прием по записи и будут соблюдать все меры предосторожности. С 14 июня образовательные, культурные и спортивные кружки и секции в Бурятии перевели на дистанционный режим.

Мурманская область

Общепиту запретят работать ночью (с 23:00 до 06:00). Исключение сделали только для доставки еды. Ограничения, по словам губернатора региона Андрея Чибиса, вступят в силу с 18 июня.

В регионе по-прежнему нельзя работать барам и ночным клубам.

Работодателям следует перевести треть сотрудников на удаленку и установить гибкий режим начала рабочего дня: с 9 до 11 утра.

Марий-Эл

В регионе до 5 июля сохранится режим повышенной готовности. Несовершеннолетним без родителей и законных представителей запретят посещать торговые центры, в которых также закроют детские игровые комнаты.

Организации и индивидуальных предпринимателей власти обязали перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, особенно тех, кто старше 65 лет и имеет хронические заболевания. Но те, кто вакцинирован от COVID-19, могут работать как обычно.

Вологодская область

Общепиту запретят работать в ночное время (до 06:00), а в торговых центрах закроют детские комнаты и фуд-корты.

Власти потребовали сократить количество мест в залах, которые могут занимать зрители спортивных и развлекательных мероприятий — с 75 до 50%.