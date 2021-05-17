«МегаФон» ориентируется на опыт ретейла

Новым гендиректором одной из ведущих сотовых компаний станет Хачатур Помбухчан

В ближайшее время Геворк Вермишян покинет пост гендиректора «МегаФона». Его место займет экс-глава «Магнита» Хачатур Помбухчан, который с начала этого года работал исполнительным директором сотового оператора

Геворк Вермишян (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

В пятницу, 14 мая, «МегаФон» объявил о назначении с 1 июля 2021 года на должность гендиректора компании Хачатура Помбухчана, который занимал должность исполнительного директора и курировал вопросы развития и повышения эффективности бизнеса. Об этом говорится в сообщении сотового оператора, поступившем в РБК.

В ближайшее время решение будет вынесено на совет директоров для дальнейшего утверждения на собрании акционеров. Контракт с нынешним главой компании Геворком Вермишяном прекращен досрочно. Как отмечается в сообщении, он войдет в совет директоров компании и «сфокусируется на развитии международных и стратегических активов».

Хачатур Помбухчан пришел в «МегаФон» в январе 2021 года. До этого он много лет работал в ретейле. С 2008 по 2018 год был финансовым директором «Магнита» и в 2018-м несколько месяцев его гендиректором. Потом он стал коммерческим директором цифрового подразделения USM Group Алишера Усманова — «ЮэСэМ Телеком» (владеет 50% «МегаФона») и в июне 2020 года вошел в совет директоров оператора. Хачатур Помбухчан владеет 7,5% ООО «Цифровые девайсы» — дочерней структуры розничного подразделения «МегаФона».

Что известно о новом гендиректоре

Помбухчана называли правой рукой основателя «Магнита» Сергея Галицкого. Выпускник Кубанского государственного университета по специальности «прикладная математика» пришел в «Магнит» директором по маркетингу и связям с инвесторами в 2006 году, позднее был финансовым директором и председателем совета директоров. Он руководил финансовым блоком сети во время всех публичных размещений и, как сообщили РБК источники в компании, был одним из ключевых переговорщиков с инвесторами.

Помбухчан стал генеральным директором «Магнита» в феврале 2018 года, после того как этот пост покинул основатель сети Сергей Галицкий, продавший свой основной пакет акций банку ВТБ за 138 млрд руб. Галицкий сразу же отошел от управления компанией, оставшись миноритарным акционером с долей 3%. Контракт топ-менеджера предполагал, что руководить компанией он будет как минимум три года.

После сделки «Магнит» переизбрал совет директоров: туда вошли три кандидата, предложенных Галицким, но Помбухчана среди них не оказалось. В середине мая 2018 года «Магнит» привлек нового топ-менеджера: исполнительным директором была назначена Ольга Наумова, которая возглавляла «Пятерочку» — флагманскую сеть главного конкурента «Магнита» X5 Retail Group. Помбухчан и Наумова провели совместную пресс-конференцию — они заявили о планах ретейлера вернуть лидерство по выручке и удвоить долю на рынке в ближайшие три-четыре года. Однако уже через месяц по итогам совета директоров стало известно, что Помбухчан уступит Наумовой должность гендиректора и покинет компанию. В интервью «Ведомостям» о своем уходе он сообщил, что намерен двигаться дальше, чтобы иметь возможность развить полученные навыки в новых направлениях.

Как пояснил РБК Помбухчан, акционеры поставили перед ним ту же задачу, которую формулировали при назначении на пост исполнительного директора, — улучшение операционных показателей бизнеса. «Бюджетные планы компания готовит каждые три года, новый документ сейчас готовится, в конце мая у нас будет проходить совет директоров, думаю, в этот момент уже будут подробности», — сказал он.

Гендиректор аналитического агентства «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов считает, что изменений в работе оператора ждать не стоит, потому что смена его гендиректора не была спонтанной. «Компания системно к этому шла, Хачатура Помбухчана готовили к плавной смене руководства», — пояснил Анкилов. По словам гендиректора аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, сейчас начинается новый этап борьбы за клиента, за его лояльность, потому что уже много лет говорят, что новых абонентов нет. «Это требует новых идей», — указал Кусков.

Чем запомнился Вермишян

Геворк Вермишян возглавил «МегаФон» в ноябре 2018 года. С ним был заключен трехлетний контракт. В компанию он пришел в середине 2011 года на должность финдиректора. До этого с 2007 года Вермишян курировал блок корпоративных финансов в АФК «Система». А еще раньше пять лет работал в компании ЛУКОЙЛ, последняя должность — заместитель главы корпоративных заимствований в управлении по работе с банками и финансовыми рынками.

Под его руководством в 2018 году компания провела делистинг с Лондонской фондовой биржи. При этом выручка компании сократилась с 335,55 млрд руб. по итогам 2018 года до 332,16 млрд руб. в 2020 году. Абонентская база сократилась с 76,9 млн до 70,4 млн клиентов. В основном это объясняется номинальными причинами: в 2020 году компания пересмотрела методику учета абонентов, ужесточив требования к проверке активности клиентов. В итоге «МегаФон» списал около 5 млн сим-карт, владельцев которых ранее считал активными абонентами.

За время руководства компанией Вермишян «трансформировал «МегаФон» из классического телеком-оператора в представителя новой индустрии», приводятся в сообщении слова председателя совета директоров «МегаФона» Ивана Стрешинского. По его словам, Хачатур Помбухчан «будет развивать компанию в новых условиях и реалиях, в которых оказался телеком после 2020 года», он продолжит реализовывать стратегию компании, «вектор которой задан в последние несколько лет».

По словам Кускова, «МегаФон» отработал прошлый год в условиях пандемии коронавируса «не так хорошо, как мог». В то же время Кусков отмечает, что под управлением Вермишяна компания сохранила технологическое лидерство среди операторов по качеству связи и количеству базовых станций. Среди крупных проектов в этот период Кусков вспомнил создание совместного предприятия на базе AliExpress Russia с китайской Alibaba, Mail.ru Group и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), а также соглашение с финской компанией Cinia о прокладке оптоволоконного кабеля по дну Северного Ледовитого океана. Участники СП AliExpress договорились о его создании осенью 2018 года, а закрыта сделка была спустя год. «МегаФон» получил 24,3% обыкновенных и 30,2% голосующих акций СП. В 2019 году «МегаФон» договорился с Cinia о создании международного консорциума по строительству трансарктической линии связи от Хельсинки до Токио протяженностью более 10 тыс. км. Сейчас идут подготовительные работы. Инвестиции в строительство «МегаФон» оценивал в $0,8–1,2 млрд.

«Проекты, которые были инициированы Вермишяном, нацелены на долгосрочную перспективу и в большей степени будут реализованы под руководством нового гендиректора», — рассуждает Кусков.

Помимо упомянутых под руководством Вермишяна «МегаФон» начал еще несколько крупных проектов. В октябре прошлого года компания объявила, что инвестирует 6 млрд руб. до 2022 года в исследования низкоорбитальных спутниковых систем для предоставления высокоскоростной передачи данных. Осенью 2020 года «МегаФон» стал совладельцем миноритарного пакета онлайн-кинотеатра Start, а позже довел свою долю в нем до 50%.