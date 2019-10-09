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Alibaba и Mail.Ru Group завершили создание совместного предприятия

Китайская Alibaba Group, Mail.Ru Group, «МегаФон» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) закрыли сделку по созданию предприятия в сфере электронной коммерции AliExpress Russia, следует из поступившего в РБК сообщения партнеров. Совет директоров совместного предприятия возглавил гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.

«Работа над созданием СП велась на протяжении всего прошлого года и теперь официально завершена. Вместе с Alibaba Group, «МегаФоном» и РФПИ мы хотим создать компанию, которая станет бесспорным лидером на российском рынке электронной коммерции», — приводит пресс-служба Mail.ru Group слова Добродеева.

Совместное предприятие AliExpress Russia поможет развитию цифровой потребительской экономики в России и странах СНГ, позволяя региональным брендам, малому и среднему бизнесу находить и обслуживать своих целевых потребителей, отметил гендиректор Alibaba Group Дэниэл Чжан.

О планах сознать новую компанию было объявлено в сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, где стороны заключили рамочное соглашение. В июне 2019 года партнеры согласовали параметры сделки и подписали обязывающие документы. Alibaba Group внесла в СП свой бизнес в России — AliExpress и Tmall, а также денежные средства в размере $100 млн. Mail.Ru Group — свой маркетплейс китайских товаров Pandao, а также $182 млн. «МегаФон» передал Alibaba Group 9,97% своих акций в Mail.Ru Group, а РФПИ инвестировал $100 млн.

В результате основным владельцем AliExpress Russia является Alibaba Group с долей в капитале 55,7%. «МегаФон» получил 24,3%, Mail.Ru Group — 15%, РФПИ — 5%. В голосующих акциях пропорция выглядит иначе: Alibaba Group — 49,9%, «МегаФон» — 30,2%, Mail.Ru Group — 18,7%, РФПИ — 1,2%. Управлять AliExpress Russia будут два генеральных содиректора: глава AliExpress в России Лю Вэй и первый заместитель гендиректора Mail.Ru Group Дмитрий Сергеев. В совет директоров войдут представители каждой из сторон сделки.

Теги: AliExperes, Mail.Ru Group, интернет-торговля, «МегаФон»
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