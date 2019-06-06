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JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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«МегаФон» и финская Cinia построят первую трансарктическую линию связи
В рамках ПМЭФ «МегаФон» подписал соглашение с финской компанией Cinia о прокладке оптоволоконного кабеля по дну Северного Ледовитого океана. Новая линия связи поможет справиться с растущими на 25% в год объемами мирового трафика
Фото: Лев Федосеев / ТАСС
«МегаФон» договорился с финским инфраструктурным оператором Cinia о создании международного консорциума по строительству первой трансарктической линии связи, которая соединит Европу и Азию, говорится в сообщении «МегаФона». Подписание данного соглашения произошло в четверг, 6 июня, на Петербургском международном экономическом форуме.

Новая оптоволоконная линия связи пройдет от Хельсинки до Токио по дну Северного Ледовитого океана вдоль арктического побережья России. Ее протяженность составит 10 тыс. км. Партнеры обещают обеспечить низкий уровень задержки прохождения сигнала по этой линии за счет выбора наиболее прямого пути из Европы в Азию и применения передовых технологических решений.

В настоящее время в составе международных магистральных сетей отсутствует подводная оптоволоконная линия связи, которая напрямую соединяла бы Европу, прибрежные районы России, Японию и Северную Америку. Линий связи, проходящих через Северный Ледовитый океан, также нет: большая часть кабелей проложены по дну Тихого и Атлантического океанов.

По данным Nokia Bell Labs, ежегодные темпы роста трафика в мире в ближайшие годы составят 25%, и к 2022 году по сетям связи будут передавать порядка 330 эксабайт данных в месяц. В «МегаФоне» подчеркивают, что на долю международных подводных кабельных сетей приходится свыше 95% мирового объема передачи данных.

«Основными драйверами роста трафика будут являться рост связанности дата-центров по всему миру, передача данных в сетях следующих поколений, развитие интернета вещей и цифровизации индустриального интернета», — отмечают в компании.

Инфраструктурный проект по строительству новой линии связи возглавляет Cinia, помимо «МегаФона» его партнерами являются «японские и скандинавские компании, а также международные финансовые организации», говорится в сообщении компании. У Cinia уже есть опыт реализации подобных телекоммуникационных проектов. В 2015-2016 годах компания проложила подводный кабель между Финляндией и Германией.

«Прокладка трансарктического кабеля является частью работы по стимулированию социально-экономического развития Арктического региона. Новая линия связи — это пример высокотехнологичного решения для развития мировой экономики в сочетании с применением наивысших экологических стандартов в строительстве. Сегодня мы объявляем о проекте, который связывает между собой три континента, на которых проживает около 85% мирового населения», — подчеркнул генеральный директор Cinia Ари-Юсси Кнаапила.

Авторы: Мария Коломыченко, Ирина Парфентьева, Анна Балашова
Теги: «МегаФон», Арктика, оптическая сеть, Интернет
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