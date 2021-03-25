«МегаФон» сократил абонентскую базу в 2020 году

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По итогам 2020 года у «МегаФона» было 70,4 млн абонентов, говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Это на 6% меньше, чем в 2019 году. Как отмечается в сообщении, во втором полугодии «МегаФон» скорректировал систему учета абонентской базы, ужесточив требования к проверке активности клиентов. «При сравнении с показателями 2019 года в единых стандартах учета база сохраняется на прежнем уровне и не демонстрирует негативного тренда. Новая система позволит компании более эффективно использовать номерную емкость», — отмечается в сообщении.

При этом выручка компании в прошлом году снизилась на 4,8%, до 332,2 млрд руб., а показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) — на 2,5%, до 147,8 млрд руб. Негативное влияние на выручку продолжают оказывать сокращение доходов от международного роуминга, отток трудовых мигрантов в связи с ограничениями на передвижения между странами, а также изменение покупательского поведения — снижение активности, оптимизация трат на связь и дополнительные услуги в период пандемии, говорится в сообщении «МегаФона». Это частично было компенсировано ростом выручки от передачи данных и отдельных цифровых сервисов, в том числе услуг информационной безопасности и облачных решений, которые стали актуальными в условиях массового перехода на удаленную работу.

Чистая прибыль выросла на 157%, до 26,6 млрд руб. благодаря повышению операционной эффективности, сокращению затрат в связи со снижением долговой нагрузки и оптимизацией кредитного портфеля.

Капитальные затраты составили 54,7 млрд руб., что на 19% меньше, чем в 2019 году. В период пандемии «МегаФон» развивал сеть в тех регионах страны, где возросла потребность в услугах связи, при этом проекты, не связанные с качеством сети, были отложены на более позднее время.

Основные конкуренты оператора опубликовали свои результаты ранее. У МТС и «ВымпелКома» (бренд «Билайн») абонентские базы в прошлом году также сократились: на 0,75% (до 78,5 млн клиентов) и на 8,6% (до 49,9 млн), соответственно. Единственный, кому удалось увеличить число абонентов в сегменте мобильной связи на 1,5%, до 46,6 млн, — «Ростелеком», владеющий «Т2 РТК Холдингом» (бренд Tele2). При этом и МТС, и «Ростелеком» в мобильном сегменте показали рост выручки.