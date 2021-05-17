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На пути прибыльной утилизации встали новые постановления
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Газета
На пути прибыльной утилизации встали новые постановления
Газета № 068 (3357) (1705) Бизнес,
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На пути прибыльной утилизации встали новые постановления

«Ростех» предупредил о проблемах с финансированием его проектов по мусоропереработке
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов предупредил правительство об угрозе строительству мусорных заводов в Подмосковье и Казани из-за риска остановки финансирования. Проект стал нерентабельным после изменения госрегулирования
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов предупредил премьер-министра Михаила Мишустина о том, что синдикат банков планирует приостановить финансирование строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани, начатое в 2018 году, что ставит проект под угрозу.

Для продолжения реализации проекта он просит главу правительства отменить действие двух постановлений правительства (относительно этих заводов), принятых уже после завершения проектирования мусорных заводов в 2017 году. Об этом говорится в письме Чемезова на имя Мишустина, которое было отправлено 24 марта. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил представитель «Ростеха». РБК направил запрос в пресс-службу правительства.

С 2018 года «дочка» «Ростеха» «РТ-Инвест» строит четыре мусоросжигательных завода в Подмосковье (в Воскресенском, Богородском, Ногинском и Солнечногорском округах Московской области) и еще один в Казани. Они смогут сжигать 3,35 млн т твердых коммунальных отходов (ТКО) в год с выработкой электроэнергии, а их суммарная мощность должна составить 355 МВт.

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Глава «РТ-Инвест» заявил о плане построить 30 мусорных заводов в России Андрей Шипелов

Объем инвестиций в проект — 185 млрд руб., а с учетом строительства инфраструктуры по сортировке и раздельному сбору отходов (на заводах будут сжигаться только неперерабатываемые отходы) — 200 млрд руб., говорил ранее РБК глава «РТ-Инвеста» Андрей Шипелов. По его словам, 20% проекта (40 млрд руб.) «РТ-Инвест» финансирует из собственных средств, а 80% (160 млрд руб.) предоставляет синдикат банков, крупнейшие участники которого — госкорпорация «ВЭБ.РФ» и Газпромбанк. В феврале 2020 года ВЭБ сообщал, что вместе с другими банками (доля ВЭБа в синдикате — 50%) выдаст «дочке» «Ростеха» кредит на 110 млрд руб. на строительство заводов в Подмосковье до 2035 года.

Почему проект «Ростеха» стал нерентабельным

Синдикат банков «планирует приостановить финансирование проекта», говорится в письме Чемезова. Причина — принятие двух постановлений правительства в августе 2020 года и феврале 2021 года, которые «существенно» ухудшают экономику проекта, а также отмена региональных льгот по налогу на прибыль и пандемия коронавируса, увеличившая риск задержки поставки оборудования для заводов на 8–12 месяцев.

Чемезов утверждает, что на строительство пяти мусоросжигательных заводов уже потрачено 28 млрд руб., включая затраты на контрактование оборудования. «В общей сложности за два года «РТ-Инвест» вложил более 50 млрд руб. в развитие отрасли обращения с отходами, из них 28 млрд руб. было привлечено для строительства заводов», — уточнили РБК в пресс-службе «Ростеха».

Все заводы «РТ-Инвеста» должны окупаться за счет договоров о поставке мощности (ДПМ) на оптовый рынок электроэнергии, которые обязаны с ними заключить крупные потребители. Эти договоры рассчитаны на 15 лет и должны приносить заводам суммарно по 2,2 млрд руб. выручки в месяц. Но новое регулирование меняет условия финансирования.

  • В проектную документацию пяти заводов, принятую в 2017 году, было заложено, что 80% энергии на них будет вырабатываться из отходов, а еще 20% — из газа, пишет Чемезов. Такая пропорция была предусмотрена, потому что для обеспечения горения некоторых видов отходов может потребоваться дополнительное топливо. Но в августе 2020 года было принято постановление правительства «О вопросах стимулирования использования возобновляемых источников энергии», которое устанавливает, что на заводах, с которыми заключаются ДПМ, не менее 95% энергии должно вырабатываться из возобновляемых источников, то есть отходов. «В случае несоблюдения этих требований, введенных через три года после начала реализации проекта, вводимые заводы по энергетической утилизации отходов не смогут получать плату за мощность в рамках ДПМ», — говорится в письме главы «Ростеха» Мишустину.
  • 9 февраля 2021 года также было принято постановление правительства, меняющее правила определения цены на мощность генерирующих объектов возобновляемых источников энергии, к которым относятся заводы «РТ-Инвеста». Оно предусматривает, что из расчета платы за мощность по ДПМ должны быть исключены средства бюджетной поддержки подобных предприятий (в том числе по проектам, реализация которых началась до вступления в силу этого постановления). «Это решение приведет к снижению выручки проекта в размере 35 млрд руб. и сделает его нерентабельным», — заключает Чемезов.
  • По его словам, новые постановления «нивелируют» эффект мер поддержки, предоставленных ранее государством и правительствами Москвы и области (на заводах будет перерабатываться в том числе московский мусор), на общую сумму 17,4 млрд руб., 12,6 млрд руб. из которых — федеральная субсидия ВЭБа на компенсацию выпадающих доходов от сниженной процентной ставки по инвесткредиту.

Кроме того, в августе 2018 года были внесены изменения в Налоговый кодекс, отменившие применение региональных льгот по налогу на прибыль. По расчетам «Ростеха», отсутствие льготной ставки 15,5% увеличит нагрузку на проект еще на 7 млрд руб. Чемезов просит премьера отменить действие этого нововведения в отношении проекта «РТ-Инвеста». РБК направил запрос в пресс-службу Минфина.

Бизнес
«Ростех» предложил альтернативный вариант финансирования мусорных заводов Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Еще одна проблема проекта — задержки с поставками оборудования из-за пандемии. Договоры ДПМ накладывают на «дочку» «Ростеха» обязательства по поставке мощности на рынок, за нарушение которых ей грозят штрафы. В начале 2021 года «РТ-Инвест» предложил правительству отложить на год срок запуска заводов — на конец 2023 года, сославшись на форс-мажор. Но Минэнерго выступило против таких изменений, предложив подтвердить случай форс-мажора в Торгово-промышленной палате (ТПП), а затем на общих основаниях вынести вопрос о переносе сроков на набсовет «Совета рынка» (регулятора энергорынка), писал «Коммерсантъ». За срыв сроков запуска проекта компания, по оценкам аналитиков, может быть оштрафована «Советом рынка» примерно на 7 млрд руб. В пресс-службе регулятора заявили, что в «Совет рынка» подобного обращения от «РТ-Инвест» не поступало.

Отсутствие решения о переносе срока ввода объектов из-за форс-мажора с поставкой оборудования также влияет на позицию банков, следует из письма главы «Ростеха». «ВЭБ.РФ не приостанавливает финансирование проектов, продолжает планово их финансировать. При этом ожидает решения правительства о переносе сроков ввода объектов», — сообщил РБК представитель ВЭБа. Представитель Газпромбанка отказался от комментариев.

В пятницу, 14 мая, у вице-премьера Александра Новака (курирует ТЭК) состоялось совещание по вопросу строительства пяти мусоросжигательных заводов «РТ-Инвестом», рассказали РБК два его участника. Представитель Новака подтвердила факт проведения совещания и сообщила, что на нем решено дополнительно «более детально» проработать ряд вопросов, касающихся проекта, в ближайшее время.

Планы «Ростеха» на рынке сжигания мусора

До завершения строительства первых пяти мусорных заводов, в мае 2020 года «Ростех» договорился о возведении еще 25 аналогичных заводов с ВЭБом (финансовый партнер) и «Росатомом» (технологический партнер) по всей России. Их мощность должна составить 14,6 млн т в год. В феврале 2021 года сообщалось, что стоимость проекта составит 1,3 трлн руб., плановая выручка за 35 лет — 3,3 трлн руб., доходность — 9,5%.

Но все профильные ведомства и промышленные потребители выступили против финансирования работы этих заводов за счет ДПМ (на 100 млрд руб. за 35 лет работы заводов). Вице-премьер Виктория Абрамченко (курирует экологию) и представители бизнеса высказались против применения и другого инструмента для их финансирования — средств экосбора в рамках расширенной ответственности производителя (РОП) за утилизацию продукции и упаковки. Новый проект «РТ-Инвеста» предполагает, что за счет экосбора он получит от 2,4 трлн до 2,95 трлн руб. за все время работы заводов, или до 45% выручки. Минфин сообщил, что в бюджете нет средств до 2024 года на господдержку проекта, предложив отложить его реализацию до выхода первых пяти заводов «Ростеха» на плановую мощность.

Бизнес
Минфин предложил отложить строительство 25 мусорных заводов «Ростеха» Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Министр природных ресурсов Александр Козлов в интервью РБК сообщил, что ведомство не против энергетической утилизации (сжигания отходов) как таковой, но принципиально выступает за то, чтобы этот вид утилизации находился «в самом низу списка возможной поддержки». По его словам, при любом способе финансирования проекта необходимо, чтобы тарифы на обращение с отходами не выросли, а заводы не стояли полупустыми и были экономически рентабельными.
Автор: Людмила Подобедова.
Теги: Ростех , Сергей Чемезов , отходы
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