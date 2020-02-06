ВЭБ выдаст кредит на строительство мусоросжигающих заводов в Подмосковье

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Госкорпорация ВЭБ.РФ выдаст кредит на сумму до 110 млрд руб. до 2035 года для проекта «Энергия отходов», который предусматривает строительство четырех заводов по термической переработке отходов в Подмосковье. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Ростеха», поступившем в РБК.

По словам генерального директора «РТ-Инвест» Андрея Шипелова, этот проект поможет сократить полигонное захоронение в Московском регионе с 80 до 17% к 2023 году, а термическая обработка твердых коммунальных отходов (ТКО) на четырех заводах позволит вырабатывать до 2,2 млрд кВт·ч электроэнергии в год.

Места под мусоросжигательные заводы, мощностью 700 тыс. т отходов в год, определены в Воскресенском, Солнечногорском муниципальных районах, а также в Наро-Фоминском и Богородском городских округах. Строительство будет реализовано в рамках национального проекта «Экология», заводы будут введены в эксплуатацию до конца 2022 года. В июле 2019 года стало известно, что «РТ-Инвест» подписал контракт на поставку ключевого оборудования для четырех предприятий.

В России с начала 2019 года стартовала мусорная реформа, обязавшая регионы принять территориальные схемы обращения с мусором. Согласно целевым показателям нацпроекта в 2024 году 36% ТКО в России должно направляться на утилизацию, то есть переработку. В декабре прошлого года Госдума в третьем чтении приняла закон, приравнивающий мусоросжигание, при котором отходы используются в качестве возобновляемого источника энергии, к переработке.