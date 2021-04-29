«Яндекс» выехал на колесах

Нерекламные доходы составили более половины выручки крупнейшего российского интернет-холдинга

В первом квартале этого года нерекламная выручка «Яндекса» впервые превысила рекламную. Это произошло благодаря росту такси, каршеринга, доставки еды, а также консолидации «Яндекс.Маркет»

Фото: Яндекс

Консолидированная выручка Yandex N.V. (головная компания группы «Яндекс») в первом квартале года составила 73,1 млрд руб., что на 39% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

В нем отмечается, что доля нерекламной выручки впервые превысила долю рекламной и составила 51%. При этом выручка от рекламы составила 35,9 млрд руб., что на 12% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основная часть нерекламных доходов пришлась на сегмент такси (в него входит такси, каршеринг и фудтех) — его доля в консолидированной выручке «Яндекса» достигла 28%. Доходы этого сегмента в первом квартале выросли на 57%, до 20,7 млрд руб.

Еще 15% в общую выручку принесли продажи товаров (включает прямые продажи на «Яндекс.Маркет», доходы «Яндекс.Лавка», где используется модель прямой розничной продажи непосредственно потребителям, а также доходы от продажи устройств). Доходы этого сегмента увеличились на 814% по сравнению с первым кварталом 2020 года, до 10,9 млрд руб. Этот рост был в основном обусловлен консолидацией «Яндекс.Маркет».

Летом прошлого года «Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе совместных активов: банк выкупил у интернет-компании 25% в «Яндекс.Деньги» за 2,4 млрд руб. и продал ей 45% «Яндекс.Маркет» за 42 млрд руб. при общей оценке компании около 87,3 млрд руб.

Оставшиеся 7,6% выручки «Яндексу» принесли медиа-сервисы, облачные и образовательные услуги и др.

Скорректированный показатель EBITDA «Яндекса» в первом квартале достиг 10,4 млрд руб., что превышает прошлогодний показатель на 5%. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 43%, до 2,2 млрд руб.

«Яндекс» изменил прогноз по итогам 2021 года — выручка компании должна достичь 315–330 млрд руб., говорится в ее сообщении. Ранее компания ожидала годовую выручку на уровне 305–320 млрд руб.

Как «Яндекс» зависит от рекламы

«Яндекс» с момента основания основную часть выручки зарабатывал на рекламе, но в последние несколько лет у компании появилось несколько других быстрорастущих сегментов бизнеса. В итоге доля рекламы в общей выручке начала сокращаться. Так, по итогам 2019 года на рекламу приходилось 69% выручки, а по итогам 2020-го — уже 58%.

Прошлый год для рекламного рынка стал одним из худших за последние 20 лет. Общие расходы на рекламу в России снизились на 4% по сравнению с предыдущим годом, до 473,4 млрд руб., заявляла Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). До этого показатель снижался только в 2009 году на фоне глобального финансового кризиса и в 2015-м — после резкой девальвации рубля. Негативная динамика прогнозировалась и для интернет-рекламы. Например, банк UBS ожидал сокращения затрат на интернет-рекламу на 5%. Из-за большой зависимости «Яндекса» от рекламных доходов аналитики ожидали, что «Яндекс» может снизить общую выручку по итогам 2020 года. Однако негативный прогноз не оправдался: в прошлом году общая выручка интернет-площадок от рекламы, по данным АКАР, выросла на 4%, до 253 млрд руб., а выручка «Яндекса» от продажи интернет-рекламы выросла на 4%, до 126,45 млрд руб.

Старший аналитик Газпромбанка Анна Куприянова говорит, что тенденция на увеличение нерекламной выручки «Яндекса» развивалась уже давно. «В четвертом квартале 2020 года по разным методикам подсчета доля нерекламной выручки уже превысила долю рекламной», — отметила Куприянова. Но, по ее мнению, «Яндекс» по-прежнему не избавился от рекламной зависимости, так как «реклама — это все еще основной бизнес, генерирующий кеш и позитивную EBITDA».

По словам старшего аналитика Альфа-банка Анны Курбатовой, они ожидали паритета между рекламными и нерекламными доходами «Яндекса» в первом квартале, но динамика нерекламных доходов оказалась лучше ожиданий. «Доля рекламных доходов в выручке «Яндекса» в будущем определенно продолжит снижаться на фоне более быстрого роста рынков потребительских онлайн-сервисов (e-commerce, онлайн-медиа) и быстро растущих продаж пользовательских устройств по сравнению с рынком онлайн-рекламы», — прогнозирует Курбатова.

При этом директор департамента анализа рынка акций «Атона» Виктор Дима предполагает, что помимо растущего сегмента такси и доставки еды в будущем еще одним значительным сегментом для «Яндекса» может стать финтех. До недавнего времени развитию финансовых услуг и сервисов компании мешали ограничения по соглашению со Сбербанком, но после «развода» с последним они исчезли.

В августе прошлого года «Яндекс» подал заявки на регистрацию нескольких десятков торговых марок финансовой тематики: «ЯБанк», «ЯТрейд», «ЯВалюта» и т.д., а позднее зарегистрировал и одноименные домены. 10 марта «Яндекс» объявил о запуске сервиса безналичной оплаты Yandex Pay. В середине марта этого года издание The Bell со ссылкой на свои источники сообщило о том, что компания ведет переговоры о покупке банка «Акрополь» у гендиректора группы «Связной» Евгения Давыдовича ради банковской лицензии для самостоятельного развития финтех-направления.