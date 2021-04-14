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Кредитки пошли против ставки
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Газета
Кредитки пошли против ставки
Газета № 051 (3340) (1404) Финансы,
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Кредитки пошли против ставки

Аналитики ОКБ оценили динамику ставок на рынке пластиковых карт
Ставки по кредитным картам в России ушли ниже 25% годовых, подсчитали в ОКБ. Стоимость обслуживания кредиток продолжает падать, несмотря на рост ставки ЦБ. Банки не торопятся ухудшать условия из-за конкуренции за хороших заемщиков
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

За март полная стоимость кредитов (ПСК) в сегменте кредитных карт опустилась с 25,1 до 24,9%, следует из статистики Объединенного бюро кредитных историй (ОКБ; на 50% принадлежит Сбербанку), с которой ознакомился РБК. Это минимальное значение ставок по кредиткам с октября 2018 года. На протяжении последних полутора лет стоимость заимствований по картам в России сначала росла до пика в апреле прошлого года (28,1%), а потом снижалась по мере того как Центробанк смягчал денежно-кредитную политику в условиях кризиса и пандемии.

ПСК — эффективная процентная ставка, по которой берется ссуда, выраженная в процентах годовых. Включает в себя все платежи заемщика по основному долгу и процентам, а в некоторых случаях — дополнительные расходы на страховки или обслуживание выданной вместе с договором карты.

У банков «полностью восстановился аппетит к риску и вновь появились амбиции наращивать кредитный портфель», сказал РБК гендиректор ОКБ Артур Александрович. «На этом фоне банки готовы снижать или поддерживать на прежнем уровне процентные ставки, несмотря на повышение Банком России ключевой ставки [в марте с 4,25 до 4,5%]», — добавил он.

Ставки по кредиткам в разы превышают ключевую, так как в этом сегменте «самый высокий уровень просроченной задолженности, он для банков наиболее рискованный», напоминает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин: «Альтернатива для заемщиков — МФО (микрофинансовые организации), где ставки на порядок выше (до 365% годовых)».

Финансы
В Минфине сравнили повышение ключевой ставки с холодным душем Фото: Андрей Любимов / РБК

Низкие ставки оживили спрос

Снижение ставок по кредиткам произошло одновременно с заметным увеличением их выдач. По данным ОКБ, в марте российские банки оформили 1,2 млн кредитных карт на 81,5 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество заключенных договоров выросло на 14,5%, а совокупный лимит — на 17,4%. Это самый заметный прирост с весны 2019 года — тогда выдачи кредитных карт замедлялись в преддверии новых ограничений ЦБ, а после первой волны пандемии весной 2020 года спрос на кредитки не смог полноценно восстановиться.

Тенденцию подтвердили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По их оценкам, в марте банки выдали 1,04 млн кредиток — на 14,7% больше, чем годом ранее. В БКИ «Эквифакс», которое тоже входит в тройку крупнейших бюро, отказались от комментариев. Оживление спроса россиян на кредитные карты в марте зафиксировали в ВТБ, Райффайзенбанке, банках «Открытие», «Русский стандарт», Почта Банке и МТС-банке.

Рост выдач кредиток может отражать общее ускорение потребительской активности, говорит управляющий директор группы рейтингов финансовых институтов рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. «Впрочем, увеличение количества выданных кредиток само по себе еще не показатель, поскольку многое зависит от динамики и величины лимитов по кредитным картам», — добавляет он.

Финансы
Россияне из-за пандемии урезали траты по кредиткам до минимума за 5 лет Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Средний лимит по картам растет — на рынок постепенно возвращаются «хорошие» заемщики с высоким скоринговым баллом, говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Он также отмечает, что банки постепенно повышают уровень одобрения заявок на карты. Повышенный спрос на кредитки весной мог быть связан с тем, что население ждало роста ставок, — на это и сыграли банки, считает старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева.

Почему разворота ставок пока нет

В феврале председатель ЦБ Эльвира Набиуллина объявила, что цикл смягчения денежно-кредитной политики завершен и на фоне ускорения инфляции в России регулятор готов рассматривать повышение ключевой ставки. Это произошло уже в марте. В апреле возможно повышение ставки с нынешних 4,5% как на 0,25 процентного пункта, так и на 0,5 п.п., не исключал в интервью Reuters глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.

Финансы
Банк России повысил ставку впервые с 2018 года Эльвира Набиуллина

Комментируя мартовское решение ЦБ, представители крупных банков допускали повышение ставок по кредитным продуктам. Как следует из статистики ОКБ, разворота тенденции пока не произошло: помимо кредиток ПСК в марте продолжили снижаться ставки в ипотеке (8,6%) и сегменте необеспеченных кредитов (15,6%). Полная стоимость автокредитов осталась неизменной — 13,9%.

Как отмечает Волков, «практически все банки включились в борьбу за качественного заемщика», участники рынка пока стараются сдерживать ставки или предлагать клиентам бонусы.

Низкая стоимость заимствований конкретно по кредиткам может быть необходима банкам для выполнения целей по выдачам и росту бизнеса в этом году, допускает младший вице-президент — аналитик агентства Moody’s Мария Малюкова: «ПСК в этом сегменте все равно остается достаточно высоким по сравнению с другими кредитными продуктами, и небольшое повышение ставок по пассивам несильно влияет на их маржинальность. Плюс регулирование ЦБ в части ПСК по потребительским кредитам сдерживает активный рост ставок в этом сегменте». Банк России ежеквартально рассчитывает средние и предельные значения полной стоимости для разных видов ссуд, банки не могут поднимать ставки выше средней величины более чем на треть.

ПСК в большинстве сегментов не успел отреагировать на изменение риторики Центробанка, говорит Уклеин: «Во многом это объясняется тем, что из-за ожиданий по нейтрализации ДКП в 2022 году большинство банков не торопились снижать ставки по кредитам так же стремительно, как по вкладам. Повышение ключевой ставки уже было заложено в кредитную политику, хотя банки ждали более плавного повышения ближе к концу 2021 года. В этом отличие от 2018 года, когда произошло резкое повышение ставок».

Как банки объясняют свою политику по кредитным ставкам

  • Подход к расчету лимитов по кредиткам не менялся, говорит начальник управления «кредитные карты» банка ВТБ Григорий Мирзоян. «В период снижения ключевой ставки банки не меняли условия по кредитным картам, поэтому после ее увеличения сформировался некоторый запас для сохранения ставок на прежнем уровне», — комментирует он динамику ПСК.
  • Кредитки менее восприимчивы к динамике ключевой ставки, отмечает старший бизнес-лидер направления кредитных карт банка «Открытие» Федор Портных. «Сейчас игроки, вероятно, пока наблюдают за развитием ситуации и воздерживаются от резких движений», — добавляет он.
  • В сегменте кредитных карт и потребкредитов выше конкуренция, поэтому рост ставок пока не наметился, поясняет управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков. «Со второго полугодия 2018 года, когда ЦБ повышал ставки и реакция банков в части кредитных ставок была более оперативной и ярко выраженной, прошло два с половиной года — конкуренция резко выросла, рынок стал более зрелым, и сейчас банки более ориентируются скорее на конкурентов, чем на действия ЦБ», — заключает собеседник РБК.
  • «Несмотря на озвученный разворот денежно-кредитной политики в сторону ужесточения, сама ставка была скорректирована на незначительную величину», — объясняет представитель банка «Русский стандарт». Влияние на стоимость кредитов может быть более заметным при «более материальном движении ключевой ставки до 5% и выше», считают в банке.
Автор: Юлия Кошкина.
Теги: банки , Кредитные карты , ПСК
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