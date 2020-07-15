Спрос россиян на кредиты вернулся к докризисным значениям

Поток обращений граждан за новыми ссудами летом восстановился до январского уровня, оценили в «Эквифаксе». Наибольшим спросом пользуются необеспеченные кредиты и ипотека, сообщили в банках

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В июне поток заявок россиян на получение розничных кредитов достиг докризисных показателей: объем обращений составил 105% от уровня января 2020 года, оценило бюро кредитных историй «Эквифакс» (расчеты есть у РБК). Компания не раскрыла абсолютные показатели, но уточнила, что в апреле объем заявок на кредиты от населения составлял 95%, а в мае — 88% от результата января. В марте, когда российские банки выдали рекордный объем розничных кредитов, поток обращений за ссудами на 16% превышал январский уровень.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которое входит в тройку крупнейших БКИ, количество кредитных заявок в июне составило 80% от рекордного уровня марта. Объединенное кредитное бюро (ОКБ) сообщило, что число обращений за кредитами сопоставимо с показателем мая. «Доля одобренных заявок начала расти, возвращаясь к уровню, который наблюдался до карантина», отмечает гендиректор ОКБ Артур Александрович.

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Восстановление в июне интереса розничных клиентов к кредитам подтвердили большинство опрошенных РБК банков. Поток заявок на ссуды преодолел докризисные уровни в Сбербанке, Промсвязьбанке и Совкомбанке. ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и банк «Дом.РФ» наблюдали возвращение к показателям января—февраля и выдачам розничных кредитов.

Некоторые участники рынка обращают внимание на неравномерное восстановление разных сегментов розницы. По словам директора департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Дмитрия Алексеева, докризисных показателей банк пока не смог достичь в автокредитовании. «По автокредитам восстановление будет более долгим, так как дорогие покупки ряд клиентов отложит до большей определенности», — пояснил он. В Россельхозбанке отметили, что спрос на кредитные карты восстанавливается медленнее, чем на необеспеченные кредиты. Количество заявок на кредитки все еще на четверть ниже показателей марта, сообщили и в банке «Открытие». Там также не наблюдают заметного восстановления в ипотеке.