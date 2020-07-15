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Спрос россиян на кредиты вернулся к докризисным значениям

Поток обращений граждан за новыми ссудами летом восстановился до январского уровня, оценили в «Эквифаксе». Наибольшим спросом пользуются необеспеченные кредиты и ипотека, сообщили в банках
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В июне поток заявок россиян на получение розничных кредитов достиг докризисных показателей: объем обращений составил 105% от уровня января 2020 года, оценило бюро кредитных историй «Эквифакс» (расчеты есть у РБК). Компания не раскрыла абсолютные показатели, но уточнила, что в апреле объем заявок на кредиты от населения составлял 95%, а в мае — 88% от результата января. В марте, когда российские банки выдали рекордный объем розничных кредитов, поток обращений за ссудами на 16% превышал январский уровень.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которое входит в тройку крупнейших БКИ, количество кредитных заявок в июне составило 80% от рекордного уровня марта. Объединенное кредитное бюро (ОКБ) сообщило, что число обращений за кредитами сопоставимо с показателем мая. «Доля одобренных заявок начала расти, возвращаясь к уровню, который наблюдался до карантина», отмечает гендиректор ОКБ Артур Александрович.

Какие виды кредитов интересуют россиян после пандемии

Восстановление в июне интереса розничных клиентов к кредитам подтвердили большинство опрошенных РБК банков. Поток заявок на ссуды преодолел докризисные уровни в Сбербанке, Промсвязьбанке и Совкомбанке. ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и банк «Дом.РФ» наблюдали возвращение к показателям января—февраля и выдачам розничных кредитов.

Некоторые участники рынка обращают внимание на неравномерное восстановление разных сегментов розницы. По словам директора департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Дмитрия Алексеева, докризисных показателей банк пока не смог достичь в автокредитовании. «По автокредитам восстановление будет более долгим, так как дорогие покупки ряд клиентов отложит до большей определенности», — пояснил он. В Россельхозбанке отметили, что спрос на кредитные карты восстанавливается медленнее, чем на необеспеченные кредиты. Количество заявок на кредитки все еще на четверть ниже показателей марта, сообщили и в банке «Открытие». Там также не наблюдают заметного восстановления в ипотеке.

Тем не менее, по данным «Эквифакса», кредитование под залог жилья оказалось самым устойчивым к кризису: поток ипотечных заявок находится на докризисном уровне и меньше всего снижался на пике пандемии.

В «Открытии», Альфа-банке, Райффайзенбанке и Московском кредитном банке считают, что розница еще не вернулась на докризисный уровень, несмотря на растущий спрос. По словам руководителя направления по развитию потребительских кредитов Райффайзенбанка Дмитрия Сивова, поток заявок станет сопоставимым с мартовским лишь в июле—августе.

Почему растет спрос

«Клиенты выходят с карантина, начинают работать закрытые ранее компании, магазины, немного оживает отпускной сезон», — перечисляет причины восстановления Алексеев.

Санитарные ограничения в апреле—мае сформировали отложенный спрос на заемные средства, пояснил директор департамента розничного кредитования ПСБ Андрей Точеный. Речь идет о деньгах, которые клиенты направляют «в основном на потребление, повышение уровня жизни — ремонт, покупка бытовой техники, автомобилей, лечение и прочее», уточнил он.

Растущая потребность в кредитах объясняется в том числе падением реальных доходов населения, считает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. Он также видит влияние на поведение потребителей программ поддержки кредитования, например льготной ипотеки под 6,5%.

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Финансы
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Стали ли банки лояльнее к заемщикам

Хотя спрос со стороны населения на кредиты восстановился, банки не спешат оформлять клиентам новые ссуды, отметили в «Эквифаксе». «Среднее значение конверсии заявок в выдачи по всем видам кредитов снизилось почти на треть. С учетом этого восстановление объема выдачи кредитов до докризисного уровня в июне вряд ли произойдет», — утверждает гендиректор БКИ Олег Лагуткин.

По оценкам бюро, уровень одобрения кредитов населению в апреле упал более чем на 10 п.п., до 30–34%. Это показатель пока находится на прежнем, кризисном, уровне.

ОКБ, наоборот, фиксирует рост лояльности банков, но не раскрывает конкретных цифр. Большинство опрошенных РБК кредитных организаций не пояснили, как изменилась их кредитная политика после прохождения пика пандемии.

  • «Показатель одобрения пока не вернулся на уровень начала года», — сообщил руководитель дирекции розничного и электронного бизнеса МКБ Алексей Охорзин.
  • В Альфа-банке отметили, что по сравнению с первым кварталом 2020 года доля клиентов с плохой кредитной историей выросла.
  • По словам представителя «Открытия», банк либерализовал кредитную политику по мере восстановления экономической активности и привычного образа жизни.

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Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Насчет одобрения кредитов банки пока занимают выжидательную позицию, считает старший аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Надежда Караваева: «Надеясь на стабилизацию качества розничных портфелей и восстановление доходов потенциальных заемщиков, сейчас они с осторожностью одобряют заявки, ужесточая кредитную политику в отношении качества заемщика. При этом чем более высокорискованный продукт, тем ниже уровень одобрений».

Скорость возвращения к докризисному уровню одобрения заявок будет зависеть от темпов восстановления экономической активности, замечает Лопатин.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, розничное кредитование
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