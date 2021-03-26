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В Минфине сравнили повышение ключевой ставки с холодным душем

В то, что ЦБ все же решится поднять ключевую ставку, многие не верили, и это решение стало холодным душем, считает замминистра финансов Алексей Моисеев. Накануне с критикой ЦБ выступил глава Минэкономразвития Максим Решетников
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Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Решение Центробанка впервые с 2018 года повысить ключевую ставку стало холодным душем для некоторых, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на конференции Ассоциации банков России, передает корреспондент РБК. Однако он отметил, что благодарен ЦБ за это.

«Мы все читали «Основные направления денежно-кредитной политики», там четко написано о необходимости нормализации процентной политики. Нормализация — это ключевая ставка 5–6%. Надо сказать, что для многих оказалось холодным душем, что это не просто были пустые слова на бумаге, а это действительно, видимо, то, что будет происходить. Есть такое психологическое состояние под названием denial (отрицание): человек видит, что что-то, наверное, будет, но не хочет верить. Колоссальное количество людей, с которым я общался в течение этого года, людей, которые как оперируют на рынке процентных ставок, так и потребителей-заемщиков, говорили, что ставка 4,25% forever (навсегда). И я признателен Центральному банку, что ставка немного подросла, чтобы люди встряхнулись и подумали, что вообще никто не шутит», — разъяснил свою позицию финансист.

Глава Минэкономразвития увидел риски в повышении ставки ЦБ
Экономика
Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Ранее о рисках для российской экономики в связи с решением ЦБ заявил глава Минэкономразвития Максим Решентников. Он не согласился с позицией ЦБ, заключающейся в том, что повышение ставки необходимо для борьбы с инфляцией. «Мы понимаем основания, которые были в основе этого решения. В то же время мы понимаем, что [нельзя] исключительно одной ставкой бороться с инфляцией, которая носит немонетарный характер, а мы с вами много говорим о том, что это инфляция, которая по большому счету импортирована с мировых продовольственных рынков… Но если мы пойдем по такому пути, то ценой будет сокращение инвестиционного кредитования в экономике, инвестиций, и не только инвестиций», — заявил Решетников накануне.

Банк России повысил ставку впервые с 2018 года
Финансы
Эльвира Набиуллина

19 марта Центробанк повысил ключевую ставку на 25 б.п., до 4,5% годовых, это произошло впервые с 2018 года. До этого регулятор четыре раза сохранял ставку на уровне 4,25%. Его решение стало неожиданностью для рынка, рассчитывавшего, что ЦБ оставит ставку неизменной.

С критикой решения ЦБ выступил и миллиардер Олег Дерипаска. Он называл его атакой на доходы граждан и прибыль компаний и выразил мнение, что оно преследует не экономические, а политические цели. Предприниматель предположил, что Банк России таким образом «решил похоронить молодое правительство технократов Мишустина». С позицией Дерипаски, однако, не согласился Владимир Потанин. Этот фигурант списка Forbees признал, что решение ЦБ делает кредитные ресурсы более дорогими и изменяет условия доступа к капиталу, но в основном это касается взаимоотношений бизнеса с банками. «Если же говорить о защите реальных располагаемых доходов населения, накоплений граждан, то ЦБ предпринял ровно то, что для этого необходимо, а не залез населению в карман», — указал он, отметив, что «залезает людям в карман инфляция».

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Авторы
Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Центробанк Минфин ключевая ставка Алексей Моисеев
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