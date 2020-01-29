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Финансы ,  
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Банки снизили выдачу кредитов населению на фоне ограничений ЦБ

В последние три месяца 2019 года банки сократили выдачу населению необеспеченных ссуд и кредитных карт, говорят данные кредитных бюро. Снижение началось после того, как ЦБ обязал банки учитывать долговую нагрузку заемщиков
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Банки в конце 2019 года ощутили первый эффект от ограничений ЦБ в рознице — выдачи необеспеченных кредитов и кредитных карт упали как в количественном, так и в денежном выражении, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на российском рынке), с которыми ознакомился РБК. С 1 октября банки при выдаче беззалоговых кредитов от 10 тыс. руб. должны учитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) конкретного заемщика — отношение расходов по кредитам к общим доходам. 

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По оценкам бюро, в четвертом квартале банки предоставили 743,1 млрд руб. потребкредитов — на 12% меньше, чем годом ранее, и на 9% меньше, чем в третьем квартале. Число выданных ссуд сократилось на 7% и 3% соответственно. Аналогичная тенденция и в сегменте кредитных карт: в октябре—декабре 2019-го их выдачи упали до 159,3 млрд руб. (минус 11% год к году и минус 4% к июлю—сентябрю). Число одобренных кредиток упало на 16% в годовом выражении.

Влияние мер ЦБ на выдачу кредитов фиксируют и в двух других крупнейших БКИ. Данные, предоставленные РБК Объединенным кредитным бюро (ОКБ), показывают схожую динамику с «Эквифаксом». Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) также фиксирует сокращение выдачи потребкредитов и кредитных карт в количественном и денежном выражении год к году. Но к третьему кварталу число выдач потребкредитов, по данным НБКИ, выросло, хотя их общий денежный объем снизился.

Вклад ПДН в снижение

Падение выдач кредитов — следствие регуляторного давления на банки в части введения ПДН, считает гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин, напоминая, что правила предоставления беззалоговых кредитов изменились именно с четвертого квартала прошлого года. Введение ПДН «наложило свой отпечаток» на динамику выдач, констатировал и директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Новые требования, призванные охладить рынок, ЦБ ввел, чтобы снизить интерес банков к работе со слишком закредитованными гражданами: чем выше ПДН заемщика, тем больше такой кредит требует капитала. До этого в 2019 году портфель необеспеченных кредитов каждый месяц демонстрировал рост более чем на 20% (год к году), опережая динамику ипотеки и вызывая обеспокоенность ЦБ.

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«Стагнация в объемах выдач в четвертом квартале 2019 года обусловлена ПДН примерно на 15–20%», — говорит гендиректор ОКБ Артур Александрович, указывая в качестве существенного фактора замедления  снижение спроса на кредиты со стороны качественных клиентов с низким уровнем долговой нагрузки: их «просто стало гораздо меньше, чем ранее».

Расчет долговой нагрузки заемщиков — не самый значимый фактор для охлаждения рынка, полагает аналитик Fitch Антон Лопатин. По его словам, замедление темпов необеспеченного кредитования в первую очередь связано с ужесточением стандартов выдач самими банками.

ЦБ недоволен скоростью

По данным Банка России, в декабре прирост розничного портфеля банков был ниже, чем в ноябре, — 1% против 1,3%. В годовом выражении портфель увеличился лишь на 18,6%, что ниже итогов 2018 года. Эффект на рынок оказали ограничительные меры ЦБ, говорится в докладе.

Хорошо, что темп роста необеспеченного потребительского кредитования замедляется. Не очень хорошо, что замедляется пока не очень сильно», — сообщил журналистам глава департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов. По его словам, заметное охлаждение необеспеченной розницы пришлось на последние три месяца, но регулятор располагает лишь предварительными данными за декабрь прошлого года. По прогнозу ЦБ, в 2020 году темпы роста необеспеченного кредитования замедлятся до 10%.

В начале года стагнация выдач в необеспеченной рознице сохранится, считает Александрович. По оценкам ОКБ, в первом и во втором квартале объемы продаж будут заметно меньше показателей 2019 года. «Скорее всего, объемы выдачи потребительских кредитов в первом квартале будут традиционно низкими в силу сезонного фактора. Со второго квартала можно ожидать слабо восходящего тренда», — говорит Лагуткин из БКИ «Эквифакс». В НБКИ считают, что выдачи беззалоговых ссуд восстановятся уже во втором квартале. «Корректировка риск-политик банков, связанная с введением ПДН, уже реализована», — поясняет Волков.

Говорить об устойчивом охлаждении рынка необеспеченной розницы пока преждевременно, считает директор-руководитель направления банковских рейтингов НКР Михаил Доронкин. По его словам, более показательными будут результаты первого квартала 2020 года.

Регуляторные меры усилили нагрузку на капиталы банков, но буферы капитала большинства розничных банков позволяют им наращивать кредитные портфели адекватными темпами, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Балясова, не исключая, что ЦБ может ввести дополнительные ограничения для банков.

ЦБ в своем докладе обратил внимание на то, что банки увеличивают сроки выдаваемых кредитов, чтобы обойти ПДН, снизив месячный платеж. По оценкам регулятора, почти 60% беззалоговых кредитов выданы на срок более трех лет.

Что происходит в банках

  • После введения ПДН, у некоторых игроков снизился прирост портфелей кредитов наличными, следует из статистики Frank RG. В октябре и ноябре (данных за декабрь еще нет) более слабый рост показали Почта Банк, Альфа-банк, «Хоум Кредит» и Тинькофф Банк. ВТБ и «Ренессанс кредит» в ноябре столкнулись с сокращением портфеля таких ссуд. РБК направил запросы в 15 банков — лидеров в этом сегменте.
  • Введение ПДН повлияло на весь рынок, утверждает представитель ВТБ, добавив, что банк «в прошлом году продемонстрировал рост по кредитному портфелю во всех сегментах».
  • Рост замедляется естественным образом, рынок достиг насыщения, говорит вице-президент, директор департамента кредитных рисков «Ренессанс кредита» Григорий Шабашкевич. По его словам, на динамику выдач повлияло поведение клиентов. «Еще в середине прошлого года банки заметили ухудшение платежной дисциплины заемщиков в целом по рынку и ужесточили свою кредитную политику. Поэтому снижение объемов выдач в четвертом квартале, скорее, стало следствием «закручивания» гаек со стороны банков. Оценить в цифрах влияние ПДН пока проблематично», — отмечает Шабашкевич.
  • «Начиная с октября прошлого года рост рынка нецелевого кредитования в России по отношению к 2018 году фактически остановился», — констатирует директор департамента нецелевого кредитования Русфинанс Банка (группа Росбанка) Оксана Черненко. Она связывает эту тенденцию с введением ПДН. «Русфинанс Банк изменил требования к заемщикам в части подтверждения дохода, следуя тенденциям рынка. К концу ноября мы скорректировали нашу модель, что позволило отыграть позиции в декабре», — добавила она.
  • В Тинькофф Банке снижение выдач тоже связывают с мерами ЦБ. «Частично это связано с ПДН, частично — мы во второй половине года решили стать немного более консервативными и брать только лучших клиентов», — заявил представитель банка.
  • Кредитную политику корректировало и «Открытие», сообщила член правления банка Ирина Кремлева. Она уточнила, что, несмотря на это, объемы продаж продолжили расти.
  • В Альфа-банке, МКБ, Промсвязьбанке, Райффайзенбанке и Совкомбанке заявили, что введение ПДН не сказалось на динамике выдач необеспеченных ссуд и кредитных карт. В Сбербанке отказались от комментариев. 
Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, потребкредиты
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