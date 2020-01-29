Банки снизили выдачу кредитов населению на фоне ограничений ЦБ

Падение выдач кредитов — следствие регуляторного давления на банки в части введения ПДН, считает гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин, напоминая, что правила предоставления беззалоговых кредитов изменились именно с четвертого квартала прошлого года. Введение ПДН «наложило свой отпечаток» на динамику выдач, констатировал и директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Новые требования, призванные охладить рынок, ЦБ ввел, чтобы снизить интерес банков к работе со слишком закредитованными гражданами: чем выше ПДН заемщика, тем больше такой кредит требует капитала. До этого в 2019 году портфель необеспеченных кредитов каждый месяц демонстрировал рост более чем на 20% (год к году), опережая динамику ипотеки и вызывая обеспокоенность ЦБ.

«Стагнация в объемах выдач в четвертом квартале 2019 года обусловлена ПДН примерно на 15–20%», — говорит гендиректор ОКБ Артур Александрович, указывая в качестве существенного фактора замедления снижение спроса на кредиты со стороны качественных клиентов с низким уровнем долговой нагрузки: их «просто стало гораздо меньше, чем ранее».

Расчет долговой нагрузки заемщиков — не самый значимый фактор для охлаждения рынка, полагает аналитик Fitch Антон Лопатин. По его словам, замедление темпов необеспеченного кредитования в первую очередь связано с ужесточением стандартов выдач самими банками.

ЦБ недоволен скоростью

По данным Банка России, в декабре прирост розничного портфеля банков был ниже, чем в ноябре, — 1% против 1,3%. В годовом выражении портфель увеличился лишь на 18,6%, что ниже итогов 2018 года. Эффект на рынок оказали ограничительные меры ЦБ, говорится в докладе.

Хорошо, что темп роста необеспеченного потребительского кредитования замедляется. Не очень хорошо, что замедляется пока не очень сильно», — сообщил журналистам глава департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов. По его словам, заметное охлаждение необеспеченной розницы пришлось на последние три месяца, но регулятор располагает лишь предварительными данными за декабрь прошлого года. По прогнозу ЦБ, в 2020 году темпы роста необеспеченного кредитования замедлятся до 10%.

В начале года стагнация выдач в необеспеченной рознице сохранится, считает Александрович. По оценкам ОКБ, в первом и во втором квартале объемы продаж будут заметно меньше показателей 2019 года. «Скорее всего, объемы выдачи потребительских кредитов в первом квартале будут традиционно низкими в силу сезонного фактора. Со второго квартала можно ожидать слабо восходящего тренда», — говорит Лагуткин из БКИ «Эквифакс». В НБКИ считают, что выдачи беззалоговых ссуд восстановятся уже во втором квартале. «Корректировка риск-политик банков, связанная с введением ПДН, уже реализована», — поясняет Волков.

Говорить об устойчивом охлаждении рынка необеспеченной розницы пока преждевременно, считает директор-руководитель направления банковских рейтингов НКР Михаил Доронкин. По его словам, более показательными будут результаты первого квартала 2020 года.

Регуляторные меры усилили нагрузку на капиталы банков, но буферы капитала большинства розничных банков позволяют им наращивать кредитные портфели адекватными темпами, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Балясова, не исключая, что ЦБ может ввести дополнительные ограничения для банков.

ЦБ в своем докладе обратил внимание на то, что банки увеличивают сроки выдаваемых кредитов, чтобы обойти ПДН, снизив месячный платеж. По оценкам регулятора, почти 60% беззалоговых кредитов выданы на срок более трех лет.