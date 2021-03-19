Греф допустил рост ставок по кредитам и вкладам после решения ЦБ

«Сбер» может скорректировать предложения по кредитам и вкладам для населения уже на следующей неделе, сообщил Герман Греф. Другие банки тоже рассматривают повышение ставок, но будут делать это с оглядкой на рынок

Герман Греф (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Сбербанк в ближайшее время может повысить ставки по розничным кредитам, сообщил журналистам президент кредитной организации Герман Греф. Так он прокомментировал решение Банка России о повышении ключевой ставки на 0,25 п.п., до 4,5% годовых.

«По кредитам физическим лицам мы пока никак не реагируем на это (рост ключевой ставки. — РБК), но, наверное, в ближайшие недели рассмотрим эту ситуацию. Вполне возможно, что будет небольшая корректировка вверх», — сказал топ-менеджер, добавив, что плавающие ставки по корпоративным кредитам «автоматически» изменятся вслед за решением регулятора.

Глава «Сбера» также добавил, что рост ставок по розничным кредитам, скорее всего, отразится на доходности сберегательных продуктов для физлиц. «Мы будем, может быть, на следующей неделе смотреть на всю ситуацию, и если будут подниматься ставки на активной стороне, то, наверное, и на пассивной тоже будут подниматься. Но это не очень значимое повышение, поэтому пока с таким повышением ставки каких-либо значимых последствий не произойдет», — отметил он.

В пятницу, 19 марта, Банк России впервые с 2018 года вернулся к ужесточению денежно-кредитной политики. В комментарии регулятора отмечалось, что инфляция «складывается выше прогноза» (на 15 марта рост цен составил 5,8%). Большинство экономистов ожидали сохранения показателя, однако аналитики «Сбера» были в числе тех, кто прогнозировал рост в марте.