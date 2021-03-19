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Финансы ,  
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Греф допустил рост ставок по кредитам и вкладам после решения ЦБ

«Сбер» может скорректировать предложения по кредитам и вкладам для населения уже на следующей неделе, сообщил Герман Греф. Другие банки тоже рассматривают повышение ставок, но будут делать это с оглядкой на рынок
Герман Греф
Герман Греф (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Сбербанк в ближайшее время может повысить ставки по розничным кредитам, сообщил журналистам президент кредитной организации Герман Греф. Так он прокомментировал решение Банка России о повышении ключевой ставки на 0,25 п.п., до 4,5% годовых.

Банк России повысил ставку впервые с 2018 года
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Эльвира Набиуллина

«По кредитам физическим лицам мы пока никак не реагируем на это (рост ключевой ставки. — РБК), но, наверное, в ближайшие недели рассмотрим эту ситуацию. Вполне возможно, что будет небольшая корректировка вверх», — сказал топ-менеджер, добавив, что плавающие ставки по корпоративным кредитам «автоматически» изменятся вслед за решением регулятора.

Глава «Сбера» также добавил, что рост ставок по розничным кредитам, скорее всего, отразится на доходности сберегательных продуктов для физлиц. «Мы будем, может быть, на следующей неделе смотреть на всю ситуацию, и если будут подниматься ставки на активной стороне, то, наверное, и на пассивной тоже будут подниматься. Но это не очень значимое повышение, поэтому пока с таким повышением ставки каких-либо значимых последствий не произойдет», — отметил он.

В пятницу, 19 марта, Банк России впервые с 2018 года вернулся к ужесточению денежно-кредитной политики. В комментарии регулятора отмечалось, что инфляция «складывается выше прогноза» (на 15 марта рост цен составил 5,8%). Большинство экономистов ожидали сохранения показателя, однако аналитики «Сбера» были в числе тех, кто прогнозировал рост в марте.

В Сбербанке допустили повышение ключевой ставки ЦБ уже в марте
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Фото:Андрей Любимов / РБК

Реакция других банков

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РБК направил запрос в топ-20 банков. Некоторые из них сообщили о возможном пересмотре условий по депозитам и кредитам, не назвав конкретных сроков.

  • «ВТБ не исключает повышения ставок в рамках своей линейки депозитов, однако решение будет принимать с учетом действий других игроков», — сказал представитель ВТБ.
  • «Повышение ключевой ставки ЦБ приведет к тому, что ряд банков повысит ставки по своим продуктам. Тем не менее революционного изменения текущей ситуации мы не ожидаем», — отметил руководитель управления клиентского счастья и монетизации Райффайзенбанка Кирилл Матвеев, не раскрыв планов самого Райффайзенбанка.
  • «Мы ожидаем, что ставки на рынке как по вкладам, так и по кредитам вырастут на 0,25–0,5%, и будем принимать решения, исходя из тенденций рынка», — оценивает зампред правления Абсолют Банка Антон Павлов.

Крупные российские банки начали повышать ставки по вкладам и накопительным счетам с середины февраля, после того как ЦБ оставил ключевую ставку неизменной. Тогда председатель ЦБ Эльвира Набиуллина поясняла, что цикл смягчения денежно-кредитной политики завершен.

В Сбербанке допустили повышение ключевой ставки ЦБ уже в марте
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

С того момента сезонные депозиты, в частности, запускали Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, «Юникредит», Азиатско-Тихоокеанский Банк, а также банки «Дом.РФ», «Санкт-Петербург» и «Россия», следует из данных портала banki.ru. Россельхозбанк, Ситибанк, МТС Банк поднимали ставки, а Хоум Кредит Банк и Экспобанк сообщали о пересмотре условий по депозитам физлиц.

По данным ЦБ, в первой декаде марта средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 российских банках составила 4,53%. Показатель незначительно скорректировался по сравнению с последней декадой февраля, но лишь на 0,2 п.п. превышает исторический минимум.

Февральское решение ЦБ не отразилось на кредитных ставках коммерческих банков. По статистике Объединенного кредитного бюро, в феврале полная стоимость кредитов (ПСК), выданных физлицам, снизилась практически по всем видам продуктов. Так, ставки по ипотеке обновили исторический минимум, упав до 8,6%, а по потребительским ссудам сохранились на уровне 15,8%.

Автор
Юлия Кошкина
банки Сбербанк кредиты вклады
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Финансы
В Сбербанке допустили повышение ключевой ставки ЦБ уже в марте
Финансы
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