Россияне из-за пандемии урезали траты по кредиткам до минимума за 5 лет

Владельцы кредитных карт в апреле стали в среднем тратить меньше половины доступного им лимита — 47,4%, подсчитали в НБКИ. За месяц самоизоляции доля расходуемых по кредиткам средств откатилась к уровню начала кризисного 2015 года

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Месяц самоизоляции в российских регионах серьезно повлиял на желание держателей кредитных карт покупать в долг: уровень утилизации кредиток (доля используемого лимита по карте) в апреле упал ниже половины, до 47,4%, а еще в марте он составлял 53,1%, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) по просьбе РБК. Это самое серьезное снижение за пять лет, а сам показатель утилизации вернулся к уровню января—февраля 2015 года.

Доля, или уровень, утилизации — часть лимита по кредитной карте, которую использует заемщик. Если банк выдал кредитную карту, а заемщик ее ни разу не использовал, уровень утилизации считается нулевым. Объединенное кредитное бюро (ОКБ) и БКИ «Эквифакс», которые вместе с НБКИ входят в топ-3 крупнейших бюро на рынке, не смогли оперативно предоставить данные. Снижение уровня утилизации подтверждают в «Открытии» и Райффайзенбанке, представитель ВТБ сообщил, что утилизация кредиток банка практически не снижается.

Сокращение утилизации — нетипичная реакция потребителей на кризис, отмечает начальник управления кредитных карт «Открытия» Федор Портных. «Обычно в кризисный период утилизации по картам несколько увеличиваются, так как траты более или менее остаются стабильными, а объем погашений снижается», — поясняет он.