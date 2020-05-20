Россияне из-за пандемии урезали траты по кредиткам до минимума за 5 лет

В кризисные месяцы 2014–2015 годов доля утилизации сначала незначительно снизилась, а потом начала резко расти, напоминает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Сейчас коррективы в поведение держателей кредиток внесла самоизоляция, утверждает старший аналитик агентства Moody’s Семен Исаков: «В условиях карантина большинство клиентов резко сократили уровень своих повседневных расходов, но продолжали получать заработную плату. В результате у них образовалась свободная ликвидность, что позволило направить свободные денежные потоки на снижение утилизированных кредитных лимитов. В 2014 году клиенты находились в совершенно других условиях, когда цены резко росли, уровень номинальных повседневных расходов также резко увеличивался, а зарплаты сильно не повышались».
Как самоизоляция влияет на потребление
К середине апреля 44% россиян сообщили о сокращении расходов на потребление и отказе покупать привычные товары, следует из опроса Банка России. Такие решения принимали 69% из тех, кто признался в серьезном ухудшении финансового положения. В основном россияне сократили расходы на продукты, лишь 12% опрошенных снизили траты на непродовольственные товары, в том числе из-за изменения образа жизни.
Следующий опрос ЦБ, по итогам второй половины апреля, показал небольшой рост доли сокративших потребление — до 46%.
Снижение трат на фоне самоизоляции фиксировали и крупные банки. По оценкам Сбербанка, расходы населения на товары и услуги в апреле упали на 26,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Как россияне сокращают расходы по кредиткам
РБК направил вопросы в топ-15 банков по портфелю кредитных карт. Большинство ответивших зафиксировали в апреле сокращение оборотов по кредитным картам.
- В ВТБ обороты упали примерно на 40% по сравнению с предыдущими месяцами, сказал представитель банка.
- Первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский утверждает, что активность обладателей карты рассрочки «Халва» в апреле снизилась незначительно по сравнению с рекордными показателями марта—февраля.
- В «Открытии» спад оборотов по кредиткам в прошлом месяце измеряется двузначными цифрами, сообщил Федор Портных. «Наибольшее снижение наблюдается в сегменте премиальных карт и карт, созданных для путешественников», — уточнил он.
- В ОТП-банке наблюдают смену приоритетов покупателей. «Обороты [по кредитным картам] неплохо выглядят только в категориях «супермаркеты», «аптеки» и «образовательные услуги». Упали обороты по всей категории «рестораны», но выросли обороты по сервисам доставки. В регионах сильно растут обороты в магазинах с продажей алкоголя», — перечислил представитель банка.
- Клиенты пока просто снижают побочное потребление, считает руководитель направления развития кредитных карт Райффайзенбанка Дмитрий Коловский: «Откладывают ремонт или большие покупки, перестали путешествовать, а также уменьшили ежедневные траты на кафе и рестораны, мелкие ежедневные покупки». По словам банкира, это не эффект кризиса в обычном понимании, когда он связан с риском неплатежей.
- Опасения заемщиков все же повлияли на использование кредитных карт, считает аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский: «Многие люди почувствовали снижение доходов. В этой ситуации закономерным шагом является ограничение кредитной нагрузки на семейные бюджеты». Такая реакция на кризис — признак роста финансовой грамотности среди россиян, полагает он.
Как замечает Алексей Волков, в последнее время банки ужесточали риск-оценки в сегменте кредитных карт, поэтому основная масса держателей кредиток — «хорошие» заемщики. «Они держат кредитные карты скорее про запас и в условиях экономической неопределенности не спешат наращивать обязательства», — пояснил он. В НБКИ не исключают, что в ближайшем будущем желание россиян обращаться к заемным средствам может измениться.
Как кризис повлияет на сегмент кредитных карт
По оценкам НБКИ, в апреле российские банки оформили всего 310 тыс. новых кредитных карт, что на 63,5% меньше результатов марта. Совокупный объем лимита по выданным картам составил 19 млрд руб. (-64,7% к марту). Из данных ОКБ следует, что выдачи кредиток за месяц упали на 73% в количественном и на 77% в денежном выражении.
Банки также начали принимать меры, чтобы снизить риски по уже выданным картам: в апреле крупные игроки стали сокращать объем доступных средств для держателей кредиток, писал РБК. Статистика бюро кредитных историй подтверждает этот тренд для всего рынка.
ОКБ зафиксировало сокращение среднего лимита по картам на 2,3%, до 72,6 тыс. руб., сообщил гендиректор бюро Артур Александрович. По оценкам НБКИ, показатель снизился на 3,3%. Но сокращение лимитов оказалось не таким значительным, как спад утилизации, подчеркивает Алексей Волков.
Сокращение выдач и кредитных лимитов сейчас характерно для всей розницы, а не только для кредитных карт, отметил замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. Он считает, что банки будут принимать решение о развитии сегмента кредиток в зависимости от маржи и своей готовности абсорбировать убытки в будущем.
«Снижение уровня утилизации кредитных карт обычно приводит к снижению банковских доходов, как процентных, так и комиссионных. Что касается балансовых показателей, то это приводит к снижению рискованных активов, что положительно влияет на достаточность капитала», — отмечает Исаков из Moody’s. Он считает, что банки могут временно ужесточить подходы к работе с держателями кредиток, но в долгосрочной перспективе этот сегмент останется привлекательным для бизнеса.
Чем выше уровень утилизации кредитной карты, тем выше вероятность дефолта. Банки учитывают это в своих риск-моделях, утверждает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Но, по его словам, апрельское снижение утилизации вряд ли изменит взгляды кредиторов на этот сегмент, так как разовые колебания обычно не учитываются при прогнозировании. «Прежде чем принять стратегическое решение о выходе из какого-либо сегмента, банки должны убедиться в долгосрочном характере изменений на рынке», — поясняет он. Принципиально важной для банков будет динамика рынка во второй половине года, уверен Волков.