Набиуллина объявила о завершении цикла снижения ставок

На заседании 12 февраля совет директоров Центрального банка не рассматривал вопрос о снижении ставки, сказала глава Банка России — впрочем, как и вопрос о ее повышении. «Мы в основном рассматривали вопрос о сохранении ставки и обсуждали возможные сроки и темпы нейтрализации ставки, но пока здесь недостаточно данных, чтобы была какая-то определенность», — заметила глава ЦБ.

Решение по ставке ЦБ принимал на фоне превышения инфляцией рубежа в 5% (впервые с весны 2019 года): годовой рост цен в январе составил 5,2%. По словам Набиуллиной, в феврале — марте инфляция может достичь пика в 5,5%, после чего начнет снижаться. В дальнейшем, если прогноз инфляции стабилизируется на уровне близком к 4%, Банк России будет «возвращаться к нейтральной денежно-кредитной политике», следует из ее слов. Комментируя предложение МВФ снизить ставку на 0,5 п.п. в 2021 году, то есть опустить ее ниже 4%, Набиуллина сказала, что фонд, скорее всего, исходил из более дезинфляционного сценария. ЦБ, наоборот, считает, что ситуация развивается ближе к проинфляционному сценарию.

Когда возможно повышение ставки

В своем релизе Банк России ужесточил сигнал по сравнению с декабрьским заседанием, впервые затронув тему нормализации денежно-кредитных условий, отметил в комментарии старший аналитик ВТБ Капитал по России и СНГ Александр Исаков. ЦБ заменил фразу о возможном потенциале снижения ставки следующей формулировкой: «при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике».

Банк России также повысил прогноз по инфляции на 2021 год — с 3,5–4% до 3,7–4,2%, отметив, что восстановление спроса происходит быстрее и носит более устойчивый характер, чем ожидалось ранее. При этом сохраняются ограничения со стороны предложения, что продолжает оказывать повышательное давление на цены.

По оценке экономиста Citibank Ивана Чакарова, ключевая перемена в сегодняшнем сообщении регулятора — тон и посыл, которые полностью исключили какие-либо намеки на то, что дезинфляционные факторы могут преобладать над проинфляционными. «Центральный банк предвидит, что инфляция может преподнести сюрпризы с точки зрения роста в этом году», — написал экономист в обзоре.

У экспертов пока нет единого мнения, когда ЦБ может перейти к повышению ставки. «ВТБ Капитал» исходит из того, что годовая инфляция в 2021 году будет ниже обозначенной регулятором цели в 4% (инфляция вернется к 4% уже в мае–июне). «Мы по-прежнему ожидаем, что вплоть до конца первого квартала 2022 года Банк России будет поддерживать ключевую ставку без изменений на уровне 4,25%», — прогнозирует Исаков. Citibank ожидает одного повышения ставки на 0,25 п.п. до конца когда и возвращения к нейтральной политике к концу 2022 года.

Главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев, в свою очередь, считает, что в условиях действующих принципов западных центробанков и «скорого перехода бюджетной системы в режим консолидации» (снижения бюджетных расходов, выросших в кризис - РБК) оправданным может стать удержание ключевой ставки вблизи 4,5%. Повысить ее ЦБ может в середине или конце 2021 года, прогнозирует он.

Как поведут себя ставки по вкладам и кредитам

Ставки по депозитам будут стагнировать в ближайшие месяцы, считает старший кредитный эксперт рейтингового агентства Moody’s Ольга Ульянова: «Потом мы можем увидеть небольшое повышательное давление, в зависимости от динамики выхода из кризиса и спроса на новые кредиты. Чем больше ресурсов понадобится банкам для кредитования, тем более склонны они будут рассматривать возможность повышения ставок по вкладам»

Ставки по вкладам будут подниматься по мере формирования консенсуса относительно неизбежности перехода к нейтральной денежно-кредитной политике, говорит старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. «Вероятнее всего, банковский сектор понемногу начнет повышать ставки по депозитам уже в течение ближайших месяцев», — добавляет он.

«Снижение базового уровня доходности вкладов наблюдалось вплоть до февраля, но его темпы замедлялись, особенно если очистить их от влияния сезонных акций. Как результат, по итогам года половина кредитных организаций столкнулась с оттоком вкладчиков», — напоминает управляющий директор по валидации "Эксперт РА" Юрий Беликов. На этом фоне в крупнейших банках произошел рост доли средств населения на счетах до востребования, то есть пассивы стали менее устойчивыми и прогнозируемыми.

«Все это вкупе с сохранением ключевой ставки на текущем уровне может мотивировать банки пересматривать ставки по вкладам в сторону их повышения, пытаясь удержать клиентов», — говорит эксперт. Хотя в краткосрочной перспективе этот рост будет очень сдержанным. «Розничные клиенты уже заинтересовались фондовыми и иными альтернативными инструментами. И теперь только лишь ставками (тем более с учетом предела их возможного роста) их уже не удержать», — полагает он.

Вряд ли изменятся и ставки по потребкредитам. «За качественных заемщиков по-прежнему наблюдается высокая конкуренция, поэтому повышение кредитных ставок, если и будет происходить, то только точечно», — указывает Ульянова. В других сегментах динамика ставок может сложиться иначе: основной «кандидат» на рост кредитных ставок, по словам аналитика, это сегмент кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ), где массовые выдачи 2020-года, произведенные по льготным ставкам, будут постепенно замещаться коммерческим кредитованием.

«Динамика ставок по кредитам и так отставала от депозитных продуктов. Сейчас ставки стабилизируются. Некоторый рост среднего уровня ставок может произойти по ипотеке, но не из-за ключевой ставки, а из-за вероятных ограничений программы льготной ипотеки», — ожидает Беликов.