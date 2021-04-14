₽125 млрд не смогли оторваться от земли

крупнейшие российские авиакомпании отчитались об убытках в 2020 году

Чистый убыток крупнейших перевозчиков составил почти ₽125 млрд. Но даже после снятия многих ограничений на полеты и расширения внутренних перевозок значительной положительной динамики в 2021-м аналитики не ждут

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Суммарный чистый убыток 15 крупнейших пассажирских авиакомпаний России по итогам 2020 года составил почти 125 млрд руб. против 4 млрд руб. прибыли годом ранее. Это следует из опубликованной бухгалтерской отчетности перевозчиков за 2020 год, которую проанализировал РБК.

На долю этих авиакомпаний в прошлом году пришлось 93,5% всего пассажиропотока, следует из информации Росавиации. Основную часть убытков сгенерировала крупнейшая авиакомпания «Аэрофлот» (96,53 млрд руб.), далее — «Уральские авиалинии» (5,85 млрд руб.) и «Сибирь» (бренд S7; 5,23 млрд руб.).

«Уровень убытков в отрасли, безусловно, беспрецедентный, особенно с учетом того, что отрасль остается убыточной уже несколько лет», — заявил РБК Сергей Зайцев, старший эксперт авиационной практики Bain & Company.

В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) ранее прогнозировали убытки от операционной деятельности российских авиакомпаний в 2020 году еще больше — 200–250 млрд руб. «Чистый убыток показывает не все [в деятельности авиакомпаний], надо смотреть его источник. В своей работе мы оцениваем данные формы № 67-ГА (Отчет о финансовой деятельности авиапредприятий и организаций воздушного транспорта. — РБК), в которой идет речь об операционных результатах», — отметил представитель АЭВТ.

Почему компании получили такие убытки

Основная причина убытков — падение пассажиропотока из-за коронавирусных ограничений на 46%, до 69 млн человек, и приостановка полетов за рубеж в конце марта 2020 года. В итоге гражданская авиация откатилась по числу пассажиров к показателям прошлого десятилетия: в 2011 году российские компании перевезли 64 млн, в 2012-м — 74 млн.

У «Аэрофлота» перевозки упали сильнее, чем средний показатель по отрасли, — на 61%, до 14,6 млн человек. Еще в 2019 году 53% пассажиров этого перевозчика приходились на международные направления (у остальных компаний — лишь 42%), которые сильнее всего и пострадали в 2020-м. По данным Росавиации, международные перевозки российских авиакомпаний упали в 4,2 раза, с 55,07 млн до 13,09 млн человек. «Логично, что убытки «Аэрофлота» будут в разы больше убытков остальных российских авиакомпаний, которые, во-первых, меньше и, во-вторых, имеют большую долю внутренних перевозок», — говорит аналитик «ВТБ Капитала» Елена Сахнова.

При этом чистый убыток всей группы «Аэрофлот» (то есть с учетом авиакомпаний «Россия» и «Победа») по МСФО за 2020 год составил 123,2 млрд руб. против чистой прибыли 13,5 млрд руб. годом ранее. «Благодаря положительной динамике и масштабам внутреннего рынка группа «Аэрофлот» во второй половине года смогла восстановить около половины емкостного предложения (количество рейсов. — РБК), что является лучшим результатом среди европейских авиакомпаний, согласно исследованию аналитического агентства CAPA», — отмечал заместитель гендиректора группы по коммерции и финансам Андрей Чиханчин. Но «сохранение масштабных ограничений на международные полеты и закрытых границ в связи с пандемией является существенным негативным фактором, продолжающим оказывать определяющее влияние на авиационную отрасль в целом и на группу «Аэрофлот» в частности, подчеркивал он. РБК направил запрос в «Аэрофлот».

«Уральские авиалинии» и S7, на которые в сумме пришлось 9% всех убытков, недосчитались 41 и 12% пассажиров соответственно по итогам 2020 года. «Уральские авиалинии» по итогам 2020 года сохранили пятое место по объему перевозок (5,6 млн человек). S7 в допандемийном 2019-м занимала второе место на внутреннем рынке по пассажиропотоку и продолжила наращивание доли в 2020 году (перевезла 12,35 млн), отмечает аналитик корпоративных рейтингов Национального рейтингового агентства Алла Юрова. Но с апреля 2020 года авиакомпания лидирует на российском рынке по количеству перевезенных пассажиров. На внутренних линиях в 2020 году трафик S7 снизился на 13%, тогда как пассажиропоток всех российских авиакомпаний на этом направлении упал на 23%, добавила она.

К тому же S7 смогла реализовать набор антикризисных мер, включая начало перевозок грузов и сокращение затрат на персонал, что позволило избежать более серьезных убытков, отмечает исполнительный директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. По его словам, устойчивость S7 также поддерживалась многолетним развитием трансферных перевозок через Новосибирск. «В то время как перевозчики, развивающие хабовую модель в московских аэропортах, пострадали из-за жесткого локдауна в российской столице, S7 пришлось легче, так как уже несколько лет важным стыковочным узлом для этой авиакомпании является новосибирский аэропорт Толмачево», — отметил он. Представитель S7 отказался от комментариев, РБК направил запрос в пресс-службу «Уральский авиалиний».

Кто закончил год «в плюсе»

Единственная российская авиакомпания из топ-15, закончившая 2020 год с чистой прибылью, — лоукостер «Победа» — 1,4 млрд против 4,9 млрд руб. годом ранее. «Получение прибыли в 2020 году для авиационной отрасли равносильно чуду», — говорил ранее представитель «Победы». Пассажиропоток лоукостера, который на два месяца (апрель—май) полностью прекращал полеты, в прошлом году сократился лишь на 12%, до 9,1 млн человек (3-е место).

Лучшую динамику по пассажиропотоку в прошлом году показала авиакомпания «Азимут» (ее совладельцем является глава совета директоров Внуково Виталий Ванцев), которая специализируется на полетах на юг России, — снижение на 2%, до 1,2 млн человек. Председатель совета директоров «Азимута» Павел Удод в конце марта заявил РБК, что и этот перевозчик завершил 2020 год с небольшой прибылью. Но, согласно опубликованной отчетности, «Азимут» в итоге получил 145,9 млн руб. чистого убытка против прибыли на уровне 84,5 млн руб. в 2019 году.

«Мы действительно рассчитывали закончить 2020 год с символической чистой прибылью. Но в итоге, «на бумаге», получили чистый убыток. По факту у нас положительный денежный поток», — пояснил сейчас Удод РБК такой результат. Убыток «на бумаге» может быть связан с особенностями учетной политики и взаимоотношений с лизинговыми компаниями (обязательства по лизингу могут частично вычитаться из прибыли компании), говорил ранее РБК топ-менеджер другой авиакомпании. По словам Удода, при этом по итогам 2020 года «Азимут» не увеличил кредитный портфель.

Прогнозы на 2021 год

В 2021 году пассажирская авиация также понесет финансовые потери, прогнозируют аналитики «ВТБ Капитала». Они могут составить около трети от совокупного чистого убытка 2020 года, то есть около 40 млрд руб. из 131 млрд руб. (оценка «ВТБ Капитала» по 35 крупнейшим авиакомпаниям).

Этот год, вероятно, будет также крайне сложным, с учетом ограниченного восстановления международного авиасообщения и вынужденной переориентации больших емкостей на внутренний рынок, полагает Зайцев. Конкуренция на внутрироссийских направлениях будет расти, в том числе из-за приостановки полетов в Турцию с 15 апреля по 1 июня (осталось два регулярных рейса в неделю между Москвой и Стамбулом) — главного зарубежного рынка для российских авиакомпаний. И никто не даст гарантии, что рынок международных пассажирских авиаперевозок не продолжит сжиматься, добавил эксперт.

«Закрытие полетов в Турцию — проблема, но не столь масштабная по сравнению с общими трудностями, с которыми столкнулись авиакомпании на фоне глобального сокращения авиаперевозок», — считает старший аналитик «Атона» Михаил Ганелин. Российские перевозчики адаптировались к работе в условиях крайне усеченного международного рынка и сделали акцент на перевозку пассажиров по России, так как на перемещение людей между регионами нет ограничений, поэтому внутренний авиарынок практически восстановился, добавил он. Благодаря развитию внутрироссийского рынка авиакомпании перевезли в марте 2021 года такое количество пассажиров, что и годом ранее, — 6,5 млн, сообщала Росавиация.

«Аэрофлот», у которого простаивало почти 25% парка из 221 самолета из-за приостановки рейсов за рубеж, решил перенаправить их на полеты на юг России, заявил РБК на прошлой неделе гендиректор группы Михаил Полубояринов. Перед группой стоит задача — летать максимально много, улучшая финансовый результат, добавлял источник в компании. В прошлом году эта задача была невыполнима из-за коронавирусных ограничений, теперь «Аэрофлот» от месяца к месяцу наращивает пассажиропоток, и летом 2021 года пассажиров будет заведомо больше, добавил он.

Но быстрее всех будет расти «Победа», у которой амбициозная стратегия по наращиванию трафика, прогнозирует Сахнова. Глава «Победы» Андрей Калмыков анонсировал, что ее пассажиропоток в 2021 году увеличится в 1,5 раза, до 13,5 млн человек. После майских праздников лоукостер, базирующийся во Внуково, начинает летать из второго московского аэропорта — Шереметьево. При этом рост компании будет в том числе и органический, так как лоукостер низкими тарифами стимулирует летать тех пассажиров, которые не полетели бы другой авиакомпанией, указывает эксперт.