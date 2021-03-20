Две российские авиакомпании смогли избежать убытков в год пандемии

Как «Победа» и «Азимут» нарастили долю рынка и избежали убытков

В 2020 году весь российский авиарынок упал почти вдвое, с 128,1 млн до 69,2 млн человек. «Победа» снизила перевозки лишь на 11,7%, до 9,1 млн человек, переместившись с четвертого на третье место среди крупнейших авиакомпаний — впереди нее только «Аэрофлот» и S7. Доля ее рынка увеличилась с 8% до 13,1%.

«Азимут» сократил количество пассажиров еще меньше — на 2,1% (до 1,22 млн человек), поднявшись сразу с 18-го места на 11-е. «Пассажиропоток сократился лишь на 2%, но пассажирокилометры (количество пассажиров, умноженное на расстояние их перевозки. — РБК) мы превысили на 2%. То есть фактически мы остались на уровне 2019 года», — сказал РБК председатель совета директоров компании Павел Удод.

Лучше результат показала только компания «ЧукотАвиа», которая преимущественно занимается перевозками по Чукотке и по итогам 2020 года сократила их объем лишь на 1,7%, до 40,4 тыс. человек (она заняла 35-е место), следует из данных Росавиации.

«Победа», которая полностью прекращала полеты в апреле—мае 2020 года из-за коронавируса, по итогам года получила 1,4 млрд руб. чистой прибыли (в 3,5 раза меньше показателя 2019 года), говорится в отчете компании по РСБУ. По данным МСФО, ее скорректированная чистая прибыль упала еще сильнее — в 19 раз, с 3,98 млрд руб. до 207 млн руб., следует из презентации группы «Аэрофлот», опубликованной 11 марта. Этот показатель учитывает убытки по курсовым разницам из-за переоценки лизинговых обязательств на 10,1 млрд руб. (в 2019 году, наоборот, была прибыль по курсовым разницам на 5,9 млрд руб.), указано в документе.

«Получение прибыли в 2020 году для авиационной отрасли равносильно чуду», — сказал РБК представитель «Победы».

По словам Удода, «Азимут» тоже закончил 2020 год без убытков, но величина прибыли «символическая» — несколько десятков миллионов рублей. «Итоговый отчет пока не готов, но этот показатель будет примерно на уровне 2019 года, когда мы получили 90 млн руб. чистой прибыли по РСБУ», — уточнил он.

Динамика пассажиропотока авиакомпаний «Азимут» и «Победа» в 2020 году была наилучшей среди крупных российских перевозчиков, замечает старший аналитик корпоративных рейтингов Национального рейтингового агентства Алла Юрова. По ее словам, это связано с фокусом на популярные внутренние направления: внутренний рынок сократился на 23,1% при падении общего показателя на 46%. Доля внутрироссийских перевозок у этих авиакомпаний исторически одна из самых высоких — в 2019 году на них пришлось более 90% пассажиров «Азимута» и 77% клиентов «Победы», добавляет она.

Как компаниям удалось остаться в плюсе

«Победа» приостановила операционную деятельность, когда почти никто не летал из Москвы и сильно упали перевозки в регионах. Представитель компании объяснял, что это позволит ей «сосредоточить ресурсы на антикризисной программе», то есть не нести убытки в самые сложные для авиации два месяца — в апреле и мае 2020 года.

Перед возобновлением полетов в июне гендиректор «Победы» Андрей Калмыков пообещал существенно снизить цены. «Мы прекрасно понимаем, что сейчас даже по нашим привычным тарифам у людей просто нет возможности купить билеты. Мы провели колоссальную работу, чтобы в летнем сезоне 2020 года снизить среднюю цену билетов в два-три раза относительно прошлогоднего сезона», — заявлял он.

Убыточные перевозки Несмотря на то что пассажиропоток постепенно растет, экономика перевозок остается «убыточной», заявил в июле 2020 года заместитель гендиректора по стратегии S7 Group (крупнейшая частная авиакомпания) Григорий Давыдов. «В условиях закрытых границ на рынке внутренних перевозок образовался значительный избыток емкостей, и авиакомпании вынуждены снижать средний тариф из-за острой конкурентной ситуации. Таким образом, перевозчики лишены возможности заработать в высокий для авиации сезон», — говорил он. Представитель S7 отказался раскрыть финансовые показатели компании. В 2019 году она получила 3,6 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ. По итогам девяти месяцев 2020 года «Уральские авиалинии», которые замыкают пятерку крупнейших авиакомпаний (5,6 млн пассажиров), получили чистый убыток на 4,3 млрд руб., а Utair (6-е место, 4,76 млн) — на 1,28 млрд руб., cледует из данных СПАРК. Пресс-службы этих перевозчиков также не раскрывают финансовые показатели.

Такое снижение тарифов позволило «Победе» сохранить заполняемость самолетов почти на докризисном уровне. По итогам 2020 года этот показатель составил 91,6%, что немного ниже 2019 года (94%), следует из презентаций «Аэрофлота». В среднем по рынку заполняемость кресел снизилась с 83,9% до 74,5%.

У «Азимута», который базируется в аэропортах Ростова-на Дону и Краснодара, в отличие от «Победы», на московское направление приходилось лишь 4% рейсов, на международные полеты — еще 2%, говорит Удод. «Мы сокращали количество полетов на Москву и за рубеж. Все остальные маршруты работали практически на 100%, мы ни одного маршрута не потеряли», — отметил он.

Основной сегмент «Азимута» — прямые межрегиональные перевозки, в основном полеты на юг России, которые оказались наиболее устойчивыми в пандемию коронавируса — на них было наименьшее падение количества рейсов и пассажиров. «Закрытие границ как раз перенаправило пассажиропоток на южные курорты — Сочи и другие города — и летом, и зимой», — добавляет Удод. У этого перевозчика заполняемость снизилась почти на 10 п.п., с 86,1% до 76,2%, но все равно оказалась выше лидеров рынка — «Аэрофлота» (66,9%) и S7 (73,1%).

Остаться в прибыли компании помогли и субсидии, решение о предоставлении которых власти приняли еще до пандемии, — поддержка региональной авиации и полетов в обход Москвы за счет федерального бюджета и региональных властей, продолжает Удод. Это предусмотрено постановлением правительства от 23 декабря 2013 года. Перевозчик также получает субсидии благодаря тому, что летает только на самолетах российского производства — Superjet. В 2020 году его флот увеличился с 11 до 13 самолетов, в апреле—мае 2021 года он должен вырасти до 15 таких лайнеров.

Авиакомпания «Азимут» концентрируется на выполнении среднемагистральных перевозок между югом и центральной частью России и продолжила развитие маршрутной сети: например, в 2020 году перевозчик запустил шесть новых маршрутов из своего хаба в Краснодаре, на часть из которых также распространяются субсидии, замечает Юрова. Для операционных показателей «Победы» сыграло роль позиционирование перевозчика в качестве лоукостера, что способствовало повышению лояльности потребителей к авиакомпании на фоне снижения реальных доходов населения и повышенного уровня неопределенности в экономике, заключает она.

Удод прогнозирует, что 2021 год будет лучше и по пассажиропотоку, и по финансовым показателям. В 2019 году на один Superjet «Азимута» приходилось 140 тыс. пассажиров, в 2020 году этот показатель снизился примерно до 115 тыс. В этом году компания рассчитывает достичь 140–145 тыс. пассажиров на один самолет, то есть хочет увеличить пассажиропоток почти вдвое, до более чем 2 млн человек.

«Победа» с мая помимо Внуково начинает летать из Шереметьево, в 2021 году она планирует увеличить свой флот, который состоит из Boeing 737-800, c 34 до 44 самолетов, а количество клиентов — в полтора раза, с 9 млн до 13,5 млн человек, заявил Калмыков 1 марта. По оценкам Bain & Company, на один самолет лоукостера приходится около 300 тыс. пассажиров в год.