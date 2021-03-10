«Аэрофлот» отчитался об убытке в 123 млрд руб. по итогам года пандемии

Выручка группы компаний снизилась на 55,4% по сравнению с прошлым годом, а пассажиропоток упал в два раза. При этом «Победа» закончила год с прибылью

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Группа компаний «Аэрофлот» («Победа», «Россия» и сам «Аэрофлот») по итогам 2020 года получила 123 млрд руб. чистого убытка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) против чистой прибыли в 13,5 млрд руб. годом ранее, следует из отчетности компании (.pdf).

При этом скорректированный чистый убыток без учета неденежной переоценки валютных обязательств по лизингу составил 113,1 млрд руб. Выручка снизилась на 55,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 302,1 млрд руб.

В четвертом квартале 2020 года чистый убыток «Аэрофлота» вырос до 43,8 млрд руб. (за тот же период 2019-го показатель составил 6,7 млрд руб.). Квартальная выручка составила 68 млрд руб., это на 55,8% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам заместителя гендиректора компании по коммерции и финансам Андрея Чиханчина, по итогам четвертого квартала группа «Аэрофлот» перевезла 7,1 млн пассажиров, из них 6,3 млн — на внутренних линиях. Показатель упал на 49,2% к году, следует из отчета на сайте авиаперевозчика: в четвертом квартале 2019-го пассажиропоток составил 13,9 млн человек.