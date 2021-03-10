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«Аэрофлот» отчитался об убытке в 123 млрд руб. по итогам года пандемии

Выручка группы компаний снизилась на 55,4% по сравнению с прошлым годом, а пассажиропоток упал в два раза. При этом «Победа» закончила год с прибылью
«Аэрофлот» AFLT ₽69,86 +0,29% Купить
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Группа компаний «Аэрофлот» («Победа», «Россия» и сам «Аэрофлот») по итогам 2020 года получила 123 млрд руб. чистого убытка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) против чистой прибыли в 13,5 млрд руб. годом ранее, следует из отчетности компании (.pdf).

При этом скорректированный чистый убыток без учета неденежной переоценки валютных обязательств по лизингу составил 113,1 млрд руб. Выручка снизилась на 55,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 302,1 млрд руб.

В четвертом квартале 2020 года чистый убыток «Аэрофлота» вырос до 43,8 млрд руб. (за тот же период 2019-го показатель составил 6,7 млрд руб.). Квартальная выручка составила 68 млрд руб., это на 55,8% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Убыток российских авиакомпаний в первом полугодии превысил ₽120 млрд
Бизнес
Фото:Сергей Коньков / ТАСС

По словам заместителя гендиректора компании по коммерции и финансам Андрея Чиханчина, по итогам четвертого квартала группа «Аэрофлот» перевезла 7,1 млн пассажиров, из них 6,3 млн — на внутренних линиях. Показатель упал на 49,2% к году, следует из отчета на сайте авиаперевозчика: в четвертом квартале 2019-го пассажиропоток составил 13,9 млн человек.

Всего в 2020 году пассажиропоток составил 30,1 млн человек, это в два раза меньше, чем в 2019-м (60,7 млн).

Выручка от регулярных пассажирских перевозок «Аэрофлота» за год снизилась на 59,5% по сравнению с прошлым годом и составила 225,7 млрд руб. (за четвертый квартал — падение на 63,2%, до 46,3 млрд руб.), что связано с сокращением пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса, говорится в отчете. При этом выручка от грузовых перевозок выросла за год на 38,8%, до 26,7 млрд руб.

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При этом «Победа» закончила год с прибылью, несмотря на то что в мае—апреле полностью приостанавливала деятельность, говорится в документе. Во втором полугодии пассажиропоток вырос на 7,6%. По состоянию на конец отчетного года в парке «Победы» находились 34 самолета.

Убытки всей мировой авиаотрасли на фоне кризиса, вызванного пандемией, составили $118 млрд, также отмечается в документе.

В первом полугодии 2020 года убыток от продаж (операционный убыток) 35 крупнейших российских пассажирских авиакомпаний, на которые приходится более 99% перелетов, составил 121 млрд руб., сообщил РБК заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров. Эта сумма была подсчитана на основе статистической отчетности компаний.

На фоне пандемии коронавируса в конце марта прошлого года правительство приостановило все международные полеты, за исключением вывозных рейсов и рейсов для возвращения россиян из-за рубежа. Во второй половине марта стал сокращаться спрос и на полеты по России. В начале апреля правительство утвердило список пострадавших от последствий эпидемии отраслей, в который вошли и авиаперевозки. На субсидии российским авиакомпаниям поручили выделить 23,4 млрд руб.

Авторы
Тимофей Дзядко, Наталия Анисимова
«Аэрофлот» чистый убыток финансовая отчетность МСФО «Победа»
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