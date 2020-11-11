S7 седьмой раз обогнала «Аэрофлот» по числу перевезенных пассажиров

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Авиакомпания S7 Airlines в октябре обошла «Аэрофлот» по числу перевезенных пассажиров седьмой месяц подряд, следует из данных, опубликованных на сайте Росавиации. S7 сохраняет лидерство несмотря на то, что «Аэрофлот» является единственной авиакомпаний, которая осуществляет рейсы в СНГ.

Всего в октябре авиакомпания «Сибирь», которая с начала 2020 года входит в S7 Group, перевезла 1,17 млн пассажиров (–4,8% по сравнению с октябрем 2019 года). «Аэрофлот» перевез за месяц 1,08 млн человек (снижение на 65,8% по сравнению с прошлым годом). В то же время Росавиация указала на возросший пассажиропоток у «Победы». За месяц авиакомпания обслужила 1,04 млн пассажиров, что на 10,6% больше, чем в октябре прошлого года. Всего в октябре российские авиакомпании обслужили 6,78 млн пассажиров, что на 39,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

S7 впервые вышла на первое место по числу перевезенных пассажиров в апреле. Тогда услугами авиакомпании воспользовались 213,9 тыс., а «Аэрофлота» — 147,7 тыс. человек. В мае, июне, июле и августе S7 и «Аэрофлот» оставались лидерами среди российских авиаперевозчиков, занимая первое и второе места соответственно. В сентябре этого года авиакомпания S7 перевезла 1,42 млн пассажиров, на втором месте по пассажиропотоку вновь оказался «Аэрофлот» с показателем 1,34 млн человек. Разрыв в пассажирообороте компаний за полгода составил около 80 тыс. человек.

С 27 марта российские авиакомпании приостановили регулярное и чартерное международное авиасообщение из-за пандемии коронавирусной инфекции. Разрешались проводить только вывозные рейсы, которыми россиян возвращали на родину.

Международное сообщение с некоторыми странами возобновили с 1 августа. Первыми странами, куда разрешили летать россиянам, стали Турция, Великобритания и Танзания. После этого были возобновлены полеты в Швейцарию, Египет, ОАЭ, на Мальдивские острова. В сентябре объявили о возобновлении авиасообщения с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей.