Эксперты назвали 2020 год худшим в истории авиации

Из-за пандемии коронавируса прибыль авиакомпаний сократится на $84 млрд, а а количество пассажиров — вдвое, подсчитали в IATA. Только в апреле авиакомпании потеряли около 95% пассажиров по сравнению с 2019 годом

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В 2020 году из-за пандемии коронавируса чистая прибыль авиакомпаний сократится на $84 млрд. Об этом говорится в прогнозе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Выручка авиаперевозчиков снизится на 50% c $838 млрд до $419 млрд по сравнению с 2019 годом. Восстановить прежние показатели в 2021 году не удастся. IATA прогнозирует, что выручка авиакомпаний увеличится только до $598 млрд.

«В финансовом отношении 2020 год станет худшим в истории авиации», — заявил глава IATA Александр де Жюньяк. Он также добавил, что в среднем индустрия авиаперевозок теряет по $230 млн ежедневно.

По прогнозу ассоциации, спрос на пассажирские авиаперевозки упадет на 54,7% в 2020 году (в сравнении с 2019 годом). Пока хуже всего ситуация с траффиком складывалась в апреле — авиакомпании потеряли около 95% пассажиров по сравнению с показателями предыдущего года. В IATA ожидают, что количество пассажиров в 2020 году снизится вдвое, до 2,2 млрд человек, что примерно равняется показателям 2006 года. При этом в прогнозе говорится, что траффик постепенно начинает расти.