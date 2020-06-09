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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты назвали 2020 год худшим в истории авиации

Из-за пандемии коронавируса прибыль авиакомпаний сократится на $84 млрд, а а количество пассажиров — вдвое, подсчитали в IATA. Только в апреле авиакомпании потеряли около 95% пассажиров по сравнению с 2019 годом
Аэрофлот AFLT ₽92,4 -3,45% Купить
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

В 2020 году из-за пандемии коронавируса чистая прибыль авиакомпаний сократится на $84 млрд. Об этом говорится в прогнозе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Выручка авиаперевозчиков снизится на 50% c $838 млрд до $419 млрд по сравнению с 2019 годом. Восстановить прежние показатели в 2021 году не удастся. IATA прогнозирует, что выручка авиакомпаний увеличится только до $598 млрд.

«В финансовом отношении 2020 год станет худшим в истории авиации», — заявил глава IATA Александр де Жюньяк. Он также добавил, что в среднем индустрия авиаперевозок теряет по $230 млн ежедневно.

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Фото: Марина Лысцева / ТАСС

По прогнозу ассоциации, спрос на пассажирские авиаперевозки упадет на 54,7% в 2020 году (в сравнении с 2019 годом). Пока хуже всего ситуация с траффиком складывалась в апреле — авиакомпании потеряли около 95% пассажиров по сравнению с показателями предыдущего года. В IATA ожидают, что количество пассажиров в 2020 году снизится вдвое, до 2,2 млрд человек, что примерно равняется показателям 2006 года. При этом в прогнозе говорится, что траффик постепенно начинает расти.

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Бизнес
Фото: Виктор Борзых / Global Look Press

В конце марта, до того, как Россия полностью приостановила международное авиасообщение, российские авиакомпании сообщали, что теряют не менее 500 млн руб. в сутки. В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), которая объединяет крупнейших перевозчиков, за исключением «Аэрофлота», тогда подчеркивали, что от 30 до 40% от всех затрат составляют постоянные расходы, которые не зависят от выполнения рейсов (аренда и лизинг самолетов, техническое обслуживание, оплата труда). Также в АЭВТ отмечали, что не все пассажиры, планировавшие отправиться за границу, переориентируются на отдых на территории России и, соответственно, будут пользоваться внутренними рейсами.

В середине мая правительство выделило 23,4 млрд руб. на поддержку авиакомпаний, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Эти средства пойдут на выплату зарплат авиационному персоналу, оплату лизинговых платежей, стоянки бортов, а также на ведение операционной деятельности и содержание имущества.

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Источник: JHU
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Авторы: Гаяна Демурина, Мария Лисицына
Теги: коронавирус, авиаперевозки, авиакомпании
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