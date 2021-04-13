Пляжный под дых

Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией

Из-за роста числа заражений Россия остановила на полтора месяца, до 1 июня, полеты в Турцию и Танзанию. Отдохнуть только в Турции в эти даты планировали более 0,5 млн россиян, включая тех, кто остался без поездки в 2020-м

Фото: Nicole Tung / Bloomberg

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории России решил приостановить полеты российских пассажирских авиакомпаний во все аэропорты Турции и Танзании на полтора месяца — с 15 апреля по 1 июня. Об этом на брифинге в правительстве вечером в понедельник, 12 апреля, заявили вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Исключения сделаны только для вывозных рейсов, а также для сохранения на взаимной основе двух рейсов в неделю Москва — Стамбул, Стамбул — Москва.

Почему решили приостановить полеты

Решение принято из-за роста количества заболевших коронавирусом (включая новые штаммы) в Турции и Танзании. По словам Поповой, в России ситуация с пандемией «стабилизируется», хотя «темпы снижения заболеваемости замедлились».

В России в последнее время зарегистрировано 45 случаев заболевания коронавирусом на 100 тыс. населения, в Турции — 445 случаев, привели данные российские чиновники (данных по Танзании они не озвучили). По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Танзании с начала пандемии было зарегистрировано всего 509 случаев заражения коронавирусом, из них умер 21 человек (аналогичные данные у Всемирной организации здравоохранения; последние даты обновления по ситуации в стране у международных организаций — май 2020-го). Месяц назад, 17 марта, от коронавируса умер 61-летний президент Танзании Джон Магуфули, который отрицал научные способы борьбы с пандемией и заявлял, что в его стране вируса нет. Обеспокоены российские власти и выявленными случаями малярии у прибывших из Танзании россиян. Согласно приведенным Поповой данным, из этой страны в прошлом году в Россию было завезено 11 случаев малярии, с начала этого года — еще два случая с тяжелым течением болезни.

«Стабилизации в мире пока не наблюдаем. Из 30 стран, с которыми у нас открыто авиасообщение, в 21 стране за прошедшие три недели мы видим дестабилизацию ситуации. Но самые высокие цифры заболеваемости зарегистрированы в Турецкой Республике», — добавила глава Роспотребнадзора. По данным Оксфордского университета, 11 апреля в Турции выявили 51,7 тыс. случаев заражения коронававирусом — это ровно в четыре раза больше, чем было месяц назад (11 марта было 12,8 тыс. человек). В России, по данным оперативного штаба, 12 апреля было выявлено 8,32 тыс. заражений коронавирусом, месяц назад на 18% больше — 9,79 тыс.

В пятницу, 9 апреля, ситуацию с распространением коронавируса в Турции по телефону обсуждали президент Владимир Путин и его турецкий коллега. «Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о противоэпидемических мерах, принимаемых турецкими властями. Один из приоритетов — обеспечение безопасности иностранных туристов, — говорилось в сообщении Кремля по итогам этого разговора. — Условлено поддерживать самые плотные контакты по линии профильных структур, в том числе в целях охраны здоровья российских граждан, посещающих Турцию».

Танзания, Турция и Великобритания стали первыми странами, куда были возобновлены полеты из России в августе 2020 года после прекращения международного авиасообщения в марте.

Что будет с российскими туристами

Организованные туристы, находящиеся сейчас на территории Турции и Танзании по линии туроператоров, смогут вернуться в Россию планово, в соответствии с датами окончания своих туров, сообщили в пресс-службе Ростуризма. То же самое касается и россиян, которые приехали в эти две страны самостоятельно.

Туристы, которые решат вернуться раньше даты окончания тура, смогут это сделать по согласованию с туроператором. В отдельных случаях возможны изменения дат обратного вылета на более ранние сроки, поэтому им рекомендуется держать связь с представителями туроператоров, отметили в ведомстве. О том, что туристы, находящиеся в Турции и Танзании, не обязаны вернуться в Россию до 15 апреля, заявила и Голикова. Для их вывоза после этой даты и предусмотрены специальные рейсы.

Турция — основное направление, куда россияне ездили на отдых за границу. Поток российских туристов значим и для Турции: по числу отдыхающих на турецких курортах россияне опережают остальные страны. Рекорд был достигнут в 2019 году — тогда там побывали свыше 7 млн россиян. Причем с июня по сентябрь туда ездили более 1 млн человек в месяц, следует из данных Министерства культуры и туризма Турции. В 2020 году из-за ограничений, связанных с коронавирусом, турпоток из России упал более чем в три раза, до 2,1 млн человек.

В январе—феврале 2021 года поток туристов из России почти полностью восстановился до уровня 2019-го — 176,4 тыс. против 179,4 тыс. «Безусловно, Турция, на которую приходится 45% заказов на международные рейсы из России, — одна из любимых россиянами зарубежных стран, особенно для пляжного отдыха, ее ближайший конкурент — Армения, находящаяся на втором месте по бронированиям в указанный период 2021 года, — имеет долю 9%», — приводят данные в онлайн-агрегаторе билетов OneTwoTrip. Возможно, столь высокая доля обусловлена тем, что большинство стран пока закрыты для российских туристов, добавил представитель компании.

По данным аналитической службы Ассоциации туроператоров, общее количество туристов, забронировавших туры в Турцию с заездами в период с середины апреля и до конца мая, составляло 533 200 человек. Из них более 40% — семьи с детьми. Общая стоимость забронированных туров на этот период составила €354,6 млн (32 млрд руб.). Как рассказал РБК топ-менеджер одного из туроператоров, апрель — не самый активный месяц для поездок в Турцию, но в мае поток растет. В текущем году в Турцию собирались поехать и туристы, которые купили путевки еще в 2020 году, но не смогли поехать из-за пандемии, и таких туристов, по словам собеседника РБК, было значительное количество.

Политический контекст В политических отношениях России и Турции последнего времени четыре большие темы — ситуация в Нагорном Карабахе, Ливии, Сирии и на Украине. По всем четырем интересы России и Турции расходятся. Во время войны Азербайджана и Армении в ноябре 2020 года Анкара оказала полную поддержку Баку, Россия же связана союзническими обязательствами с Арменией. По Сирии страны продолжают сотрудничество по обеспечению совместного патрулирования в идлибской зоне, однако Москва не раз говорила о неисполнении Турцией своих обязательств, в том числе по борьбе с террористами в Идлибе. В прошлом году Эрдоган критиковал российскую политику в Ливии, обвиняя в направлении туда представителей частных военных компаний. О позиции по Крыму, отличной от российской, президент Турции напомнил в субботу, 10 апреля, когда, принимая украинского президента Владимира Зеленского, вновь подтвердил о непризнании правомерности присоединения полуострова к России. Тем не менее разногласия в политической области позволяют Москве и Анкаре сохранять и развивать экономические отношения — 10 марта Путин и Эрдоган по видеосвязи запустили сооружение энергоблока № 3 АЭС «Аккую» (станцию строит «Росатом»). В существенном ограничении поездок со стороны России турецкие власти вряд ли будут искать политический подтекст и отрицать очевидное — ситуация с распространением коронавируса далека от нормальной, сказал РБК директор российского Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев. На прошлой неделе о решении ввести временный запрет на поездки в Турцию объявили Иран и Китай.

Турпоток в Танзанию из России существенно меньше: популярным туристическим направлением для россиян эта страна стала только в прошлом году. Тогда российские туроператоры начали предлагать туристам отдых на Занзибаре — в качестве альтернативы пляжному отдыху на Мальдивах и в других странах. По данным погранслужбы ФСБ, в октябре—декабре 2020 года Танзанию посетили 43,3 тыс. россиян. Для сравнения: в те же месяцы 2019 года поток был в восемь раз меньше: тогда в Танзании побывали 5,1 тыс. человек из России.

Голикова еще в августе 2020 года называла Танзанию «экзотическим вариантом» для российских туристов. С 1 мая по 30 сентября доля бронирований в Танзанию — менее 0,5% среди всех заграничных поездок россиян, отметили в пресс-службе OneTwoTrip. Это направление находится на 28-м месте среди всех зарубежных направлений у россиян.

Как отреагировали российские авиакомпании

В Турцию летали десяток российских авиакомпаний, в том числе крупнейшие. Запрет на полеты в эту страну стал для них неожиданностью.

«Аэрофлот» 13 и 14 апреля продолжит выполнение полетов из Москвы в Стамбул (пять рейсов в день) и Анталью (два рейса в день) и обратно по действующему расписанию. При необходимости компания даже готова увеличить предложение билетов для возвращающихся пассажиров путем замены типа воздушных судов на широкофюзеляжные, отметили в пресс-службе компании. «Аэрофлот» предложит своим пассажирам условия обмена и возврата приобретенных авиабилетов в Турцию на даты между 15 апреля и 1 июня без штрафных санкций.

Крупнейшая частная авиакомпания России S7 выполняет регулярные рейсы в Турцию из Москвы (в Анталью и Даламан) и Новосибирска (в Анталью) суммарно до 34 рейсов в неделю. В понедельник пресс-служба S7 сообщила, что приостанавливает полеты в эту страну с 15 апреля, а пассажиры, чьи вылеты из Москвы в турецкие города запланированы на 13 и 14 апреля, также могут оформить возврат билетов без штрафа. «В настоящее время мы ждем официальной информации о порядке возвращения путешественников, находящихся в Турции. После этого будут определены правила возвратов билетов с датой вылета с 15 апреля и графики вывозных рейсов», — отметили в пресс-службе.

«Очевидно, что любые ограничения негативно сказываются на финансовых показателях авиаперевозчиков», — говорил раньше РБК представитель S7. Но, по его словам, в случае необходимости S7 видит возможности для перераспределения ресурсов — перенаправления рейсов на другие курорты.

У «Уральских авиалиний» также много рейсов в Турцию, отмечает пресс-секретарь компании: перевозчик выполняет регулярные рейсы в Турцию из Жуковского, а также чартерные рейсы в партнерстве с туроператорами TUI и Coral. «За последний год мы привыкли ко всему, так что сможем быстро перестроиться, что-нибудь придумаем», — добавила она.

В весенне-летней программе Azur Air были рейсы в Турцию, и компания планировала их выполнить. Но у перевозчика есть значительное число рейсов по другим туристическим маршрутам (Сочи, Калининград, Куба, Мальдивы, Танзания), сказала пресс-секретарь Azur Air. В пресс-службе группы «Аэрофлот» отказались от комментариев.

Прямые рейсы из России в Танзанию организовали авиакомпании Utair и Nordwind. «В Танзанию летаем один раз в неделю. Запрет полетов в эту страну не станет для авиакомпании сильным ударом», — сказал РБК топ-менеджер Utair. По его словам, туристический сезон в этой стране уже практически закончился.