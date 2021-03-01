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Глава «Победы» заявил о планах увеличить пассажиропоток в 1,5 раза

Авиакомпания «Победа» планирует в 2021 году увеличить пассажиропоток в полтора раза, c 9 млн до 13,5 млн человек, заявил ее гендиректор Андрей Калмыков. Но восстановление всего российского авиарынка ожидается не ранее 2022 года
«Аэрофлот» AFLT ₽69,92 +0,37% Купить
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В 2021 году лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», планирует перевезти 13,5 млн человек, заявил на брифинге гендиректор компании Андрей Калмыков. Из них только на аэропорт Шереметьево, из которого перевозчик начинает летать 11 мая, придется более 1,5 млн человек, добавил он.

В 2020 году из-за последствий коронавируса российский авиарынок упал на 46%, до 69,24 млн человек, группа «Аэрофлот» (включает авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и «Россия») потеряла еще больше, обслужив лишь 30,2 млн человек (-50,3%). Но «Победа», которая полностью прекращала полеты в апреле—мае 2020 года, по итогам года снизила перевозки лишь на 11,7%, до 9,1 млн человек, переместившись с четвертого на третье место среди российских авиакомпаний. Таким образом, в 2021 году Калмыков планирует увеличить этот показатель в полтора раза.

Владелец крупнейшего аэропортового холдинга «Новапорт» Роман Троценко в конце прошлого года прогнозировал, что в 2021 году снижение российского авиарынка продолжится — объем перевозок упадет до 65 млн пассажиров. Он предупреждал, что 2021 год, как и 2020 год, будет «тяжелым», а для транспортных компаний придется минимум два года вычеркнуть из бизнес-планирования. Гендиректор группы «Аэрофлот» Михаил Полубояринов в интервью РБК говорил, что российский авиарынок восстановится до докризисного уровня только в 2022 году.

Глава «Аэрофлота» — РБК: «Ожидаем восстановление рынка в 2022 году»
Бизнес
Михаил Полубояринов

«Победа», у которой сейчас 30 самолетов, в 2021 году планирует увеличить парк минимум на треть: она получит десять самолетов Boeing от материнской компании «Аэрофлот», сказал Калмыков. «Они будут полностью переконфигурированы в наш стандарт: 189 кресел вместо 158, там не будет ни кухонь, ни гардеробов. Два самолета уже перекрашены, в апреле мы их получим, с мая начнем уже летать. В летнее расписание войдем с десятью самолетами, которые будут летать из Шереметьево», — добавил он. В следующем году темпы поступления воздушных судов из парка «Аэрофлота» будут более чем удвоены: придут еще 24 самолета.

«За счет того, что у «Победы» гораздо больше кресел (189 против 158) и гораздо больше оборот [по сравнению с «Аэрофлотом»] по понятным причинам, у нее в конечном итоге пассажиропоток примерно в два раза выше», — отметил заместитель гендиректора «Аэрофлота» по стратегии и маркетингу Андрей Панов.

По словам Калмыкова, заполняемость самолетов лоукостера составляет 93%, а в среднем по российскому рынку лишь 72,4%, следует из данных Росавиации. «Мы планируем как минимум сохранить заполняемость кресел, в идеале увеличить. Сейчас средняя заполняемость — 93%. Мы понимаем, что и это маловато для нас и есть куда стремиться», — сказал он, отвечая на вопрос РБК.

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РБК направил запрос представителю S7, которая с апреля 2020 года опережает авиакомпанию «Аэрофлот» по количеству перевезенных пассажиров. По итогам всего 2020 года она перевезла 12,35 млн человек.

Автор
Тимофей Дзядко
«Победа» «Аэрофлот» коронавирус
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