Страсть к оружию сожгла стрелка дотла

РБК выяснил подробности инцидента в Вешках

Осада коттеджа в подмосковных Вешках длилась около 10 часов. Когда силовики наконец ее завершили, они обнаружили в доме полноценный арсенал, а на территории — домашний зоопарк. Все об обстоятельствах этого дела — в материале РБК

У дома в Новых Вешках около подмосковных Мытищ (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Как развивались события в Вешках

Во вторник, 30 марта, в 10 утра в отдел полиции «Мытищинское» поступила информация, что из окна частного дома номер 10, расположенного на Прибрежной улице в поселке Вешки, неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. Прибывшие на место полицейские установили, что сотрудники 2-го отдела управления ФСБ по Москве и Московской области вместе с сотрудниками уголовного розыска МВД России (отдел по оружию) явились туда с судебным постановлением об осмотре коттеджа и территории. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Московской области, информацию подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.

Источник в полиции сообщил, что у офицеров ФСБ и МВД было постановление Московского областного суда, которое давало им право на «обследование помещений, зданий, сооружений, участков, местности и транспортных средств» в рамках проверки фактов незаконного хранения оружия. «Сотрудники показали документ жене хозяина коттеджа Владимира Барданова, в этот момент он начал стрелять», — рассказал источник в МВД. По его словам, оперативники вывели женщину за пределы участка, рассредоточились и вызвали подкрепление.

Открывший стрельбу Барданов был сильно пьян. В доме, кроме хозяина, на этот момент уже никого не было и информация о взятии заложников, которая появилась затем в СМИ, не соответствовала действительности. Барданов забаррикадировался внутри дома и не реагировал на требования силовиков. К переговорам подключили родственников, но это не повлияло на его действия.

Переговорщики пытались уговорить Барданова сдаться, но он отвечал стрельбой. «Ему предложили сложить оружие и покинуть коттедж, в противном случае обещали начать штурм», — отметил источник.

В справке полиции (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник в полиции) говорится, что Барданов стрелял в сторону сотрудников правоохранительных органов, а также бросил в них две гранаты, одна из которых взорвалась.

Около 13:30 хозяин коттеджа переместился в комнату на третьем этаже и взорвал боевые гранаты, которые разрушили лестницу. Затем он продолжил стрельбу по силовикам. Сопротивление Барданов прекратил около 20:30, после того как бойцы спецназа закидали коттедж светошумовыми гранатами «Заря». В доме начался сильный пожар. Примерно через два часа огонь был потушен, и при разборе завалов спасатели нашли обгоревшее тело владельца коттеджа.

В перестрелке один из сотрудников спецподразделения получил ранение правой стопы (пуля попала в него рикошетом). Он помещен в Лобненскую городскую больницу.

Видео: СК РФ

По результатам происшествия в следственном отделе по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) и незаконном хранении оружия (ст. 222 УК РФ).

Кем был стрелявший

Владимир Барданов родился в феврале 1960 года в Москве. В 1980-х был осужден за разбой — вместе с приятелями напал на мужчину и отобрал часы. После отбытия наказания вернулся домой, тогда он проживал на Кутузовском проспекте, и занялся бизнесом. «Приблизительно в 2002 году он оказался в федеральном розыске по подозрению в мошенничестве», — рассказал источник. Неизвестно, был ли Барданов осужден по этой статье.

Опрошенные следствием знакомые Барданова сообщили, что он продал московскую квартиру и вложил деньги в бизнес. В разные годы он был совладельцем компаний, занимавшихся торговлей. По данным СПАРК, в 2013 году Барданов владел 45% уставного капитала компании «Кинескоп», специализировавшейся на торговле транспортными средствами, в частности мотоциклами. Также Барданов был генеральным директором компании «БСБ-Экспресс», продававшей мотоциклы. Согласно реестру юрлиц, он числился и совладельцем ООО «Частное охранное предприятие «СБ-экспресс» (в 2019 году оно прекратило деятельность).

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Владимир Барданов проживал в Вешках с женой. Следствию известно, что у него есть дочь и два сына. По информации собеседника в полиции, Барданов некоторое время назад был поставлен на так называемый сторожевой контроль, то есть правоохранительные органы узнали бы, если бы он покупал билеты на транспорт или собирался пересечь границу.

Что обнаружили в коттедже

Знакомые Барданова сообщили следователю, что он был состоятельным человеком. «Единственным его настоящим увлечением была охота, отсюда и любовь к оружию, — говорит собеседник РБК. — Он коллекционировал оружие, и знакомые, которые это знали, постоянно делали ему соответствующие подарки».

В арсенале Барданова находились четыре карабина (ДП-О1 калибра 7,62; МА-136 (МА-135С) калибра 7,62; ANSCHUTZ калибра 22 MAG; BLASER R93 калибра 9,3), а также ружье ММЦ-109-12-07 (калибр 7,62) и газовый пистолет Grand Power Т10 (калибр 10x22Т). Об этом РБК сообщил источник в полиции. На эти виды оружия Барданов имел разрешения, они были зарегистрированы в ГУ Росгвардии по Москве.

Эксперты по оружию сообщили РБК, что на фотографиях с места инцидента, которые опубликовал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, можно различить и другое стрелковое оружие, в том числе отсутствующее в гражданском обороте. «На первых фотографиях просто коробки, ящики — это стандартная упаковка, которая продается в магазинах. Если там ручкой написано «ТТ 50 штук» — это ничего не говорит о происхождении этих боеприпасов, потому что у нас они ратифицированы и продаются как охотничьи», — пояснил главный редактор журнала «Калибр» Александр Кудряшов.

Однако эксперты также различили Sa.26 — разновидность пистолета-пулемета чехословацкого производства Sa.23, который в России не продается. На фотографиях обгоревшего оружия эксперты также опознали пистолет-пулемет Судаева, самозарядный карабин Симонова, ручной пулемет Калашникова, автоматы Калашникова, нарезные охотничьи карабины «Сайга» или «Вепрь», пистолет-пулемет «Кедр».

Источник РБК уточнил, что большая часть оружия, находившегося в доме, не была зарегистрирована. «При этом хозяин коттеджа не являлся, как его называют, оружейным бароном», — считает источник. У следствия есть версия, что оружие он перевез домой после расформирования предприятия, сотрудники которого оказывали услуги по военизированной охране объектов.

На участке у Барданова находится домашний зоопарк, в нем живут тигр, медведь и небольшой крокодил. Звери «абсолютно ручные, и родственники отдавать их не собираются», все документы на животных в порядке. Источник РБК рассказал, что Барданов сдавал свой дом вместе с частным зоопарком для съемок фильмов.