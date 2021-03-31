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В полиции назвали марки оружия, зарегистрированного мытищинским стрелком

Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram

У Владимира Барданова, который в Мытищах отстреливался от пришедших к нему сотрудников правоохранительных органов, было официально зарегистрировано шесть единиц оружия. Об этом РБК сообщили источник в ГУ МВД по Московской области и источник в территориальном отделе полиции.

В арсенале Барданова находились четыре карабина (ДП-О1, калибр 7,62х54; МА-136 (МА-135С), калибр 7,62х39; ANSCHUTZ, калибр 22 MAG; BLASER R 93, калибр 9,3х64; а также ружье ММЦ-109-12-07 (калибр 7,62x54R) и газовый пистолет Grand Power Т10 (калибр 10x22Т).

Источники уточнили, что на эти виды оружия Барданов имел разрешения, они были зарегистрированы в ГУ Росгвардии по Москве.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн опубликовал фотографии оружия и боеприпасов, найденных у Барданова. На них можно увидеть пистолеты, револьверы, образцы старинного кремниевого оружия, гранаты, десятки коробок с патронами и другими боеприпасами, автоматные и дисковые магазины. Также на снимках представлены пулеметы, автоматы Калашникова, пистолеты-пулеметы, в том числе похожие на модели времен Великой Отечественной войны.

Хинштейн опубликовал фото оружия, которым оборонялся мытищинский стрелок
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Перестрелка в поселке Вешки под Москвой началась утром 30 марта. К 61-летнему Барданову пришли сотрудники полиции после получения информации о причастности хозяина коттеджа к незаконному обороту оружия. В прошлом мужчина занимался охранным бизнесом. В ответ на требования полиции Барданов взял в заложники находившихся в доме родственников и открыл огонь, сообщали источники «РИА Новости» и «Интерфакса». На место происшествия стянули полицию, спецназ и Росгвардию. Позднее заложников Барданов отпустил.

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Перестрелка и попытки переговоров длились с ним более восьми часов. Один из росгвардейцев получил ранение в ногу. В ведомстве сообщили, что его жизни и здоровью ничего не угрожает. В результате штурма дом, в котором укрылся Барданов, загорелся. Тело мужчины нашли после того, как пожар потушили, в ходе разборов завалов. В СК сообщили о планах провести генетическую экспертизу.

СК завел дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном хранении оружия и взрывных устройств (ст. 317 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Авторы
Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Роман Котерев
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