В полиции назвали марки оружия, зарегистрированного мытищинским стрелком

Фото: Hinshtein / Telegram

У Владимира Барданова, который в Мытищах отстреливался от пришедших к нему сотрудников правоохранительных органов, было официально зарегистрировано шесть единиц оружия. Об этом РБК сообщили источник в ГУ МВД по Московской области и источник в территориальном отделе полиции.

В арсенале Барданова находились четыре карабина (ДП-О1, калибр 7,62х54; МА-136 (МА-135С), калибр 7,62х39; ANSCHUTZ, калибр 22 MAG; BLASER R 93, калибр 9,3х64; а также ружье ММЦ-109-12-07 (калибр 7,62x54R) и газовый пистолет Grand Power Т10 (калибр 10x22Т).

Источники уточнили, что на эти виды оружия Барданов имел разрешения, они были зарегистрированы в ГУ Росгвардии по Москве.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн опубликовал фотографии оружия и боеприпасов, найденных у Барданова. На них можно увидеть пистолеты, револьверы, образцы старинного кремниевого оружия, гранаты, десятки коробок с патронами и другими боеприпасами, автоматные и дисковые магазины. Также на снимках представлены пулеметы, автоматы Калашникова, пистолеты-пулеметы, в том числе похожие на модели времен Великой Отечественной войны.